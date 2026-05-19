Magyar Péter körül forrnak az indulatok: gazdasági figyelmeztetés, üzenet a bankszektorból és egy lemondási felszólítás

Reuters: Magyar Péter döntése júniustól működésképtelenné teheti Magyarországot
A szakértők súlyos kockázatokra figyelmeztetnek.
Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei május 18-án.
Gazdasági figyelmeztetések, kemény banki kritikák és alkotmányjogi vita is uralta a Mandiner hétfői toplistáját. Az olvasókat leginkább azok a hírek érdekelték, amelyek a Tisza-kormány első döntéseinek következményeiről szóltak.
Nagy visszhangot váltott ki a Reuters beszámolója arról, hogy Magyar Péter kormánya júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását. A nemzetközi hírügynökségnek nyilatkozó szakértők szerint ez súlyos következményekkel járhatna a magyar gazdaságra nézve.
Baja Sándor, a Randstad régiós igazgatója úgy fogalmazott: egy teljes tiltás hosszú távon nem fenntartható, mert az ipar és a szolgáltatások jelentős része külföldi munkaerőre épül. Keszte Róbert, a Német Kereskedelmi Kamara vezetője pedig egyértelműen kijelentette:
harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság”.
A cikkben megszólaló Janza Ákos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos vállalatoknál a külföldi munkavállalók aránya eléri a húsz százalékot, hiányukban pedig műszakokat kellene megszüntetni.
Ezt is ajánljuk a témában
A szakértők súlyos kockázatokra figyelmeztetnek.
Az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, Harmati László a Portfolio konferenciáján nyilatkozott egy erőset:
Az egész jelenlegi támogatási rendszert ki kellene söpörni, és valami újat kellene felépíteni”.
A kijelentés azért különösen érdekes, mert a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András korábban az Erste egyik vezetője volt. Így a bankszektor lényegében már az új kormány első heteiben nyílt üzenetet küldött a kabinetnek.
Az Otthon Start konstrukció jelenleg fix 3 százalékos hitellel segíti a fiatalokat és családokat. A Mandiner számításai szerint egy negyvenmilliós hitelnél húsz év alatt akár közel húszmillió forintos különbséget is jelenthet, hogy támogatott vagy piaci kamatozású konstrukcióról van szó.
Ezt is ajánljuk a témában
Megjött az első bankári követelés a Tisza-kormánynak: Kármán András pénzügyminiszter korábbi munkahelyén már az Otthon Start „kisöpréséről” beszélnek.
Pokol Béla volt alkotmánybíró Facebook-bejegyzésében, lemondásra szólította fel Magyar Pétert. A jogász szerint a miniszterelnök alkotmánysértést követhetett el, amikor ismét távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Pokol Béla az Alaptörvényre hivatkozva emlékeztetett:
A köztársasági elnök személye sérthetetlen.”
A volt alkotmánybíró úgy vélte, Magyar Péter megszegte esküjét, amikor sértő módon nyilatkozott az államfőről. Bejegyzését azzal zárta:
Csak remélni lehet, hogy a súllyal bíró ellenzéki politikai személyiségek a címben megfogalmazott követelést folyamatosan megismétlik majd.”
Ezt is ajánljuk a témában
Sulyok Tamásról tett kijelentései miatt az egykori alkotmánybíró lemondásra szólította fel Magyar Pétert.
***
Fotó: Ferenc ISZA / AFP