Magyar Péter dúsgazdag: ekkora vagyonnal csak a legsikeresebb vállalkozók rendelkeznek, nem az állami cégeknél potyázók

Óriási vagyonra tett szert válása után Magyar Péter
Magyar Péter ingatlanok, festmények, autó és pianínó mellett még egy 20 forint névértékű 4iG-részvényt is feltüntetett. Ingatlanjainak értéke körülbelül félmilliárd forint.
A Tisza Párt elnökének összesen 600-700 millió forint a teljes vagyona, számos ingatlannal, befektetéssel, de jól fizet az Európai Parlament is, a havi 4,5 millióért pedig szinte csak le kell hajolnia Magyar Péternek.
Meghaladja a félmilliárd forintot az ellenzéki párt első emberének összvagyona. Magyar Péter korábban olyan állami pozíciókat töltött be, amelyekből ekkora vagyonra képtelenség szert tenni,
a több száz millió forint ingó- és ingatlanvagyon, valamint befektetés és megtakarítás általában csak a legsikeresebb vállalkozóknak adatik meg, ám arról nincs információ, hogy a Tisza Párt elnöke bármikor is sikeres vállalkozó lett volna.
Jelentősen nőtt Magyar Péter devizaszámlájának egyenlege a Tisza Párt elnökének január 30-án kelt vagyonnyilatkozata szerint, amely már megtekinthető a Nemzeti Választási Bizottság honlapján.
Itt a tételes lista, a Tisza Párt elnökének
A Tisza Párt elnökének a vagyona tehát a vagyonbevallása szerint meghaladhatja a 700 millió forintot, ekkora vagyont Magyarországon elsősorban sikeres vállalkozók szoktak elérni, s nem az állami cégek felügyelőbizottságaiban és egyéb hasonló pozíciókban, valamint alkalmazottként erre nincs esély.
Ekkora vagyonra ráadásul aligha a korábbi, állami megbízásaiból vagy az állítása szerint díjazás nélkül végzett párttevékenységéből gyűlt össze. Az már korábban kiderült, hogy Magyar Péter szerezte meg Varga Judittal a válásuk után a közös vagyont, ugyanakkor ez sem ad magyarázatot erre a hatalmas összegre.
A nyilatkozat ugyan nem részletezi, hogy a júliusi nyilatkozatához képest milyen forrásból nőtt 16 732 euróról 79 227 euróra az összeg, de a legvalószínűbb, hogy az európai parlamenti képviselői díjazásából.
Magyar Péter euróban vezetett számlaegyenlege forintra átszámítva fél év alatt 6,767 millió forintról 30,534 millió forintra gyarapodott, miközben a Tisza Párt elnöke vett részt legkevesebbszer a 720 képviselőből az Európai Parlament munkájában.
Az Európai Unió jogalkotásában mintegy 26,6 százalékos részvétellel toronymagasan vezeti a hiányzási listát Magyar Péter, a második helyen végzett német Sybille Berg is 40,6 százalékos részvételi arányt ért el.
A Tisza Párt elnöke a 2948 alkalomból mindössze 784-szer szavazott az Európai Parlamentben.
A magyarországi EP-képviselők közül többen is kifogásolták korábban, hogy a Tisza Párt elnöke úgy kap álomfizetést az EU-tól, hogy „be sem jár a munkahelyére”. Ezt most a hivatalos adatok is alátámasztják.
A Tisza Párt elnökének vagyoni helyzete érdemben nem változott 2025 júliusához képest. A hiteltartozások között megjelent egy közel 3,5 millió forintos hitelkártya-tartozás, valamint továbbra is fennáll 5,8 millió forint magánszemélyekkel szembeni adósság. Magyar Péter devizában tartott megtakarításai sem változtak, ám az erősebb forint-árfolyam nagyjából 1 millió forinttal csökkentette azok értékét.
A Tisza Párt elnöke így sem panaszkodhat, a mintegy 32 millió forintos bankszámlaegyenlege mellett 62 millió forint értékpapírban elhelyezett megtakarításai és egyéb befektetései is vannak, készpénzben pedig 3 millió forintot tart.
Magyar Péter mintegy 100 millió forinttal rendelkezik és még ehhez jönnek az egyéb ingóságok és ingatlanok, azaz Magyar Péter vagyona összességében több száz millió forintos, amelyre aligha a másfél éve tartó politikai pályafutása alatt tehetett szert.
Pianínó, festmények és budai, valamint balatoni ingatlanok
A Tisza-vezérnél – mint tulajdonos – négy darab ingatlan szerepel,
Figyelembe véve az elmúlt fél év lakásár-emelkedéseit
Magyar Péter TEHÁT LEGALÁBB 500-600 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ingatlanvagyonNAL IS RENDELKEZIK, TISZTÁN SAJÁT TULAJDONÁBAN.
Magyar Péter nagy értékű ingóságai között – hasonlóan a korábbi nyilatkozatához – felsorolt
A Tisza Párt elnökének vagyonnyilatkozatban felsorolt
nagy értékű ingóságai tehát további 20 millió forint vagyont jelenthetnek.
A mesés vagyont aligha a korábbi munkahelyeiről származó tiszteletdíjából szerezte, a különböző állami cégeknél betöltött pozícióinak felsorolásából és az azokért kapott jövedelmi nyilatkozatból legalábbis ez derül ki. Vajon honnan van?
Idén már a magyar országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell vagyonnyilatkozatot tenniük az európai parlamenti képviselőknek is. Az első vagyonnyilatkozatot már a törvény hatálybalépése után – 2025 június végén – közzé kellett tenniük, így már második alkalommal kellett beszámolniuk legkésőbb január 31-ig a december utolsó napján aktuális vagyoni helyzetükről az uniós képviselőknek.
Magyar Péter