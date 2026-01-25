Most, hogy mindenki jól kiszirénázta magát Lázár János mondata miatt, jöhetnek a konkrétumok: mégis mi az alternatív elképzelés?

Lehet továbbá diszkriminációt kiáltani amiatt, ha bárki is kifejezetten valamely csoportot kínálna meg bizonyos munkákkal – de akkor hol a tiltakozás az internetet elárasztó hirdetések miatt, amelyben német cégek kifejezetten Magyarországon keresnek maguknak takarítót vagy raktári betanított munkást. A most teljes hangerővel abcúgolókat kérdezném: ez tán azt jelenti, hogy a németek szerint a magyarok kizárólag takarítónak vagy raklapfóliázónak jók? Dehogy – válaszolnák –, a német jogosan hirdet itt, hiszen az általa kínált bruttó 1800 eurós bér errefelé csábítóbb lehet, mint a Starnberger See környékén. Akkor viszont abban is megegyezhetünk, hogy

vannak állásajánlatok, amelyek az Encsi járásban vonzóbbnak hathatnak, mint az Őrségben.

Erre szokott jönni aztán a mindent elsöprő érv, hogy egyáltalán miért van ez így, 16 évük „lett volna” ennek megváltoztatására – csakhogy az említett uniós romaügyi jelentés mást sem mutat, mint hogy mennyi minden változott, pozitíve (kár, hogy úgy tűnik, a Telex például máig sem ismertette a dokumentumot). Franciaországnak hány évtizede lett volna az úgynevezett travellerek integrálására, mégis alig jutottak előbbre, nemhogy megszüntettek volna minden problémát;

Bezzegausztriának is egy évtizede lett volna arra, hogy legalább a bécsi óvodáskorúak némettudását megfelelő szintre hozza; de sikerült?

Ezzel együtt minden megmondóember előtt nyitva áll a lehetőség, hogy rasszistázás helyett rábökjön, hogyan takaríttatná a MÁV mellékhelyiségeit. Nem egyszer, kampányszerűen, hanem rendszerszinten. És őszintén.

Mert lehetett hörögni 2015-ben a magyar kormány brutális őszintesége miatt, lehetett jóemberkedve bohóckodni plüssmacikkal és legfeljebb oldalszárnyas kapukkal, de megérte? 2015-ben 569 ezer álláshely volt betöltetlen Németországban, 2025-ben a gazdasági lejtmenet ellenére is 632 ezer. Ausztriában a tömeges bevándorlás előtt 29 ezer betöltendő állás várakozott a Munkaügyi Hivatal rendszerében, 2024-ben 91 ezer, de a jövőben további romlásra számítanak;

eközben termékenységi rátájuk a sokgyermekes arab famíliák ellenére is rosszabb a magyarnál.

Így hát most, hogy mindenki jól kiszirénázta magát Lázár János mondata miatt, jöhetnek a konkrétumok: mégis mi az alternatív elképzelés? Kiposztoljuk, hogy hiszünk a szép és illatos vasúti vécékben, és attól hopp! kitakarítódik mind? Vagy kínai robotokat vásárolunk jó drágán, miközben hitelből segélyezzük a vasútvonalak mentén élő inaktívakat? Vagy feladunk egy hangyányit a szuverenitásunkból, és a vendégmunkások helyett próbálkozunk illegálisan érkezett migránsokkal?

Mert aki az egész vita közepette erre az egyedüli releváns kérdésre nem válaszol őszintén és világosan, hanem inkább hazug kijelentésekkel hergel és sunnyog, az olyan, mint aki a nyilvános illemhelyen csak büdösít és másokra mutogat.

Bizonyosan nem lelkesítve a derék takarítókat.

***