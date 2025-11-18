Nincs új a nap alatt: Bajnai kabinetfőnöke mutatta be a Tisza-jelölteket a Partizánban

Szoboszlai Dominik nem gép vagy rabszolga, hanem ember – magyar férfi

Van persze most is, akit nem érdekel az egész, nem érti, miért kell ezen a hülyeségen bánkódni. Nekik nehéz megmagyarázni. Hiszen van, akinek Trianon se fáj. Ungváry Zsolt írása.