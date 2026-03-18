Egyik pillanatról a másikra megállt az élet Brüsszelben: nem tudnak dönteni Orbán és Zelenszkij között

António Costa, az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy az EU-nak készen kell állnia a párbeszédre Oroszországgal, de jelenleg Donald Trump ukrajnai béketörekvéseit nem szabad zavarni – írja a Kronen Zeitung.

Costa elfogadhatatlannak nevezte Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormányának Ukrajna elleni uniós pénzügyi blokádját,

ugyanakkor bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegető kijelentéseit is Orbánnal szemben. Orbán Viktor csak akkor oldaná fel a blokádot, ha helyreállnak az orosz olajszállítások az olajvezetéken keresztül; kormánya szerint ezt Ukrajna akadályozza.