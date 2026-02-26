Síri csend a baloldali szerkesztőségekben: ezt nem hajlandó megosztani a magyarokkal a 444, a HVG és a 24.hu

a Medián az előző hónapban nem a valódi méréseit publikálta, hanem meghamisította.

Deák felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről – húzta alá.