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Magyar Péter köpés alázás

Soha nem köpünk le egy embert

2026. július 22. 18:43

Amikor megtesszük, nem őt alázzuk meg, hanem saját emberi mivoltunkat gyalázzuk meg.

2026. július 22. 18:43
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Balogh Gábor
Balogh Gábor
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„Soha nem köpünk le egy embert. Amikor megtesszük, nem őt alázzuk meg, hanem saját emberi mivoltunkat gyalázzuk meg.

Ez az alap, ez az, amiről vitatkozni sem vagyok hajlandó. Nincs olyan, hogy »végülis rászolgált«, meg »de ők is mit művelnek«, meg »az ezekkel csak így lehet«. Ez a mentalitás a pokolba vezet, sehova máshova.

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De azért annak is tudnék örülni, ha ilyen és hasonló (vagy akár még rosszabb) utcai tahóságokat elszenvedett politikusok nem rendre azzal reagálnák le a történteket, hogy »íme a másik oldal, ezek ilyenek«. Ezzel ugyanis – bármilyen empatikus szöveget is mellékelnek hozzá – pontosan azt a szektás gyűlölködést, a »másik oldalon« állók dehumanizálását szolgálják, mint aminek épp áldozatul estek. 

Emberek vagyunk, nem vadak. Igen, azok is ott a túloldalon.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 39 komment

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Sorrend:
Korrupt Kornél
2026. július 22. 19:41
Érdekes! petyánk eddig még a wc re is testőrökkrl járkált. Most egy légy sem volt a közelében. A saját testőrei, a készenlétiek hol voltak? Figyelték a késett vonatokat? Jött a köpés... Nyoma is lett? Nem arcra ment? Pedig lehetett volna szemből is. Következtetés: megrendezett esett volt, köpött a beépített embere. Nem véletlen nem jelenti fel.
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ittésmost
2026. július 22. 19:38
Nem köpködni, hanem lemondatni kell ezt a nárcisztikus, pusztító gazembert. Hasonló a miniterelőelnök vágya, indulása, szándéka a hazánkkal, a nemzettel: „Feltettem magamban, hogy gazember leszek”. I am determined to prove a villain." (Shakespeare, lll.Richátd)
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survivor
2026. július 22. 19:35
1.Embert nem, arulot igen. 2. Elé kell köpni, nem rá...🤣
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Jean_Lannes
2026. július 22. 19:33
Kellett ez a poloska népszerűségének. Jól jött és jókor.
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