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biztonság ruszin - szendi romulusz európai unió Honvédelmi Minisztérium miniszter

Mindenki a magyar álláspontra kíváncsi

2026. június 08. 11:24

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter szerint a jelenlegi biztonsági helyzetben különösen fontos az európai együttműködés és a közös védelmi képességek fejlesztése.

2026. június 08. 11:24
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Ruszin-Szendi Romulusz rámutatott, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése, illetve a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amik kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Az MTI kiemelte azt is, hogy a bejegyzés alatt megosztott videóban Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, előző este már beszélgettek, és „mindenki kíváncsi a magyar álláspontra”.

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Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 6 komment

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Sorrend:
nempolitizalok-0
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2026. június 08. 12:35 Szerkesztve
Azt valahogy kifelejtette, hogy a NATO 70 milliárdot akar adni ukrajnának. Gondolom, Tokának ezzel nem lesz problémája.
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1
0
westend
2026. június 08. 12:03
tokásőrmesterünknek láthatóan szüksége van újabb zsírleszívásra. A milliárdos palota már reaktiválva?
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1
0
Upuaut
2026. június 08. 12:00
A védelmi képességek növelés érdekében minden harmadik honvéd kap egy falovat? Vagy mire kíváncsiak?
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2
0
néhai Ch.Pilot
2026. június 08. 11:52
Mindenki a magyar álláspontra kíváncsi...? Miért? Ruszlis Szendvics még az előző kormány alatt kifejette: "Slava Ukrainii!" Úgy látszik, ég a vágytól, hogy most megismételhesse. Ez a fétise Toka tábornoknak. Legfeljebb még felajánlja hazánk férfi lakosságának 18-55 éves kor közötti részét - persze csak, ha minden kötél szakad...
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3
0
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