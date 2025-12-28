Üzent a csalódott tiszás: „Péter, végünk van, süllyed a hajó”

Itt a REAKCIÓ! Orbán Balázs súlyos hazugságokkal szembesítette Magyar Péteréket
Miért nem sikerült idén sem lezárni az orosz–ukrán háborút? Miért veszélyes az európai háborús politika? Ki nyerte a 2025-ös évet a belpolitikában?
Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán lett. Magyar Péter Gyurcsány nyomdokaiba lépett, nem lehet elhinni, komolyan venni egyetlen szavát sem.
»„Tisztelt Orbán Viktor Akciócsoport,
egy nagy létszámú Tisza-sziget tagjaként írok önöknek. Egy vallomással tartozom, hittem Magyar Péternek, de ma már megbántam, hogy felültem ennek az embernek a szekerére. Nagyon sok személyes konfliktusom is volt, de azokról nem szeretnék írni önöknek. Arról viszont igen, hogy ma már tisztán látok: Magyar Péter egy szélhámos. Átveri, megtéveszti az embereket. Érthetetlen, hogy senki nem meri neki megmondani: Péter, végünk van, süllyed a hajó! Fenyegető és aggasztó az, hogy Weberrel ilyen jóban van Magyar, mert ő tényleg háborút akar. Péter hiába állítja az ellenkezőjét, a tények mást mutatnak. Végül ez a kiszivárgott adóprogram volt az utolsó csepp a pohárban. Nem tudunk semmi konkrétumot, ugorjunk bele az ismeretlenbe, a bizonytalanba? Mi nyugodt, békés és biztonságos életet akarunk. Úgyhogy első dolgom lesz januárban kilépni a szigetből. Azt egyelőre nem tudom, hogy kire fogok szavazni, de az biztos, hogy a békére és a biztonságra.
Köszönöm, hogy meghallgattak, üdvözlettel.”«
Bizony, az embereket nagyon könnyű befolyásolni, hergelni. Aki ilyet tesz, az felelőtlen, mert igaztalan, hamis eszközökkel csak az indulatokat lehet felkorbácsolni. A magyarokat azonban már nem lehet átverni. Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán bizony lett. Magyar Péter Gyurcsány nyomdokaiba lépett, nem lehet elhinni, komolyan venni egyetlen szavát sem.
Nagyon fontos választás lesz áprilisban, észnél kell lenni minden magyar embernek, hatalmas a tét – gondolta magában Felhévizy, leült kedvenc foteljába és belekezdett az egyik karácsonyra kapott könyvének olvasásába.”
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Miért nem sikerült idén sem lezárni az orosz–ukrán háborút? Miért veszélyes az európai háborús politika? Ki nyerte a 2025-ös évet a belpolitikában?