Tisza Párt Brüsszel Magyarország Ursula von der Leyen Szijjártó Péter Európai Bizottság Európai Unió

Nem titkolózik tovább Von der Leyen: kiterítette a lapjait, ez vár Magyarországra a választás után

Az Európai Bizottság április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.

2026. március 18. 18:56
null

Az olcsó orosz kőolaj nélkül a háromszorosára emelkedne a családok rezsiszámlája, ettől pedig kizárólag egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, a Tisza Pártnak ez nem érdeke – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság órája című műsorban arról számolt be, hogy az elkövetkezendő hónapokban

tovább kell harcolni az olcsó orosz kőolajért, „és nem azért, mert orosz, hanem azért, mert olcsó”.

„És az olcsó orosz olaj jelenti ma Magyarországon a rezsicsökkentés egyik alapját. Ha elvágják tőlünk az olcsó orosz olajat, akkor a rezsicsökkentésnek is búcsút inthetünk, és akkor Magyarországon a családok rezsiszámlája háromszorosára fog emelkedni a mostanihoz képest” – figyelmeztetett.

Rámutatott, hogy az Európai Bizottság a magyarországi választás után három nappal, április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.

„Ez a jelenlegi helyzetben egy mélyütés lesz az európai gazdaságnak, ugyanis közben zajlik az Irán körüli háború, amely a világ olajfogyasztásának a húsz százalékát blokkolja (…) Ebben a helyzetben, amikor az arab olaj eljutása teljesen bizonytalan, ebben a helyzetben kiiktatni, kitiltani az orosz olajat Európából, azt jelenti, hogy Európa fogja húzni a legrövidebbet ebben a helyzetben” – hangsúlyozta.

„Az európai gazdaság pórul fog járni, az európai gazdaság óriási áremelkedésekre kell, hogy készüljön. Nekünk magyaroknak pedig az lesz a kötelességünk, hogy ettől megvédjük Magyarországot” – folytatta.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a jelentős európai áremelkedésektől kizárólag egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, amely képes arra, hogy az olcsó orosz olajért harcoljon.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hangillat
2026. március 18. 19:59
Joghalál és a növekvő autokrácia tudja csak megerősíteni az antidemokráciát, ami a demokrácia további leépítését segíti a háborúhoz való felkészüléshez. A végső harc előtt Ukrajna támogatása és EU csatlakozása a fő cél, mivel Ukrajna veresége értelmetlenné tenné vagy megnehezítené az Oroszország elleni későbbi háborút. Célszerű lenne Oroszországot rákényszeríteni, hogy az ellene folyó háborúban kapitulációiig háborús célokra biztosítson olcsó kőolajat.
survivor
2026. március 18. 19:55 Szerkesztve
A nagyobb EUs elbaszasok: migrik/ covid19/ beavatkozas a szlav tesó haborúba/ LGBTQ//woke/ cancel/ demografia/ orosz energia leválas/ kibaszas aPIIGS ekkel korabban. Es nem lehet hova futni: AUS/ NZLD se biztonsagos... A csúcs az Uki felvetele lesz, de meg előtte az EU eladósítasa. Állítolag a BlackRock is zűrbe került, úsznak a nyuggerek befektetesei ...
survivor
2026. március 18. 19:49 Szerkesztve
Panda Es szemelyes bosszú+ ideologiai gőg. Ráadasul az " atomtalanítas" a german baromsag Csimbora-- Szója..🤣🤣🤣 Pónis Pina belátta, de mar baszhatja. Ha ma visszaternenek a krautok a nukehoz 10-15 év ujra indulni. Es NINCS orosz urán.. Kirgiz van , de az ugye FAK tag.
survivor
2026. március 18. 19:42
Az EU összeomlasa fix .( Lehet, hogy a NATOé is...?) Es ezt a Pónis Ursula harcolta ki.. Kerdes, nekünk mibe kerül ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!