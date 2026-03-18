03. 18.
szerda
Brüsszel Ukrajna Ursula von der Leyen Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij Európai Bizottság Európai Unió

Most már biztos: itt valaki hazudik Magyarországnak – csak két személy jöhet számításba

2026. március 18. 17:34

Vagy Von der Leyen vagy Zelenszkij röhög a markába.

Az ukrán külügyminisztérium nem tud a sajtóban megjelent EU-misszióról – jelentette ki Georgij Tihij szóvivő újságíróknak kedden, szúrta ki a Kárpáthír.

A tegnapi médiajelentések szerint március 18-án európai szakértők látogatták volna meg a Barátság kőolajvezeték orosz csapás által megrongálódott szakaszát,

azonban Tihij szerint Kijev nem rendelkezik információval sem a látogatásról, sem annak dátumairól és részleteiről.

A szóvivő elismerte ugyan, hogy az Európai Bizottság korábban megkereste Ukrajnát a javítás hozzávetőleges ütemtervéről, azonban állítása szerint pontos dátumok még nem állnak rendelkezésre.

Kijev folyamatosan tájékoztatja az EB-t és az uniós partnereket a munkálatok állásáról.

Tihij végül hozzátette: a katonai közigazgatás időszakában a stratégiai létesítményekre való belépésről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) dönt, nem a külügyminisztérium.

Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP

 

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
iimre
2026. március 18. 19:38 Szerkesztve
"Most már biztos: itt valaki hazudik Magyarországnak – csak két személy jöhet számításba: Vagy Von der Leyen vagy Zelenszkij röhög a markába." Mindegy, melyik az, ugyannál a cégnél vannak, és ez a napokban kiderült, hogy egyenesen üzlettársak a pénzmosó maffiában. mandiner.hu/kulfold/2026/03/eltunt-160-milliard-forintnyi-euro-a-kolibri-projektben-ursula-von-der-leyen-es-epstein-neve-is-feltunik
salátás
2026. március 18. 19:01
Kádas Károlyt tavaly decemberben erőszakkal sorozták be az ukrán hatóságok, majd néhány napja, idén márciusban tisztázatlan körülmények között meghalt. Az ukrán verzió szerint öngyilkosságot követett el, méghozzá úgy, hogy lelőtte magát, de a magyarázat meglehetősen furcsa, sőt, nyugodtan mondhatjuk, nevetséges. A hivatalos dokumentum szerint ugyanis Kádas több lövéssel(!)végzett saját magával, ráadásul furcsa módon a fegyvert sem sikerült azonosítani. Tehát az ukránok szerint többször lelőtte magát, majd a fegyvert is eltüntette.
angie1
2026. március 18. 19:00 Szerkesztve
Mindkettő röhög a markába, de egyre kényszeredettebb a mosolyuk... Visszafelé sült el a "kampányuk", ami már visszafordíthatatlan!
SzaboGeza
2026. március 18. 18:53
Pöcszongorista, "pöcszöngoristáskodhat" ,még egy darabig aztán majd nem neki kell többet!!!!:)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!