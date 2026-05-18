Tor, mámor, Puzsér – és az abszolút filmszínház

Más kérdés, hogy hogyan hangzik egy ilyen viccelődés kvázihatalmi pozícióból. Igen, abból, hiszen Puzséréknek rettentően sokat köszönhet a Tisza, ha ő nem tesz hitet amellett, hogy ez nem egy újabb Márki-Zay-féle kísérlet, Belpest népe aligha rohant volna ilyen lelkesen egy alapvetően jobboldali narratívát (is) használó párt zászlói alá. Pozsonyi egy közepes példányszámú jobbos lapban jegyzett komolyabb témák mellett trollpublicisztikákat, a jeles írást egyébként 2009-ben, mélyellenzékben, túl az őszödi beszéden és a 2006-os elrettentő rendőrterroron.

Azért talán érezzük, hogy ez egy picit más szellemi környezet, mint a minapi.

Ahogy egészen máshogy néz ki, amikor az újdonsült miniszterelnök még feltörekvő politikusként kommentcsatázgat éjszaka, mint amikor a kormányzást helyezi át lényegében a Facebookra egy leszámolási „abszolút filmszínház” keretei közé. De ugyanazért hatott kellemetlenül sokak számára annak idején Menczer Tamás emberkedése („vége van, kicsi! már reszketsz, kicsi, ennyit tudsz?”), amiért most Magyar Péter alázásig vitt keménykedése a miniszterekkel szemben az átadás-átvételnél, vagy a karmelitajárásnál. És éppen így lett az amúgy jobboldalon sem osztatlan népszerűségnek örvendő Havasi Bertalanból sokak szemében kvázi népi hős. Mert az új hatalomnak intett be. És amely stílus a hatalmas részéről erőfitogtatás és arrogancia, az a kicsi részéről bátorság és vagányság, hiszen kockázatvállalással jár (pláne, hogy Havasiénak tényleg hiányozhat az a hathavi felmentési pénz a családi kasszából, szemben a vagyonmentést kipityergő, munkavállalói ezreit cserben hagyó Balásy Szekunderszégyenérzet Gyulával).