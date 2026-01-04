Ft
01. 04.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Momentum óriásplakát Deák Dániel

Közpénzből indított hazugságkampánnyal támadja Deák Dánielt a Momentum – ezt reagálta az elemző

2026. január 04. 18:59

Óriásplakátos kampánnyal támadta meg a Momentum a jobboldali véleményvezéreket, köztük egy vezető elemzőt is. Deák Dániel videóüzenetben reagált a vádakra, és azt állítja, éppen azok beszélnek közpénzről, akik maguk is abból finanszírozták a plakátjaikat.

2026. január 04. 18:59
null

Lejárató óriásplakátos kampányt indított a Momentum, amelynek Deák Dániel is a célkeresztjébe került. A jobboldali elemző a közösségi oldalán közzétett videóban reagált a plakátokon megjelent állításokra, amelyek szerint influenszerek és elemzők közpénzből folytatnának propagandát. Az ügyre a Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet.

Deák Dániel szerint közpénzből készült a plakátkampány

A Momentum akciójára reagálva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a plakátkampány közpénzből készült, majd így fogalmazott:

„Tehát az valóban igaz, hogy a te pénzedből hazudnak neked, csak az nem én vagyok, hanem ők.”

Az elemző szerint a plakátkampány egy régi politikai módszert alkalmaz. Úgy fogalmazott:

Jól ismert, régi, balos trükköt vett be a Momentum Magyar Péter megbízásából: vádold meg az ellenfeled azzal, amit valójában te magad követsz el.

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy a Momentum állításaival szemben bevételeinek jelentős része nem közpénzből, hanem a Facebook felületéről származik, mivel az oldala több száz milliós elérést produkál, és a platform a videók és bejegyzések után fizet.

Az elemző visszautasította azt is, hogy hazugságokat terjesztene. 

Példaként említette egy friss állítás cáfolatát, amely szerint négy év alatt 2405 százalékkal nőtt volna a kakaópor ára. Elmondása szerint az összehasonlítás hibás volt, mert eltérő kiszereléseket vetettek össze.

Deák Dániel a Megafon eredményeiről is beszélt

A videóban Deák Dániel kitért arra is, hogy szerinte a támadások valódi oka az, hogy léteznek jobboldali véleményvezérek, akik jelentős eléréssel rendelkeznek. Azt mondta:

Van egy rossz hírem nekik: amióta megszűntek a politikai hirdetések a Facebookon, azóta rekordokat döntögetnek a Megafon csapatának tagjai.

Hozzátette, hogy soha ennyien nem nézték és nem kedvelték még a Megafon tartalmait, mint most, ami szerinte annak köszönhető, hogy az érveik erősek. Az elemző végül arról is beszélt, hogy a liberális oldal célja az elhallgattatás, ezért dolgoznak Brüsszelben is. Zárásként úgy fogalmazott:

A reklámot pedig köszönöm a Momentumnak, így csak még nagyobb lesz az elérésem.

Borítókép: Facebook / Deák Dániel

 

