Ukrajnáért aggódik, a Tisza győzelmének drukkol Soros embere

Dessewffy Tibor az RBC Ukrajinának adott nyilatkozatában a magyar választási küzdelmet elemezte, és az Ukrajna körüli politikai dinamika jelentőségét is érintette. A budapesti ELTE digitális szociológiai kutatóközpontjának vezetője arról beszélt, hogy a közvélemény-kutatások önmagukban nem adnak biztos képet, mert a választási rendszer és az egyéni körzetek világa egészen más erőviszonyokat mutathat.

Szerinte a Tisza Párt komolyabb kihívást jelent a kormánypártnak, mint a korábbi ellenzék, ugyanakkor a döntő ütközet nem az országos számokban, hanem a helyi beágyazottságban lesz. Az RBC összefoglalója szerint Dessewffy úgy látja, hogy a vidéki városokban a Tisza jobban állhat, falvakban és kisebb településeken viszont a Fidesz hosszú idő alatt kiépített hálózatai miatt egészen más lehet a helyzet.