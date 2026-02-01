Egyetértünk Kapitány Istvánnal: fontos, hogy mindig legyen A, B, C és D opció

megemlítik például az egymillió embert érintő tavaly nyári többórás áramszünetet,

és utalnak arra, hogy a csehek a villamos energiájuk egyharmadát (sőt, mostanában közel felét) szénből állítják elő, amely szenet 2033-ra teljes egészében ki kell iktatniuk. Csodálatosan leváltak az orosz energiahordozókról, csak közben az energiatermelésük „karbonintenzitása” kétszerese a magyarénak – így például, míg Magyarország az utóbbi évek ugrásszerű fejlődése nyomán 2025-ben ismét napenergia-bajnok lett, Csehország e téren a sereghajtók közé tartozik és szinte egy helyben toporog.

Mindez sajnos nemigen felel meg a Kapitány István által hangoztatott kritériumoknak, miszerint „a legolcsóbb áron, ellátásbiztonsággal és fenntarthatóan” kell energiához jutni

– jó lenne tehát precízebben kifejteni, pontosan mennyiben példa számunkra Csehország.

Nem beszélve az LNG és a vezetékes gáz környezeti lábnyoma közötti különbségekről. Lesajnálóan szokás lobogtatni a felméréseket, amelyek szerint a Fidesz a tanulatlanabbak körében hasít, míg a Tiszát a diplomások választják nagy arányban – ennek fényében különösen meghökkentő, hogy míg a kormányfő a Pléhcsárdában elfogyasztott melósebédtől kezdve a világrendszerváltással kapcsolatos geostratégiai eszmefuttatásokig minden rétegnek és minden intellektuális igényre szolgáltat valami konkrétat,