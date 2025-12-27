Itt a REAKCIÓ! Orbán Balázs súlyos hazugságokkal szembesítette Magyar Péteréket

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
Miért nem sikerült idén sem lezárni az orosz–ukrán háborút? Miért veszélyes az európai háborús politika? Ki nyerte a 2025-ös évet a belpolitikában? Erről is szót ejtettünk a miniszterelnök politikai igazgatójával!
Évértékelés és előretekintés a 2026-os esztendő kihívásaira – ez az idei utolsó REAKCIÓ-adás témája.
A miniszterelnök politikai igazgatója a beszélgetés során hosszan értekezett a kormány által vitt magyar útról, a döntések mögött meghúzódó stratégiáról.
Orbán Balázs kifejtette: Magyarország azért tudta megőrizni a mozgásterét, mert nem ült fel a háborús logikára. Közben ezzel összefüggésben a belpolitikai tét is egyre világosabb.
Az adásban szó esett a brüsszeli hadikölcsönről, az energiaárak kockázatairól, a Donald Trump által levezényelt békepárti fordulatról, ahogy arról is, milyen kampány várható a következő hónapokban. A politikai igazgató szerint a fő kérdés végül az lehet a 2026-os választáson, ki tudja ebben a puskaporos európai helyzetben biztonságban tartani Magyarországot.
Nézze meg a beszélgetést a Mandiner YouTube-csatornáján!