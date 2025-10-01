Konok Péter nem kímélte sem a Tiszát, sem Puzsér Róbertet: „Úgy látszik, a Tiszatájon csak egyetérteni szabad”

Ide figyelj, Mesemondó Péter!
Színésznek legalább olyan gyenge vagy, mint pártvezetőnek… de az influenszerkedés tényleg passzol hozzád!
A történész szerint hiába „udvarol” Puzsér, a Tiszának „teljes megadás kell, teljes önfeladás, teljes behódolás kell”.
Az Index számolt be arról, hogy Puzsér Róbert publicista és Barna Judit tiszás fővárosi képviselő között vita kerekedett. Mint ismert, Puzsér egy keddi Facebook-posztjában átfogó elemzésben vizsgálta meg Magyar Péter és a Tisza Párt működését, és
tíz olyan területet azonosított, ahol szerinte alapvető változásokra van szükség, ha a párt valóban rendszerváltást szeretne elérni.
Erre Barna Judit többek között úgy reagált egy hozzászólásban, hogy „mivel valóban nem tudod, hogy hogyan születnek stratégiai döntések, és neked ezt nem is kell tudnod, így nincs jogod kritizálni sem ezt. Ha hiányérzeted van, legyél tiszás, alapíts Tisza-szigetet, tegyél a közösségért te is”.
Ezt a diskurzust nem tudta szó nélkül hagyni Konok Péter történész sem. Facebook-oldalán azt írta, „sem tisztem, sem ingerenciám Puzsért megvédeni, de mikor megírja, hogy szerinte mi a gond a Tiszával, és azt a választ kapja valami tiszás fővárosi képviselőtől, hogy »Mivel valóban nem tudod, hogy hogyan születnek stratégiai döntések, és neked ezt nem is kell tudnod, így nincs jogod kritizálni sem ezt« – akkor kissé aggódni kezdek”.
„Aggódom a kritika jogáért” – folytatta.
Ezután diplomatikusan helyre tette Barna Juditot. Mint írta, „ilyen szócikkeket kellene fellapoznia az értelmező szótárban a hölgynek, hogy »demokrácia«, »transzparencia«, »vélemény«, de akár azt is lehet, hogy »jog«. Meg »kritika«. A kritika joga, ilyen szószerkezeteken kellene elmerengenie” – sorolta a történész.
Konok gondolatmenetét azzal zárta, „úgy látszik, a Tiszatájon csak egyetérteni szabad (ahogy a NER többi részében, pont úgy). És hiába udvarol Puzsér (néha kicsit tétovázva, néha dúlt keble minden böhöm hevületével) a Tiszának, az sem elég”.
Teljes megadás kell, teljes önfeladás, teljes behódolás.
A langyosakat kiköpi isten is, ördög is” – olvasható a posztban.
