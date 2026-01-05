Milyen érzés, hogy mostantól ti vagytok a célkeresztben?

„Bohár Dániel, látod ezt? Ilyen az, amikor visszanyal a fagyi. Ilyen az, amikor a saját fegyvereteket fordítják ellenetek. Jól látod: áprilisig minden erőforrásunkat arra fogjuk fordítani, hogy a hozzád hasonló gerinctelen propagandistákat levadásszuk, és leleplezzük a rendszer minden egyes mocskos hazugságát.

Ezt a plakátot – és az országot, különösen a sorsdöntő billegő körzeteket most elárasztó több száz ugyanilyet – a Momentum közössége küldi neked sok szeretettel. Fogadd úgy, mint egyfajta megkésett karácsonyi ajándékot. Jobb, ha szoktatod magad a látványhoz, mert áprilisban ennél csak nagyobb pofont fogtok kapni a magyar választóktól.