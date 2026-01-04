Közpénzből indított hazugságkampánnyal támadja Deák Dánielt a Momentum – ezt reagálta az elemző

Lejárató óriásplakátos kampányt indított a Momentum, amelynek Deák Dániel is a célkeresztjébe került. A jobboldali elemző a közösségi oldalán közzétett videóban reagált a plakátokon megjelent állításokra, amelyek szerint influenszerek és elemzők közpénzből folytatnának propagandát. Az ügyre a Magyar Nemzet hívta fel a figyelmet.

Deák Dániel szerint közpénzből készült a plakátkampány

A Momentum akciójára reagálva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy a plakátkampány közpénzből készült, majd így fogalmazott: