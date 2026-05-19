Áll a bál Kárpátalján az új ukrán néprajzi térkép miatt – felháborodtak a helytörténészek

„Minket senki nem keresett” – a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség a magyar kisebbséggel kapcsolatos tárgyalásokról
A külügyminiszter hétfőn tárgyalásokat jelentett be.
Érthetetlen az egész.
A KárpátHír arról számolt be, hogy kárpátaljai helytörténészek és kutatók élesen bíráltak egy új ukrán néprajzi térképet, amely a meglátásuk szerint
leegyszerűsíti és pontatlanul ábrázolja a régió etnikai és kulturális viszonyait.
A portál hozzáteszi: a szakértők úgy vélik, hogy a térkép figyelmen
kívül hagyja a több évszázados helyi identitásokat,
és mesterségesen von össze vagy sorol át különböző csoportokat.
Többek között eltűntek vagy tévesen kerültek besorolásra egyes hagyományos közösségek, mint a verhovinaiak, illetve az alföldi dolinyánok, ami a helyi sokszínűség elmosását eredményezi – szól a kritika.
A kutatók hangsúlyozzák:
a térkép összemossa az etnográfiai és földrajzi kategóriákat,
miközben a valós eloszlás jóval összetettebb és régiónként eltérő.
