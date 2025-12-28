Ft
12. 28.
vasárnap
Tisza Párt magyar péter orbán viktor akciócsoport hazugság Gyurcsány Ferenc web választás

Üzent a csalódott tiszás: „Péter, végünk van, süllyed a hajó”

2025. december 28. 06:44

Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán lett. Magyar Péter Gyurcsány nyomdokaiba lépett, nem lehet elhinni, komolyan venni egyetlen szavát sem.

2025. december 28. 06:44
Felhévizy Félix
Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

»„Tisztelt Orbán Viktor Akciócsoport,

egy nagy létszámú Tisza-sziget tagjaként írok önöknek. Egy vallomással tartozom, hittem Magyar Péternek, de ma már megbántam, hogy felültem ennek az embernek a szekerére. Nagyon sok személyes konfliktusom is volt, de azokról nem szeretnék írni önöknek. Arról viszont igen, hogy ma már tisztán látok: Magyar Péter egy szélhámos. Átveri, megtéveszti az embereket. Érthetetlen, hogy senki nem meri neki megmondani: Péter, végünk van, süllyed a hajó! Fenyegető és aggasztó az, hogy Weberrel ilyen jóban van Magyar, mert ő tényleg háborút akar. Péter hiába állítja az ellenkezőjét, a tények mást mutatnak. Végül ez a kiszivárgott adóprogram volt az utolsó csepp a pohárban. Nem tudunk semmi konkrétumot, ugorjunk bele az ismeretlenbe, a bizonytalanba? Mi nyugodt, békés és biztonságos életet akarunk. Úgyhogy első dolgom lesz januárban kilépni a szigetből. Azt egyelőre nem tudom, hogy kire fogok szavazni, de az biztos, hogy a békére és a biztonságra.

Köszönöm, hogy meghallgattak, üdvözlettel.”«

Bizony, az embereket nagyon könnyű befolyásolni, hergelni. Aki ilyet tesz, az felelőtlen, mert igaztalan, hamis eszközökkel csak az indulatokat lehet felkorbácsolni. A magyarokat azonban már nem lehet átverni. Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán bizony lett. Magyar Péter Gyurcsány nyomdokaiba lépett, nem lehet elhinni, komolyan venni egyetlen szavát sem.

Nagyon fontos választás lesz áprilisban, észnél kell lenni minden magyar embernek, hatalmas a tét – gondolta magában Felhévizy, leült kedvenc foteljába és belekezdett az egyik karácsonyra kapott könyvének olvasásába.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

pusztai-2
2025. december 28. 08:28
"Gyurcsánytól már hallottuk, hogy nem lesz gázáremelés, nem lesz vizitdíj, aztán lett." Gyurcsány nem mondott ilyet, Lendvai mondta. Ocsmány Vigyor 2010-ben azt mondta: - megvédjük a manyupot! -ellopták -nem lehet egykulcsos szja, mert igazságtalan!- azonnal bevezették! Folytassam???
states-2
2025. december 28. 07:47
Menekülnek a patkányok a süllyedő hajóról.
gullwing
2025. december 28. 06:52
A szemét a politika vizén mindig a felszínre kerül: megméretnek és könnyűnek találtatnak...
