02. 01.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt magyar péter európai parlament vagyon vagyonnyilatkozat

Magyar Péter dúsgazdag: ekkora vagyonnal csak a legsikeresebb vállalkozók rendelkeznek, nem az állami cégeknél potyázók

2026. február 01. 01:52

A Tisza Párt elnökének összesen 600-700 millió forint a teljes vagyona, számos ingatlannal, befektetéssel, de jól fizet az Európai Parlament is, a havi 4,5 millióért pedig szinte csak le kell hajolnia Magyar Péternek.

2026. február 01. 01:52
null

Meghaladja a félmilliárd forintot az ellenzéki párt első emberének összvagyona. Magyar Péter korábban olyan állami pozíciókat töltött be, amelyekből ekkora vagyonra képtelenség szert tenni, 

a több száz millió forint ingó- és ingatlanvagyon, valamint befektetés és megtakarítás általában csak a legsikeresebb vállalkozóknak adatik meg, ám arról nincs információ, hogy a Tisza Párt elnöke bármikor is sikeres vállalkozó lett volna. 

Jelentősen nőtt Magyar Péter devizaszámlájának egyenlege a Tisza Párt elnökének január 30-án kelt vagyonnyilatkozata szerint, amely már megtekinthető a Nemzeti Választási Bizottság honlapján. 

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése

Magyar Péter öngólja: ezért volt óriási tévedés Orbán Anita kinevezése
Tovább a cikkhezchevron

Itt a tételes lista, a Tisza Párt elnökének

  • 32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán,
  • 62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban,
  • 500-600 millió forint összértékű ingatlanvagyon egészíti ki ezeket,
  • 20 millió forintnyi nagy értékű ingóság mellett.

A Tisza Párt elnökének a vagyona tehát a vagyonbevallása szerint meghaladhatja a 700 millió forintot, ekkora vagyont Magyarországon elsősorban sikeres vállalkozók szoktak elérni, s nem az állami cégek felügyelőbizottságaiban és egyéb hasonló pozíciókban, valamint alkalmazottként erre nincs esély.

Ekkora vagyonra ráadásul aligha a korábbi, állami megbízásaiból vagy az állítása szerint díjazás nélkül végzett párttevékenységéből gyűlt össze. Az már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal a válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre.

Jól fizet az EP: havi 4,5 millió – 26,6 százalékos részvétellel

A nyilatkozat ugyan nem részletezi, hogy a júliusi nyilatkozatához képest milyen forrásból nőtt 16 732 euróról 79 227 euróra az összeg, de a legvalószínűbb, hogy az európai parlamenti képviselői díjazásából.

Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra gyarapodott, miközben a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőből az Európai Parlament munkájában. 

Az Európai Unió jogalkotásában mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan vezeti a hiányzási listát Magyar Péter, a második helyen végzett német Sybille Berg is 40,6 százalékos részvételi arányt ért el.

A Tisza Párt elnöke a 2948 alkalomból mindössze 784-szer szavazott az Európai Parlamentben. 

A magyarországi EP-képviselők közül többen is kifogásolták korábban, hogy a Tisza Párt elnöke úgy kap álomfizetést az EU-tól, hogy „be sem jár a munkahelyére”. Ezt most a hivatalos adatok is alátámasztják.

Mesés vagyona van az ellenzéki párt első emberének

A Tisza Párt elnökének vagyoni helyzete érdemben nem változott 2025 júliusához képest. A hiteltartozások között megjelent egy közel 3,5 millió forintos hitelkártya-tartozás, valamint továbbra is fennáll 5,8 millió forint magánszemélyekkel szembeni adósság. Magyar Péter devizában tartott megtakarításai sem változtak, ám az erősebb forint-árfolyam nagyjából 1 millió forinttal csökkentette azok értékét.

A Tisza Párt elnöke így sem panaszkodhat, a mintegy 32 millió forintos bankszámlaegyenlege mellett 62 millió forint értékpapírban elhelyezett megtakarításai és egyéb befektetései is vannak, készpénzben pedig 3 millió forintot tart.

Magyar Péter mintegy 100 millió forinttal rendelkezik és még ehhez jönnek az egyéb ingóságok és ingatlanok, azaz Magyar Péter vagyona összességében több száz millió forintos, amelyre aligha a másfél éve tartó politikai pályafutása alatt tehetett szert.

Pianínó, festmények és budai, valamint balatoni ingatlanok

A Tisza-vezérnél – mint tulajdonos – négy darab ingatlan szerepel, 

  • egy 216 négyzetméteres, Budapest XII. kerületében található ingatlan; 
  • egy ugyanebben a városrészben fekvő 49 négyzetméteres lakóház 
  • és egy 25 négyzetméteres garázs; 
  • valamint egy 7926 négyzetméteres balatonhenyei beépítetlen terület.

Figyelembe véve az elmúlt fél év lakásár-emelkedéseit 

Magyar Péter TEHÁT LEGALÁBB 500-600 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ingatlanvagyonNAL IS RENDELKEZIK, TISZTÁN SAJÁT TULAJDONÁBAN.

Magyar Péter nagy értékű ingóságai között – hasonlóan a korábbi nyilatkozatához – felsorolt 

  • egy Volvo XC60-as gépjárművet; 
  • egy pianínót; 
  • valamint két darab, egyenként több mint ötmillió feletti értékkel bíró festményt.

A Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatban felsorolt 

nagy értékű ingóságai tehát további 20 millió forint vagyont jelenthetnek.

A mesés vagyont aligha a korábbi munkahelyeiről származó tiszteletdíjából szerezte, a különböző állami cégeknél betöltött pozícióinak felsorolásából és az azokért kapott jövedelmi nyilatkozatból legalábbis ez derül ki. Vajon honnan van?

Nem titkolózhatnak az EP-képviselők sem

Idén már a magyar országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell vagyonnyilatkozatot tenniük az európai parlamenti képviselőknek is. Az első vagyonnyilatkozatot már a törvény hatálybalépése után – 2025 június végén – közzé kellett tenniük, így már második alkalommal kellett beszámolniuk legkésőbb január 31-ig a december utolsó napján aktuális vagyoni helyzetükről az uniós képviselőknek.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

cukigomboc
2026. február 01. 02:31
Nahát! Félkész mezőgazdasági üzeme is van neki? Egyébként Tiborcz vagyona 700 MILLIÁRD, az ezerszerese. Pedig ő csak egy hímringyó, aki simán lenyúlta a közösből.
Válasz erre
1
2
III. Sándor
2026. február 01. 02:28
Igazából kicsit sem érdekel és nem irritál (mint a tiszásokat úgy általában) hogy kinek mennyi a vagyona, ha tisztességesen szerezte. De ez utóbbi azért elég valószínűtlen, mert a jó fekvésű budai ingatlanok ára nem mostanság szabadult el. Mégis, amit végképp nem értek, hogy miként lehet valakinek majd' 6 milliós tartozása magánszemélyek felé, miközben sok tízmilliós pénzvagyona van bankban, készpénzben. Nekem égetné a zsebem az a kölcsön, és mihamarabb visszafizetném, hogy megszabaduljak tőle. Igaz, nem vagyunk egyformák (hála Istennek!).
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. február 01. 02:21
Csak nem azt akarjátok sugalmazni, hogy a fideszben lehetett mutyizni és sikkasztani?
Válasz erre
0
1
kobi40
•••
2026. február 01. 02:09 Szerkesztve
“EKKORA VAGYONT MAGYARORSZÁGON ELSŐSORBAN SIKERES VÁLLALKOZÓK SZOKTAK ELÉRNI” És Brüsszelbe, U Krajinába bekötött.hazaárulók
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!