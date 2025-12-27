Ft
Orbán Balázs reakció Magyar Péter Orbán Viktor Kacsoh Dániel

Itt a REAKCIÓ! Orbán Balázs súlyos hazugságokkal szembesítette Magyar Péteréket

2025. december 27. 10:00

Miért nem sikerült idén sem lezárni az orosz–ukrán háborút? Miért veszélyes az európai háborús politika? Ki nyerte a 2025-ös évet a belpolitikában? Erről is szót ejtettünk a miniszterelnök politikai igazgatójával!

2025. december 27. 10:00
Évértékelés és előretekintés a 2026-os esztendő kihívásaira – ez az idei utolsó REAKCIÓ-adás témája.

A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetés során hosszan értekezett a kormány által vitt magyar útról, a döntések mögött meghúzódó stratégiáról.

Három ország szembeszállt az Európai Unióval: Orbán Viktor fontos szövetségeseket szerzett

Orbán Balázs kifejtette: Magyarország azért tudta megőrizni a mozgásterét, mert nem ült fel a háborús logikára. Közben ezzel összefüggésben a belpolitikai tét is egyre világosabb.

Mi a tét 2026-ban? Orbán Balázs válaszol!

Az adásban szó esett a brüsszeli hadikölcsönről, az energiaárak kockázatairól, a Donald Trump által levezényelt békepárti fordulatról, ahogy arról is, milyen kampány várható a következő hónapokban. A politikai igazgató szerint a fő kérdés végül az lehet a 2026-os választáson, ki tudja ebben a puskaporos európai helyzetben biztonságban tartani Magyarországot.

Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

iphone-13
2025. december 27. 13:03
CSAK IS A FIDESZ-KDMP! ÉLJEN ORBÁN VIKTOR ÉS KORMÁNYA!
nyolcadikutasagyozo
2025. december 27. 12:04
Csubakka a videóban elismételte a kormánypropagandát.🤦‍♂️✌✌Minden orbán egy cellában tölti élete utolsó éveit?👏👏👏👏
csulak
2025. december 27. 11:40
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
