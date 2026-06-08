Mindenki a magyar álláspontra kíváncsi

Ruszin-Szendi Romulusz rámutatott, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése, illetve a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amik kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán.

Az MTI kiemelte azt is, hogy a bejegyzés alatt megosztott videóban Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, ez az első uniós védelmi miniszteri találkozója, előző este már beszélgettek, és „mindenki kíváncsi a magyar álláspontra”.