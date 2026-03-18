Most már biztos: itt valaki hazudik Magyarországnak – csak két személy jöhet számításba

Az ukrán külügyminisztérium nem tud a sajtóban megjelent EU-misszióról – jelentette ki Georgij Tihij szóvivő újságíróknak kedden, szúrta ki a Kárpáthír.

A tegnapi médiajelentések szerint március 18-án európai szakértők látogatták volna meg a Barátság kőolajvezeték orosz csapás által megrongálódott szakaszát,

azonban Tihij szerint Kijev nem rendelkezik információval sem a látogatásról, sem annak dátumairól és részleteiről.