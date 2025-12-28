Üzent a csalódott tiszás: „Péter, végünk van, süllyed a hajó”

Köszönöm, hogy meghallgattak, üdvözlettel.”«

Bizony, az embereket nagyon könnyű befolyásolni, hergelni. Aki ilyet tesz, az felelőtlen, mert igaztalan, hamis eszközökkel csak az indulatokat lehet felkorbácsolni. A magyarokat azonban már nem lehet átverni. Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán bizony lett. Magyar Péter Gyurcsány nyomdokaiba lépett, nem lehet elhinni, komolyan venni egyetlen szavát sem.

Nagyon fontos választás lesz áprilisban, észnél kell lenni minden magyar embernek, hatalmas a tét – gondolta magában Felhévizy, leült kedvenc foteljába és belekezdett az egyik karácsonyra kapott könyvének olvasásába.”