Medián Közvélemény-és Piackutató Intézet hann endre Tisza Párt felmérés liberális közvélemény ellenzék Fidesz Deák Dániel baloldal

Síri csend a baloldali szerkesztőségekben: ezt nem hajlandó megosztani a magyarokkal a 444, a HVG és a 24.hu

2026. február 26. 18:47

Itt még az elhallgatás is árulkodó.

A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bemutatta, mit tett Hann Endre.

A Hann által vezetett Medián közvélemény-kutató januári mérései kapcsán a videóban elhangzott, hogy

a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem meghamisította.

Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről – húzta alá. 

Erről a fontos hírről azonban eddig még nem tájékoztatták a baloldali lapok az olvasókat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

fenris
2026. február 26. 20:23
Szerintem kettős céllal csinálják. 4 éve is hitetlenkedtek bubilakók, hogy ki szavazott egyáltalán a fityiszre, biztos csaltak, mert ő nem is ismer olyat. Mondtam, hogy pl. én. Sokan fognak erre a mintára csalásban hinni, és ez a cél, mert így aktivizálhatók, lázíthatók lesznek, ami az ukiknak létérdekük, ha terveznek itt valamit. Sajnos szerintem terveznek, minden erre utal
Treeoflife
2026. február 26. 20:08
Ha valaki hazugságokból akar várat építeni, akkor legalább a saját maga számára hihető verziókat kell "előállítani", mivel onnantól az egész létének ezek lesznek az alapkövei. Ha ez valamiképpen "meglazul", akkor az egész tákolmány összeomlik. Kuncogva olvastam az "Elk*rtuk" film utáni sápítozásait, és amikor a bíróságról lógó orral távozott - ez sem lesz egy diadalmenet. És bármit is tesz, ez már a második ilyen nagy baklövése lesz, nem biztos, hogy megússza. Az a korsó egyszer eltörik....
Ekrü123
•••
2026. február 26. 20:00 Szerkesztve
kalmanok 2026. február 26. 19:20 "Na pedomandi a 24 nek volt annyi esze, hogy előbb megkérdezze az érintettet "- 1. Minek? Talán Hann nem azt fogja mondani rá, hogy "á, dehogy"? XDDDDD 2. Ha már megkérdezik és nem rögtön hazugságnak nyilvánítják, akkor az azt jelenti, hogy ők is gyanítják, hogy a mérések hitelességével valami nincs rendben....
pollip
2026. február 26. 19:51
Nem furcsa a függetlenobjektiv médiamunkásoktól a kínos ügyek elhallgatása. Pl nem írták meg azokat az eseteket sem, amikor több ukrán fenyegetett minket mindenféle lerohanással. Az olvasóik nem tudják és azt gondolják, hogy a kormány találta ki.
