Balos elemzők: elképzelhető a Fidesz-győzelem, de kizárólag antidemokratikus körülmények között

Itt a nagy leleplezés: még a saját számait is meghamisította a Medián (VIDEÓ)
„Ilyen egyértelmű közvélemény-kutatási csalásra nem volt még példa a rendszerváltás óta” – írta Deák Dániel Facebook-oldalán.
Hann Endréék mentik a menthetőt.
Autokratikus Trendek és Választási Esélyek Közép- és Kelet-Európában címmel rendezett konferenciát a Transparency International (TI). Az eseményen Hann Endre, a húsz százalékos Tisza-előnyt mérő Medián közvélemény-kutató cég ügyvezető igazgatója elmondta: „Ha egy normális, demokratikus választási folyamat áll előttünk, akkor egyértelműen ki merem jelenteni, hogy a Tisza Pártnak van esélye a győzelemre. Persze nem tudjuk, mi vár ránk az elkövetkező bő három hétben” – írja a Népszava.
László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint ha Magyarországon egy jól működő, egyszerű parlamenti demokrácia lenne, akkor az eltelt egy év tendenciáját látva csak az lenne a kérdés, hogy a Tisza mekkora többséggel nyer.
A baloldali kutatóintézet szakértője a mandátumszámok alapján elképzelhetőnek tartja a kormánypártok győzelmét, amennyiben a „Fideszre szabott választási térkép, a külhoni szavazatok, a nemzetiségi mandátum” miatt a „Fidesz le tudja faragni a Tisza előnyét 2-3 százalékra”.
László Róbert leszögezte: a biztos Tisza-kormányhoz 5-7 százalékos előnyre van szükség.
Tineke Strik, az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottságának a tagja, egykori magyar jogállamisági jelentéstevő is részt vett a konferencián. Mint mondta,
ha Orbán Viktor nyer a választáson, az Európai Bizottságnak nem szabad felszabadítani a befagyasztott uniós pénzeket, és a hetes cikkelyben meg kell tenni a következő lépést.
Fotó: Facebook/Transparency International Magyarország