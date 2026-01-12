Ft
Tisza Párt Fidesz-kongresszus kampány Magyar Péter Fidesz

Magyar Péter megint hazudik, és valószínűleg ezt nagyon jól tudja

2026. január 12. 05:26

A Tisza-vezérnek négyet sikerült hazudnia a szombati Fidesz-kongresszus kapcsán. Nézzük, miket!

2026. január 12. 05:26
Fidesz-kongresszus
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

A Fidesz Magyar Péter szerint az MSZP 2010-es kampányából lopta a Fidesz – A biztos választás szlogenjét, amelynek nyomán a huszonakárhány tagú Tisza Párt vezére le is foglalta a biztosvalasztas.hu domaint, és hogy még poénosabb legyen, lefoglalta ugyanennek .ru és .eu végződésű verzióit is.

 

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése

Magyar Péter
Magyar Péter a Partizánban. (Kisbenedek Attila / AFP)

Gegnek éppenséggel jó, de tegye fel a kezét, aki valaha beütötte egy párt kampányszlogenjének vagy kampányának honlapját! Míg a Fidesz kampányszlogenének talán lehet valós hatása a kampányra, addig kampányszlogenes honlapoknak hagyományosan nulla, azaz nulla hatása van ilyesmikre. 

A Fidesznek semmi szüksége a biztosvalasztas.hu-ra, nekik a szlogenre van szükségük, és az az övék.

A szlogent pedig nem lopta az MSZP-től a Fidesz, ahogy senki mástól sem. A 2010-es MSZP-szlogen az volt, hogy „Az MSZP a választás!” Ha jól látom, ebből a szlogenből egy névelő és egy szó egyezik a Fidesz aktuális választásával, a többi nem. Ezt ráadásul úgy használták, hogy eléírtak ezt-azt, pontosabban három dolgot:

  • „Ha békés, biztonságos országot akar, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!
  • „Ha biztos nyugdíjat akar, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!”
  • „Ha félti a szabadságát, AZ MSZP A VÁLASZTÁS!”

Ez így már még távolabb az aktuális Fidesz-szlogentől. 

Szóval Magyar Péter megint hazudik, és valószínűleg ezt nagyon jól tudja, hiszen tudja, hogy mi volt az akkori MSZP-szlogen. 

Egyébként meg: kábé annyi embert izgat, hogy merített-e ötletet az épp hanyatlásnak induló, de akkor még nagy MSZP-től a Fidesz az aktuális kampányszlogenhez, mint ahányan meg fogják nyitni a biztosvalasztas.hu domaint. 

Az aprócska Tisza Párt vezetője, aki castingon talált rá az alvópártra, emellett az MSZMP utolsó kongresszusához hasonlítja a Fidesz-kongresszust. Ezt az utolsó, 14. MSZMP-kongresszust 1989. október 6-án tartották a Budapesti Kongresszusi Központban. Talán nem tévedek nagyot, hogy nem voltak sem digitális ledfalak, sem külföldről küldött támogató üzenetek. Az MSZMP utolsó kongresszusán komoly ellentétek kerültek napvilágra, egymást ekézték ortodox kommunisták, reformkommunisták, Nyers Rezső, Grósz Károly, Vitányi Iván, Pozsgay Imre és mások is. 

A Fidesz mostani kongresszusa egy egészségesen egységes pártot mutatott. Szóval ez a párhuzam sem áll.

Magyar Péter továbbá azt állítja, hogy a domainnév-lefoglalás miatt üvöltözés volt szombat este a Fidesz kampánystábjában. Egyrészt nem, Magyar Péter nem tud arról, mi folyik a Fidesz kampánystábjában. Másrészt, hogy mi van a Fidesz kampánystábján belül, az, ismét: pontosan annyira érdekli a választópolgárokat, mint a biztosvalasztas.hu domain: semennyire.

Ez, ha jól számolom, négyből négy lukra futás. Négyből négy hazugság. Magyar Péter hazudik, megint, még mindig. És tükröz: negatív személyisége valójában olyasmit tulajdonít másoknak, amit ő szokott csinálni, és ami körülötte zajlik. 

Magyar Péter kapkod, a Fidesz nyugodt erőt mutat. Az a tippem, hogy Magyar Péter ki van akadva, hogy neki már csak a politikailag súlytalan domainlefoglalás maradt, és mérges, amiért nem nekik jutott eszükbe hamarabb A biztos választás szlogenje. Ezért aztán talán ő üvöltözhetett a saját, tiszás kampánystábjával, és talán belül a Tisza mutat olyan szétesési jeleket, mint az MSZMP 1989-ben – közös a két szétesésben, hogy az MSZMP szétesése jót tett, a Tiszáé pedig jót tesz majd az országnak. 

Emellett a régimódi, bináris világban, amiben élek, egyértelmű, hogy 

mit üzen indirekt módon a Fidesz új szlogenje a Tiszáról: hogy Magyar Péterék a bizonytalan a választás. A Tisza a bizonytalan választás.

Gondolom, Magyar Péter ezen is ki van bukva. Pedig a Tisza valóban bizonytalan választás, hiszen akármilyen programot tesznek is közzé, akármennyire is tagadják a brüsszelitaságról szóló vádakat és az adóemelési tervet, mégiscsak kamerába mondta az alelnökük, Tarr Zoltán, hogy a választások után, ha nyernek, mindent lehet, de addig nem, mert ha bevallanák, mire készülnek, vesztenének. Márpedig egy ilyen mondat rávetül az egész Tiszára, Magyar Péterestül, és azt sugallja, hazudhatnak, azaz akármit is gondolnak, ők a titkolózók, legjobb esetben is ők a bizonytalan választás. 

Mint ismeretes, Tarr volt az, aki egy teljesen nyilvános etyeki fórumon közölte, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, és „számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Nagyon sok mindent lehet meg kellene, de választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

Ezzel együtt a bizonytalanvalasztas.hu, .ru és .eu domainek lefoglalásának lehetőségét úgyszintén meghagyjuk Magyar Péteréknek. Gyűjtögessék csak a domaineket – nincs is jobb pótcselekvés!

***

