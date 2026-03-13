Ukrajnáért aggódik, a Tisza győzelmének drukkol Soros embere

Nincs új a nap alatt: Bajnai kabinetfőnöke mutatta be a Tisza-jelölteket a Partizánban
Újra előkerült Szigetvári Viktor.
A DatAdat-cégcsoport alapítójaként és Soros köreihez is kapcsolódó nemzetközi hálózatokból ismert Dessewffy Tibor egy ukrán portálnak beszélt a magyar választási helyzetről. Nyilatkozatában Ukrajna reakcióit is érintette, miközben a Tiszát a korábbi ellenzéknél erősebb kihívónak nevezte.
Dessewffy Tibor az RBC Ukrajinának adott nyilatkozatában a magyar választási küzdelmet elemezte, és az Ukrajna körüli politikai dinamika jelentőségét is érintette. A budapesti ELTE digitális szociológiai kutatóközpontjának vezetője arról beszélt, hogy a közvélemény-kutatások önmagukban nem adnak biztos képet, mert a választási rendszer és az egyéni körzetek világa egészen más erőviszonyokat mutathat.
Szerinte a Tisza Párt komolyabb kihívást jelent a kormánypártnak, mint a korábbi ellenzék, ugyanakkor a döntő ütközet nem az országos számokban, hanem a helyi beágyazottságban lesz. Az RBC összefoglalója szerint Dessewffy úgy látja, hogy a vidéki városokban a Tisza jobban állhat, falvakban és kisebb településeken viszont a Fidesz hosszú idő alatt kiépített hálózatai miatt egészen más lehet a helyzet.
Az RBC cikke szerint Dessewffy nemcsak a Tisza és a Fidesz erejéről beszélt, hanem az ukrán reakciók politikai következményeiről is. A lap úgy idézte a megszólalását, hogy az ukrán oldal válaszlépései szerinte végső soron lehetőséget adhatnak Orbán Viktornak arra, hogy védelmező szerepben jelenjen meg a magyar választók előtt.
Ez azért figyelemre méltó, mert a megszólalás nem pusztán kampánytechnikai fejtegetés volt, hanem azt is megmutatta, hogy a magyar belpolitikai csatát egyes elemzők már eleve ukrán nézőponttal együtt szemlélik.
Az RBC még arra is kitért, hogy Budapest blokkolta az Ukrajnának szánt uniós hitelt, és a vita az orosz olajtranzit ügyével is összekapcsolódott. A lap tehát eleve olyan keretben tálalta Dessewffy nyilatkozatát, amelyben Ukrajna nem mellékszál, hanem a politikai értelmezés része.
Dessewffy neve ráadásul nem először bukkan fel ellenzéki és baloldali kampányok környezetében.
Alapítóként kötődött a DatAdathoz, amelyet a baloldali kampányok egyik fontos kampánytechnológiai hátországaként tartanak számon. A vállalkozás környezetében Bajnai Gordon, Szigetvári Viktor és Ficsor Ádám neve is feltűnt. Ez a hálózat ráadásul nemcsak a kampánytechnológiai világban jelenik meg. A DatAdat körüli szereplők több nemzetközi politikai és szakmai szervezetben is feltűnnek, köztük az Európai Külügyi Kapcsolatok Tanácsában (ECFR), amelynek taglistáján Soros György, Alexander Soros, Bajnai Gordon, Ficsor Ádám, Szigetvári Viktor és Dessewffy Tibor neve is szerepel.
Az ECFR működését Soros György Open Society Foundations alapítványai is támogatták.
A Tisza körüli háttérmozgásoknál ugyanez a névsor szintén visszatért. A tavaly novemberben írtunk róla, hogy a Tisza Párt körül egyre erősebben rajzolódott ki a Bajnai–Szigetvári–Ficsor-vonal, és ebben az összefüggésben Dessewffy Tibor neve is felmerült. A Tisza digitális és kampánytechnológiai támogatásánál a DatAdat-csoport neve is előkerült.
Önmagában az, hogy valaki elemzőként nyilatkozik egy ukrán lapnak, természetesen még nem bizonyít politikai szerepvállalást. Az viszont már beszédesebb, hogy az RBC által megszólaltatott Dessewffy korábban rendre ugyanabban a politikai, adatkezelői és nemzetközi hálózati környezetben bukkant fel, amelyet más források Bajnaihoz, a DatAdathoz, az ellenzéki kampányokhoz és Soroshoz köthető szervezeti kapcsolatokkal írtak le.
