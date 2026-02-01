Magyar Péter dúsgazdag: ekkora vagyonnal csak a legsikeresebb vállalkozók rendelkeznek, nem az állami cégeknél potyázók

32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,

62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,

500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket,

20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.

A Tisza Párt elnökének a vagyona tehát a vagyonbevallása szerint meghaladhatja a 700 millió forintot, ekkora vagyont Magyarországon elsősorban sikeres vállalkozók szoktak elérni, s nem az állami cégek felügyelőbizottságaiban és egyéb hasonló pozíciókban, valamint alkalmazottként erre nincs esély.

Ekkora vagyonra ráadásul aligha a korábbi, állami megbízásaiból vagy az állítása szerint díjazás nélkül végzett párttevékenységéből gyűlt össze. Az már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal a válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre.

Jól fizet az EP: havi 4,5 millió – 26,6 százalékos részvétellel

A nyilatkozat ugyan nem részletezi, hogy a júliusi nyilatkozatához képest milyen forrásból nőtt 16 732 euróról 79 227 euróra az összeg, de a legvalószínűbb, hogy az európai parlamenti képviselői díjazásából.