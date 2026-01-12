Magyar Péter megint hazudik, és valószínűleg ezt nagyon jól tudja

Egyébként meg: kábé annyi embert izgat, hogy merített-e ötletet az épp hanyatlásnak induló, de akkor még nagy MSZP-től a Fidesz az aktuális kampányszlogenhez, mint ahányan meg fogják nyitni a biztosvalasztas.hu domaint.

Az aprócska Tisza Párt vezetője, aki castingon talált rá az alvópártra, emellett az MSZMP utolsó kongresszusához hasonlítja a Fidesz-kongresszust. Ezt az utolsó, 14. MSZMP-kongresszust 1989. október 6-án tartották a Budapesti Kongresszusi Központban. Talán nem tévedek nagyot, hogy nem voltak sem digitális ledfalak, sem külföldről küldött támogató üzenetek. Az MSZMP utolsó kongresszusán komoly ellentétek kerültek napvilágra, egymást ekézték ortodox kommunisták, reformkommunisták, Nyers Rezső, Grósz Károly, Vitányi Iván, Pozsgay Imre és mások is.

A Fidesz mostani kongresszusa egy egészségesen egységes pártot mutatott. Szóval ez a párhuzam sem áll.

Magyar Péter továbbá azt állítja, hogy a domainnév-lefoglalás miatt üvöltözés volt szombat este a Fidesz kampánystábjában. Egyrészt nem, Magyar Péter nem tud arról, mi folyik a Fidesz kampánystábjában. Másrészt, hogy mi van a Fidesz kampánystábján belül, az, ismét: pontosan annyira érdekli a választópolgárokat, mint a biztosvalasztas.hu domain: semennyire.

Ez, ha jól számolom, négyből négy lukra futás. Négyből négy hazugság. Magyar Péter hazudik, megint, még mindig. És tükröz: negatív személyisége valójában olyasmit tulajdonít másoknak, amit ő szokott csinálni, és ami körülötte zajlik.