Nincs új a nap alatt: Bajnai kabinetfőnöke mutatta be a Tisza-jelölteket a Partizánban

Ezt nem láttuk jönni: Magyar Péter az élő bizonyíték rá, hogy a kommunista nem vész el, csak átalakul
Szépen bevásároltak a baloldali világ háttérembereiről. Kovács András írása.
Újra előkerült Szigetvári Viktor.
Hosszú késedelem után végül november 17-én – vagy inkább 18-án éjjel – sikerült nyilvánosságra hozni a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek listáját.
A nevek között a Tisza Párt már eddig is ismert arcai mellett nagyrészt korábban más pártokból átmentett MSZP-s, liberális, mondhatni „óbaloldali” jelöltek szerepelnek.
A Tisza Párt és a korábbi liberális-baloldali elit közötti összefonódásnak azonban volt egy másik fontos jele is:
nem más, mint Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke mutatta be a tisza párti jelölteket a Partizán műsorában.
Nyitókép forrása: képernyőfelvétel / YouTube
