Magyar Péterék átléptek egy határt – pusztító hazugságokat terjeszt a „Tiszta Hang”

2026. január 11. 05:54

„Sose volt még ilyen drágaság, mint idén” – állítja a TISZA; „barátságosabb összegből kijön a bevásárlás, mint tavaly” – írja ugyanakkor a HVG. Kinek van igaza?

2026. január 11. 05:54
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

„A te pénzedből hazudnak neked” – ezen üzenet közvetítésére fordítják most Fekete-Győr Andrásék „minden erőforrásukat”,

azzal a céllal, hogy „levadásszák” a gerinctelen propagandistákat.

Mázli, hogy nem vagyok az az árulkodós fajta, mert különben kénytelen lennék a momentumos vadászok figyelmébe ajánlani a „Tiszta Hang” című lap most kezembe jutott 6. számát. Amely ugye nyilvánvalóan a tiszás mikroadományozók pénzéből készül, hisz mi másból készülne – és amely

csurig van töltve hazugságokkal és méretes csúsztatásokkal. „A te pénzedből hazudnak neked”, sajnos.

Nézzük például a kiadvány második oldalát. Ott kezdődik, hogy a pártnak egy szimpla táblázat értelmezésébe is beletörik a bicskája: úgy gondolták, ügyesen előveszik az egyes termékek fogyasztói átlagárait ismertető KSH-statisztikát, és annak számaival szemléltetik az inflációt. E táblázat „Kakaópor” sorában a KSH lábjegyzettel jelzi, hogy a megadott árak 2024-ig a 70–125 grammos kiszerelésre vonatkoznak, 2024-től pedig 1 kilóra – de mit törődnek ők ilyen információkkal (fotó sincs hozzá, lájkolni sem lehet); így hát

simán kinyomtatták öles betűkkel, hogy a kakaópor kilója 2021 januárjában még mindössze 462 forintba került, 2025 októberében viszont már 10 170 forintba, azaz „2405 százalékkal” drágult.

Nem merült fel, hogy hű, azért ez meghökkentő, ennek nézzünk utána; nem görgettek végig a soron, hogy lássák, 2023 decemberére 695 forintot ír a táblázat, egy hónappal később viszont már 8060-at, ami akár gyanút is ébreszthetett volna; nem, hanem fogták a félreértelmezett számot, és jól kinyomtatták egymillió példányban, hadd szörnyülködjék a nép.

De ez idáig még nem szándékos hazugság, hanem mindössze a kompetencia, az odafigyelés és az észhasználat hiányának jele – és ki tudja, simán lehet, hogy van, aki még véletlenül se bízna államháztartást vagy hajnalba nyúló nemzetközi tárgyalásokat körültekintő és gondolkodó politikusokra, illetve háttéremberekre.

És egyébként is, az 57 százalékos drágulás sem lenne kevés –

Németországban mondjuk a kakaópor ára ugyanezen időszakban 67 százalékkal ment feljebb, idén pedig a csokoládé az EU-n belül Lengyelországban drágult a legjobban;

de tudom, most nincs itt a helye az efféle kontextusba helyezéseknek. Egy „párt”, amely nem egyszerűen utálja, hanem megveti, sőt, egyenesen gyűlöli a propagandát, miért is ne emlegetné a kakaó 2021 és 2025 közötti drágulását egy „FIDESZ = ÁREMELKEDÉS” szöveg kíséretében; nem kell az „agyhalottaknak” tudniuk, hogy

2024 eleje és vége között például a kakaóbab világpiaci ára megháromszorozódott (a HVG-t idézem),

méghozzá „részben a világ kakaótermelésének háromnegyedét adó nyugat-afrikai termőhelyeket sújtó szárazság” miatt. A Fidesz bocsátott aszályt Elefántcsontpartra, nyilván – ha viszont mégse, akkor a „Tiszta Hang” jól átveri olvasóit a saját pénzükből, sajnos.

Az Oxfordi Egyetem decemberi cikke szerint a kakaóár volatilitása és magas szintje (2022 decemberében 2456 dollár volt a tonnánkénti világpiaci ár, 2024 decemberében 10 353, jelenleg pedig 6000 dollár körül mozog) különböző tényezők komplex együtteséből fakad,

az éghajlatváltozástól kezdve az aranybányászatig (Orbánt nem említi a kutató).

2023–2024-ben az erőteljes El Niño jelenség a szokásosnál szárazabb időjárást és gyenge termést eredményezett a legnagyobb kakaótermelő országokban; ráadásul a kakaóültetvény 3-5 év után fordul termőre, ezért a gazdák nem tülekednek, hogy esetlegesen ellenállóbb fajtákra cseréljék le a meglévőket. Emellett az oxfordi kutató jelzi, hogy a pénzügyi piacok instabilitása miatt a befektetők körében keresettebbé vált az arany, ami pörgeti az illegális aranybányászatot, pont a kakaótermelő Ghánában is; sokan földterületeket adnak el a bányászoknak, ami egyrészt termeléscsökkenéshez, másrészt jelentős folyószennyezéshez vezet. Ilyen összetett, többtényezős dolgok ezek – lásd még a tiszás lap által szintén emlegetett tűzifa esetét. Az 2021 januárja és 2025 októbere között valóban 93 százalékkal drágult, ahogy írják – aki azonban olvasott híreket az elmúlt négy évben, az sejti, hogy

ennél a terméknél is jól mellényúlt a TISZA.

Mármint akkor, ha nem szerette volna megvezetni az olvasóit, és kifejezetten kerülni akarta annak látszatát is, hogy a tűzifa árának emelkedése valamiféle fideszes hungarikum lenne.

A KSH táblázatából is pontosan leolvasható, hogy a tűzifa és különösen a brikett az ukrajnai háború első telére ráfordulva drágult meg drasztikusan – 2022 novemberében mindkettő többe került, mint ma. Ahhoz az időszakhoz képest,

amikor Magyar Péter egyéb tevékenységei mellett havi másfél millióért az MBH Bank felügyelőbizottságában ücsörgött, a tűzifa éppenséggel olcsóbb lett.

Azt lehetne ma okosan és felkészülten firtatni, hogy miért csak annyival lett olcsóbb, amennyivel, továbbá azt is ki lehetne fejteni tömören, hogy mi garantálhatna tartósan látványos javulást áfacsökkentés esetén (lásd a megdrágult tojást, amelynek áfája 2017 óta 5 százalék, vagy lásd Romániát, ahol a tűzifa áfájának 2021-es csökkentése után 2022-ben ársapkát kellett bevezetni, valamint növelni kellett a kitermelést, azaz fokozni kellett a fakivágást, most pedig az áfát is emelték némileg) – ennek tisztázása helyett azonban

a propagandagyűlölő TISZA jobbnak látta „HIHETETLEN KARÁCSONYI DRÁGULÁS!” címmel kommentálni a 2022/2023-hoz képest mérsékeltebb októberi árat.

Vagy ott a narancs. Az „újság” azt hirdeti, hogy a 2021. januári 545 forinthoz képest 2025 októberében 1030 forintot kellett fizetni érte – majd hozzáteszi: „Soha nem volt még ilyen drága a karácsony, mint idén!”. Mármost a narancs egy gyümölcs, amelynek szezonja van. Amely szezon a dél-európai országokban novemberben, vagy esetleg október legvégén kezdődik, és aztán fajtától függően jó sokáig, akár nyárig is eltart – de az október pont az a hónap, amikor legfeljebb a déli féltekéről lehet importálni.

A KSH táblázatából gyönyörűen látható, hogy korábban, 2024 októberében ugyanúgy 1030 forintba került kilója, 2023 novemberében szintén, de 2022 októberében is 938-ért adták.

Jelenleg az árfigyelő (és saját tapasztalatok) alapján 699 forint a bevett, nem akciós ár – ez bőven alatta marad a tavaly és tavalyelőtt januárban megszokottnak.

De aki nekem és a KSH-nak nem hisz, annak kedvéért idéznék ismét megfelelőbb forrást: „Az egy évvel és [az] egy hónappal korábbinál is barátságosabb összegből kijött a HVG [négyfős] vasárnapi ebédje december végén. A borsólevesből, rántott csirkéből, sertéspörköltből és almás pitéből álló menühöz (…) átlagosan 7802 forintot kellett fizetni a hozzávalókért, szemben az egy hónappal korábbi 8290 forinttal és a tavaly decemberi 8400 forintot meghaladó összeggel. (…) A mentes termékeknél is mérsékelt csökkenés következett be”

olvashattuk szilveszter napján a nem éppen rogánista portálon.

Sőt, ha visszalapozunk ugyanezen vasárnapi ebédes sorozat korábbi részeihez, akkor még az is kiderül: a HVG által mért 7802 forintos átlagár a 2023. és a 2022. decemberi összegnél is alacsonyabb.

Ettől függetlenül árulkodni természetesen még véletlenül se fogok –  de azért ha valaki látja Fekete-Győr Andrást, esetleg kérdezze meg tőle, őszinte érdeklődésképpen, hogy mindezek fényében szerinte igazat mondott-e a TISZA kampánylapja a

„HIHETETLEN KARÁCSONYI DRÁGULÁS! Soha nem volt még ilyen drága a karácsony, mint idén! MINDEN EGYRE DRÁGÁBB!” tételmondatokkal.

A negyedik felkiáltással viszont, miszerint „MAGAS ÁRAK, ÜRES PÉNZTÁRCÁK!” nem muszáj bajlódni: maga a pártvezér cáfolja meg a második felét, amikor azzal fordul az üres pénztárcájú emberekhez, hogy „ha tehetitek, támogassátok a jelöltjeink kampányát és a rendszerváltást akár egy pizza, akár egy bevásárlás árával”, és „segítsetek minél több emberrel megosztani ezt a támogatási lehetőséget”.

Hadd nyomtassuk ki még több példányban, hogy üres a pénztárcátok.

***

(Nyitókép: Facebook)

Obsitos Technikus
2026. január 11. 09:17
Már a címét is elhibázták a TiszaHangnak.
La Piovra
2026. január 11. 09:13
Ha a KSH statisztika azt mutatná, hogy az üzletláncok bevásárló kocsijai rekord mennyiségű kilométert futottak, a Tisza szakértők azt a következtetést vonnák le, hogy a szegénység miatt a magyarok új díjmentes szórakozása az üres bevásárló kocsik tologatása.
mihint
2026. január 11. 09:11
Nagyon szép, összeszedett cikk, arról hogy hazudnak. Nem-e lehetne-e a közéleti hazugságokat keményen büntetni, tíz év alatt bizonyára százszor tettem fel a kültői kérdést, mert ha az üzletfelem be akarna csapni, súlyos következményeknek nézne elébe, a politikában meg sutty, és semmi, maximum egy jó kis cikk. Nem lesz ennek jó vége.
angeleye
2026. január 11. 09:10
az a jópofáskodó kaján vigyor.......infantilis aranyhörcsög.
