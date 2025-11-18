Ft
11. 18.
kedd
Tisza Párt Bajnai Gord Szigetvári Viktor

Nincs új a nap alatt: Bajnai kabinetfőnöke mutatta be a Tisza-jelölteket a Partizánban

2025. november 18. 09:11

Újra előkerült Szigetvári Viktor.

2025. november 18. 09:11
null

Hosszú késedelem után végül november 17-én – vagy inkább 18-án éjjel – sikerült nyilvánosságra hozni a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek listáját.

A nevek között a Tisza Párt már eddig is ismert arcai mellett nagyrészt korábban más pártokból átmentett MSZP-s, liberális, mondhatni „óbaloldali” jelöltek szerepelnek.

A Tisza Párt és a korábbi liberális-baloldali elit közötti összefonódásnak azonban volt egy másik fontos jele is:

nem más, mint Szigetvári Viktor, Bajnai Gordon egykori kabinetfőnöke mutatta be a tisza párti jelölteket a Partizán műsorában.

***

 

lofejazagyban-2
2025. november 18. 09:21
a fikaevő mondta még gyurcsányista korában, hogy mennyire szeretne kisebbségi lenni, zsici, vagy homár... Azta talán sikerült legalább az utóbbi.
vismajor
2025. november 18. 09:18
A hozzávalók , a recept ugyanaz.....senki se gondolhatja, hogy amit főznek belőle valami gourmet újdonság lesz 😂 maximum fine dining, magyarul parasztvakítás.
nyugalom
2025. november 18. 09:18
Ez a gusztustalan orrfúró!
nogradi
2025. november 18. 09:17
Magyarország két egymást követő kormánya" olyan lépéseket tett, amik "összességében többet tesznek ki, mint amire bármely más európai ország vállalkozott." Ma megjelent egy interjú Orbán Viktorral a Frankfurter Allgemeine Zeitungban, melyben a kormányfő dicsérte a korábbi Bajnai-kormányt
