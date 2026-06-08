Döbbenten nyújtotta be vagyonnyilatkozatát Forsthoffer Ágnes

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Az Országgyűlés elnöke szerint a rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen.
Benyújtotta első vagyonnyilatkozatát Forsthoffer Ágnes – rögzítette Facebook-oldalán. Bejegyzésében arról ír, hogy „döbbenten” megállapította, hogy „az Országgyűlésről szóló törvény -legutóbb 2022-ben módosított- 1. számú mellékletében rögzített vagyonnyilatkozati adattartalom alkalmatlan bárki vagyoni helyzetének, vagy vagyongyarapodásának megállapítására”. Mint írta: „az adatkérés elavult és nagyon hiányos, évről évre összehasonlíthatatlan (különösen, ha kézzel töltik ki), nem biztosítja a transzparenciát”.
Szerinte „teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”. Úgy véli,
a rendszer felülvizsgálata elengedhetetlen,
nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is. Előrevetítette, hogy azon lesznek, hogy a következő, 2027.01.31-ig benyújtandó vagyonnyilatkozatok „ideálisan már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek”.
Arról is írt, hogy a Tisza Párt vagyonnyilatkozatait bizonyára érdeklődéssel elemzi majd mindenki, de jó lenne eljutni odáig, hogy „egy élet munkája, annak eredménye önfeledt büszkeséggel tölthesse el azt, aki becsülettel, lemondások és hatalmas kockázatvállalások közepette dolgozott meg érte, és ne attól kelljen tartania, hogy rosszindulattal azonnal korrupciót vagy bűncselekményt feltételeznek a siker hátterében”. Mint fogalmazott: „senki ne vegye el senkitől a jóhírnévhez való jogát. Pénzügyi ismeretek nélkül ne terjesszen senki megtévesztő információkat. Ebben különösen az újságíróknak van személyes felelőssége. Mi azon leszünk, hogy visszaépítsük a közbizalmat, amiben számítunk a társadalom együttműködésére”.
Mint arról a Mandiner beszámolt, január 30-án kelt vagyonnyilatkozata szerint Magyar Péternek összesen 600-700 millió forint a teljes vagyona, számos ingatlannal, befektetéssel, de jól fizet az Európai Parlament is.
Arról is beszámoltunk, hogy más számok szerepelnek Kollár Kinga budapesti és brüsszeli vagyonnyilatkozatában. A Tisza Párt európai parlamenti képviselőjének egy évvel korábban két vagyonnyilatkozatot is be kellett nyújtania: egyrészt a fővárosi közgyűlés tagjaként, másrészt – egy új szabályozás alapján – európai parlamenti képviselőként a Nemzeti Választási Iroda felé – írja a HVG.hu. A két nyilatkozat között néhány hónap telt el, mégis eltérések vannak az adatokban.
Tarr Zoltán vagyonnyilatkozata alapján felerészben tulajdonosa egy 16. kerületi 916 négyzetméteres lakóháznak, amelyhez egy udvar is tartozik. Ezt az ingatlant 2014-ben szerezte – derült ki a tiszás EP-képviselő vagyonnyilatkozatából. Egyharmad részben tulajdonosa egy 595 négyzetméteres szintén 16. kerületi ingatlannak is. Az első ingatlan ára 220-230 millió lehet, míg utóbbié akár a 400 millió forintot is meghaladhatja.
Nyitókép: Országgyűlés Hivatala / MTI