medián hann endre tisza párt transparency international konferencia fidesz

Balos elemzők: elképzelhető a Fidesz-győzelem, de kizárólag antidemokratikus körülmények között

2026. március 18. 19:43

Hann Endréék mentik a menthetőt.

2026. március 18. 19:43
null

Autokratikus Trendek és Választási Esélyek Közép- és Kelet-Európában címmel rendezett konferenciát a Transparency International (TI). Az eseményen Hann Endre, a húsz százalékos Tisza-előnyt mérő Medián közvélemény-kutató cég ügyvezető igazgatója elmondta: „Ha egy normális, demokratikus választási folyamat áll előttünk, akkor egyértelműen ki merem jelenteni, hogy a Tisza Pártnak van esélye a győzelemre. Persze nem tudjuk, mi vár ránk az elkövetkező bő három hétben”írja a Népszava. 

Ezt is ajánljuk a témában

László Róbert, a Political Capital választási szakértője szerint ha Magyarországon egy jól működő, egyszerű parlamenti demokrácia lenne, akkor az eltelt egy év tendenciáját látva csak az lenne a kérdés, hogy a Tisza mekkora többséggel nyer. 

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

A baloldali kutatóintézet szakértője a mandátumszámok alapján elképzelhetőnek tartja a kormánypártok győzelmét, amennyiben a „Fideszre szabott választási térkép, a külhoni szavazatok, a nemzetiségi mandátum” miatt a „Fidesz le tudja faragni a Tisza előnyét 2-3 százalékra”. 

László Róbert leszögezte: a biztos Tisza-kormányhoz 5-7 százalékos előnyre van szükség. 

Tineke Strik, az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottságának a tagja, egykori magyar jogállamisági jelentéstevő is részt vett a konferencián. Mint mondta,

ha Orbán Viktor nyer a választáson, az Európai Bizottságnak nem szabad felszabadítani a befagyasztott uniós pénzeket, és a hetes cikkelyben meg kell tenni a következő lépést.

Fotó: Facebook/Transparency International Magyarország

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iimre
2026. március 18. 20:00
"Balos elemzők: elképzelhető a Fidesz-győzelem, de kizárólag antidemokratikus körülmények között" Idézek a nemzetközi választási ellenőrök '18-as jelentéséből: “A felkeresett szavazóhelyiségben a szavazással kapcsolatos eljárások lebonyolítása általában véve hatékonyan és a törvényeknek megfelelően történt. A Bizottságok tagjai felkészültek voltak és feladataikat átlátható módon végezték. A szavazás napján és azt követően több mint 210 panaszt nyújtottak be választókerületi szinten, elsősorban a szavazással, a szavazatok számlálásával és összesítésével kapcsolatos feltételezett szabálytalanságok, a szavazók szállítása és a választási szervek honlapjának üzemzavara miatt. Az NVB és a bíróságok elismertek néhány jogsértést, de nem találtak elegendő alapot arra,hogy megsemmisítsék az eredményeket. Az eredmények a bejelentéseket követően véglegesnek minősültek. Az újonnan megválasztott országgyűlési képviselők május 8-án esküdtek fel, miután az összes panasz megvizsgálása befejeződött.”
Kovács József
2026. március 18. 19:53
Ha ez így elhangzott, ezt az embert szarrá kell perelni! Nincs olyan jog, ahol ez megengedhető! "Tineke Strik, az Európai Parlament állampolgári, jogi, bel- és igazságügyi bizottságának a tagja... ...ha Orbán Viktor nyer a választáson, az Európai Bizottságnak nem szabad felszabadítani a befagyasztott uniós pénzeket, és a hetes cikkelyben meg kell tenni a következő lépést."
Takagi
2026. március 18. 19:48
Mocskos hazug fizetett ügynökök.
