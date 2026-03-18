Aljas rágalmat terjesztenek Brüsszelben a magyarokról – Zelenszkij még a csillagokat is lehazudja az égről
Ukrajna mindent bevet ellenünk.
Vagy Von der Leyen vagy Zelenszkij röhög a markába.
Az ukrán külügyminisztérium nem tud a sajtóban megjelent EU-misszióról – jelentette ki Georgij Tihij szóvivő újságíróknak kedden, szúrta ki a Kárpáthír.
A tegnapi médiajelentések szerint március 18-án európai szakértők látogatták volna meg a Barátság kőolajvezeték orosz csapás által megrongálódott szakaszát,
azonban Tihij szerint Kijev nem rendelkezik információval sem a látogatásról, sem annak dátumairól és részleteiről.
A szóvivő elismerte ugyan, hogy az Európai Bizottság korábban megkereste Ukrajnát a javítás hozzávetőleges ütemtervéről, azonban állítása szerint pontos dátumok még nem állnak rendelkezésre.
Kijev folyamatosan tájékoztatja az EB-t és az uniós partnereket a munkálatok állásáról.
Tihij végül hozzátette: a katonai közigazgatás időszakában a stratégiai létesítményekre való belépésről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) dönt, nem a külügyminisztérium.
Nyitókép: Sergei SUPINSKY / AFP