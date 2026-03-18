Nem titkolózik tovább Von der Leyen: kiterítette a lapjait, ez vár Magyarországra a választás után

Most már biztos: itt valaki hazudik Magyarországnak – csak két személy jöhet számításba
Vagy Von der Leyen vagy Zelenszkij röhög a markába.
Az Európai Bizottság április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.
Az olcsó orosz kőolaj nélkül a háromszorosára emelkedne a családok rezsiszámlája, ettől pedig kizárólag egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, a Tisza Pártnak ez nem érdeke – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy az elkövetkezendő hónapokban
tovább kell harcolni az olcsó orosz kőolajért, „és nem azért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó”.
„És az olcsó orosz olaj jelenti ma Magyarországon a rezsicsökkentés egyik alapját. Ha elvágják tőlünk az olcsó orosz olajat, akkor a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetünk, és akkor Magyarországon a családok rezsiszámlája háromszorosára fog emelkedni a mostanihoz képest” – figyelmeztetett.
Rámutatott, hogy az Európai Bizottság a magyarországi választás után három nappal, április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.
„Ez a jelenlegi helyzetben egy mélyütés lesz az európai gazdaságnak, ugyanis közben zajlik az Irán körüli háború, amely a világ olajfogyasztásának a húsz százalékát blokkolja (…) Ebben a helyzetben, amikor az arab olaj eljutása teljesen bizonytalan, ebben a helyzetben kiiktatni, kitiltani az orosz olajat Európából, azt jelenti, hogy Európa fogja húzni a legrövidebbet ebben a helyzetben” – hangsúlyozta.
„Az európai gazdaság pórul fog járni, az európai gazdaság óriási áremelkedésekre kell, hogy készüljön. Nekünk magyaroknak pedig az lesz a kötelességünk, hogy ettől megvédjük Magyarországot” – folytatta.
Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a jelentős európai áremelkedésektől kizárólag egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, amely képes arra, hogy az olcsó orosz olajért harcoljon.
(MTI)
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP