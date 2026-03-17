A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye cikke szerint Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője visszautasította Szijjártó Péter magyar külügyminiszter vádját, miszerint Ukrajna szabotálta volna a Barátság kőolajvezeték ügyében tervezett háromoldalú találkozót.

Tihij hangsúlyozta: ilyen egyeztetés nem is volt betervezve, és szerinte Magyarország gyakran állít valótlanságokat.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban nyílt levélben bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, illetve kijelentette: Ukrajna ellensége Magyarországnak, mivel Brüsszelben folyamatosan próbálja ellehetetleníteni az olcsó orosz energiaimportot.