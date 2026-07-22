„Soha nem köpünk le egy embert. Amikor megtesszük, nem őt alázzuk meg, hanem saját emberi mivoltunkat gyalázzuk meg.

Ez az alap, ez az, amiről vitatkozni sem vagyok hajlandó. Nincs olyan, hogy »végülis rászolgált«, meg »de ők is mit művelnek«, meg »az ezekkel csak így lehet«. Ez a mentalitás a pokolba vezet, sehova máshova.