Itt a REAKCIÓ! Orbán Balázs súlyos hazugságokkal szembesítette Magyar Péteréket

Orbán Balázs kifejtette: Magyarország azért tudta megőrizni a mozgásterét, mert nem ült fel a háborús logikára. Közben ezzel összefüggésben a belpolitikai tét is egyre világosabb.

Mi a tét 2026-ban? Orbán Balázs válaszol!

Az adásban szó esett a brüsszeli hadikölcsönről, az energiaárak kockázatairól, a Donald Trump által levezényelt békepárti fordulatról, ahogy arról is, milyen kampány várható a következő hónapokban. A politikai igazgató szerint a fő kérdés végül az lehet a 2026-os választáson, ki tudja ebben a puskaporos európai helyzetben biztonságban tartani Magyarországot.