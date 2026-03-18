Nem titkolózik tovább Von der Leyen: kiterítette a lapjait, ez vár Magyarországra a választás után

Rámutatott, hogy az Európai Bizottság a magyarországi választás után három nappal, április 15-én fogja beterjeszteni a javaslatát az orosz olaj teljes kitiltásáról.

„Ez a jelenlegi helyzetben egy mélyütés lesz az európai gazdaságnak, ugyanis közben zajlik az Irán körüli háború, amely a világ olajfogyasztásának a húsz százalékát blokkolja (…) Ebben a helyzetben, amikor az arab olaj eljutása teljesen bizonytalan, ebben a helyzetben kiiktatni, kitiltani az orosz olajat Európából, azt jelenti, hogy Európa fogja húzni a legrövidebbet ebben a helyzetben” – hangsúlyozta.

„Az európai gazdaság pórul fog járni, az európai gazdaság óriási áremelkedésekre kell, hogy készüljön. Nekünk magyaroknak pedig az lesz a kötelességünk, hogy ettől megvédjük Magyarországot” – folytatta.

Szijjártó Péter ugyanakkor leszögezte, hogy a jelentős európai áremelkedésektől kizárólag egy szuverén nemzeti kormány fogja tudni megvédeni Magyarországot, amely képes arra, hogy az olcsó orosz olajért harcoljon.