Segélykiáltás érkezett Nyugatról: rádöbbentek, hogy Orbán nem viccel – kezdhetnek aggódni
A Reuters még csak most kezdi megérteni a lényeget.
Ukrajna mindent bevet ellenünk.
A Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye cikke szerint Heorhij Tihij, az ukrán külügyminisztérium szóvivője visszautasította Szijjártó Péter magyar külügyminiszter vádját, miszerint Ukrajna szabotálta volna a Barátság kőolajvezeték ügyében tervezett háromoldalú találkozót.
Tihij hangsúlyozta: ilyen egyeztetés nem is volt betervezve, és szerinte Magyarország gyakran állít valótlanságokat.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban nyílt levélben bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, illetve kijelentette: Ukrajna ellensége Magyarországnak, mivel Brüsszelben folyamatosan próbálja ellehetetleníteni az olcsó orosz energiaimportot.
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.