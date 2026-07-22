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Amikor megtesszük, nem őt alázzuk meg, hanem saját emberi mivoltunkat gyalázzuk meg.
„Soha nem köpünk le egy embert. Amikor megtesszük, nem őt alázzuk meg, hanem saját emberi mivoltunkat gyalázzuk meg.
Ez az alap, ez az, amiről vitatkozni sem vagyok hajlandó. Nincs olyan, hogy »végülis rászolgált«, meg »de ők is mit művelnek«, meg »az ezekkel csak így lehet«. Ez a mentalitás a pokolba vezet, sehova máshova.
De azért annak is tudnék örülni, ha ilyen és hasonló (vagy akár még rosszabb) utcai tahóságokat elszenvedett politikusok nem rendre azzal reagálnák le a történteket, hogy »íme a másik oldal, ezek ilyenek«. Ezzel ugyanis – bármilyen empatikus szöveget is mellékelnek hozzá – pontosan azt a szektás gyűlölködést, a »másik oldalon« állók dehumanizálását szolgálják, mint aminek épp áldozatul estek.
Emberek vagyunk, nem vadak. Igen, azok is ott a túloldalon.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert