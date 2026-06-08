Döbbenten nyújtotta be vagyonnyilatkozatát Forsthoffer Ágnes

nemcsak az átláthatóság és a közélet tisztaságának növelése, vagy a közvélemény információigényének korrekt kielégítése miatt, hanem az uniós források hazahozatala érdekében teljesítendő előírások miatt is. Előrevetítette, hogy azon lesznek, hogy a következő, 2027.01.31-ig benyújtandó vagyonnyilatkozatok „ideálisan már egy új rendszerben kell, hogy készüljenek”.

Arról is írt, hogy a Tisza Párt vagyonnyilatkozatait bizonyára érdeklődéssel elemzi majd mindenki, de jó lenne eljutni odáig, hogy „egy élet munkája, annak eredménye önfeledt büszkeséggel tölthesse el azt, aki becsülettel, lemondások és hatalmas kockázatvállalások közepette dolgozott meg érte, és ne attól kelljen tartania, hogy rosszindulattal azonnal korrupciót vagy bűncselekményt feltételeznek a siker hátterében”. Mint fogalmazott: „senki ne vegye el senkitől a jóhírnévhez való jogát. Pénzügyi ismeretek nélkül ne terjesszen senki megtévesztő információkat. Ebben különösen az újságíróknak van személyes felelőssége. Mi azon leszünk, hogy visszaépítsük a közbizalmat, amiben számítunk a társadalom együttműködésére”.

Mint arról a Mandiner beszámolt, január 30-án kelt vagyonnyilatkozata szerint Magyar Péternek összesen 600-700 millió forint a teljes vagyona, számos ingatlannal, befektetéssel, de jól fizet az Európai Parlament is.