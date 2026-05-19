Magyar Péter körül forrnak az indulatok: gazdasági figyelmeztetés, üzenet a bankszektorból és egy lemondási felszólítás

2026. május 19. 06:50

Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb hírei május 18-án.

Gazdasági figyelmeztetések, kemény banki kritikák és alkotmányjogi vita is uralta a Mandiner hétfői toplistáját. Az olvasókat leginkább azok a hírek érdekelték, amelyek a Tisza-kormány első döntéseinek következményeiről szóltak.

Külföldi munkások nélkül leállhat a magyar gazdaság

Nagy visszhangot váltott ki a Reuters beszámolója arról, hogy Magyar Péter kormánya júniustól leállítaná a nem uniós munkavállalói vízumok kiadását. A nemzetközi hírügynökségnek nyilatkozó szakértők szerint ez súlyos következményekkel járhatna a magyar gazdaságra nézve.

Baja Sándor, a Randstad régiós igazgatója úgy fogalmazott: egy teljes tiltás hosszú távon nem fenntartható, mert az ipar és a szolgáltatások jelentős része külföldi munkaerőre épül. Keszte Róbert, a Német Kereskedelmi Kamara vezetője pedig egyértelműen kijelentette:

harmadik országbeli dolgozók nélkül jelenleg működésképtelen lenne a magyar gazdaság”.

A cikkben megszólaló Janza Ákos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara képviselője arra is felhívta a figyelmet, hogy bizonyos vállalatoknál a külföldi munkavállalók aránya eléri a húsz százalékot, hiányukban pedig műszakokat kellene megszüntetni.

Az Erste nekiment az Otthon Startnak

Az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, Harmati László a Portfolio konferenciáján nyilatkozott egy erőset:

Az egész jelenlegi támogatási rendszert ki kellene söpörni, és valami újat kellene felépíteni”.

A kijelentés azért különösen érdekes, mert a jelenlegi pénzügyminiszter, Kármán András korábban az Erste egyik vezetője volt. Így a bankszektor lényegében már az új kormány első heteiben nyílt üzenetet küldött a kabinetnek.

Az Otthon Start konstrukció jelenleg fix 3 százalékos hitellel segíti a fiatalokat és családokat. A Mandiner számításai szerint egy negyvenmilliós hitelnél húsz év alatt akár közel húszmillió forintos különbséget is jelenthet, hogy támogatott vagy piaci kamatozású konstrukcióról van szó.

Lemondásra szólították fel Magyar Pétert

Pokol Béla volt alkotmánybíró Facebook-bejegyzésében, lemondásra szólította fel Magyar Pétert. A jogász szerint a miniszterelnök alkotmánysértést követhetett el, amikor ismét távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. Pokol Béla az Alaptörvényre hivatkozva emlékeztetett:

A köztársasági elnök személye sérthetetlen.”

A volt alkotmánybíró úgy vélte, Magyar Péter megszegte esküjét, amikor sértő módon nyilatkozott az államfőről. Bejegyzését azzal zárta:

Csak remélni lehet, hogy a súllyal bíró ellenzéki politikai személyiségek a címben megfogalmazott követelést folyamatosan megismétlik majd.”

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Meduza99
2026. május 19. 07:57
Jártam olyan helyen, ahol filippínók laktnak, onnan járnak be a nagyüzembe dolgozni, párhónapos szerződéssel, aztán hazamennek, jönnek onnan mások helyettük. Nagyon kritikus a helyi lakosság, de nem tudtak egyetlen atrocitást felhozni ellenük. Mecsetet se építenek, nem késelnek, nem erőszakolnak. Szép csendben gyülekeznek, felszálnak a munkásbuszra, dolgoznak, visszamennek, semmi zűr. Ez miért baj, kedves mp úr?
states-2
2026. május 19. 07:45
Április 12-én üzembe helyezték a Magyar Tébolydát.
retek312
2026. május 19. 07:37
sivalkodjatok ti debil hazaárulók, elkezdődött az elszámoltatás lehet eltakarodni az országunkból
Bernard
2026. május 19. 07:05
Új Cpg-t keresek "magyarpéter a kurvaanyád" jeligére. Ugyanitt elcserélem régi , lyukas TiSzás bojlerem fél zsák újkrumplira.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!