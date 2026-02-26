Síri csend a baloldali szerkesztőségekben: ezt nem hajlandó megosztani a magyarokkal a 444, a HVG és a 24.hu

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
Itt még az elhallgatás is árulkodó.
A Mandiner is beszámolt róla csütörtökön, hogy Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bemutatta, mit tett Hann Endre.
A Hann által vezetett Medián közvélemény-kutató januári mérései kapcsán a videóban elhangzott, hogy
a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem meghamisította.
Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről – húzta alá.
Erről a fontos hírről azonban eddig még nem tájékoztatták a baloldali lapok az olvasókat.
