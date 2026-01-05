Ft
01. 05.
hétfő
bohár dániel célkereszt bayer zsolt fekete - győr andrás plakát kampány momentum felelősség

Milyen érzés, hogy mostantól ti vagytok a célkeresztben?

2026. január 05. 18:14

Minden erőforrásunkat arra fogjuk fordítani, hogy a hozzád hasonló gerinctelen propagandistákat levadásszuk.

2026. január 05. 18:14
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Bohár Dániel, látod ezt? Ilyen az, amikor visszanyal a fagyi. Ilyen az, amikor a saját fegyvereteket fordítják ellenetek. Jól látod: áprilisig minden erőforrásunkat arra fogjuk fordítani, hogy a hozzád hasonló gerinctelen propagandistákat levadásszuk, és leleplezzük a rendszer minden egyes mocskos hazugságát.

Ezt a plakátot – és az országot, különösen a sorsdöntő billegő körzeteket most elárasztó több száz ugyanilyet – a Momentum közössége küldi neked sok szeretettel. Fogadd úgy, mint egyfajta megkésett karácsonyi ajándékot. Jobb, ha szoktatod magad a látványhoz, mert áprilisban ennél csak nagyobb pofont fogtok kapni a magyar választóktól.

Milyen érzés, hogy fordult a kocka? Milyen érzés most ott találni magad a »péniszszakértő« Deák Dani haveroddal és a kígyónyelvű Bayer Zsolttal, ahol eddig az aljas karaktergyilkosságaitok áldozatai álltak? Milyen érzés, hogy mostantól ti vagytok a célkeresztben, és a saját nevetekkel, a saját arcotokkal kell vállalnotok a felelősséget a hazugságaitokért?”

Nyitókép: Fekete-Győr András Facebook-oldala

