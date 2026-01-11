Magyar Péterék átléptek egy határt – pusztító hazugságokat terjeszt a „Tiszta Hang”

Nézzük például a kiadvány második oldalát. Ott kezdődik, hogy a pártnak egy szimpla táblázat értelmezésébe is beletörik a bicskája: úgy gondolták, ügyesen előveszik az egyes termékek fogyasztói átlagárait ismertető KSH-statisztikát, és annak számaival szemléltetik az inflációt. E táblázat „Kakaópor” sorában a KSH lábjegyzettel jelzi, hogy a megadott árak 2024-ig a 70–125 grammos kiszerelésre vonatkoznak, 2024-től pedig 1 kilóra – de mit törődnek ők ilyen információkkal (fotó sincs hozzá, lájkolni sem lehet); így hát

simán kinyomtatták öles betűkkel, hogy a kakaópor kilója 2021 januárjában még mindössze 462 forintba került, 2025 októberében viszont már 10 170 forintba, azaz „2405 százalékkal” drágult.

Nem merült fel, hogy hű, azért ez meghökkentő, ennek nézzünk utána; nem görgettek végig a soron, hogy lássák, 2023 decemberére 695 forintot ír a táblázat, egy hónappal később viszont már 8060-at, ami akár gyanút is ébreszthetett volna; nem, hanem fogták a félreértelmezett számot, és jól kinyomtatták egymillió példányban, hadd szörnyülködjék a nép.

De ez idáig még nem szándékos hazugság, hanem mindössze a kompetencia, az odafigyelés és az észhasználat hiányának jele – és ki tudja, simán lehet, hogy van, aki még véletlenül se bízna államháztartást vagy hajnalba nyúló nemzetközi tárgyalásokat körültekintő és gondolkodó politikusokra, illetve háttéremberekre.

És egyébként is, az 57 százalékos drágulás sem lenne kevés –