Éremeső hullik a magyarokra az Eb-n – Kőhalmi Emese megszerezte az ötödik aranyérmét

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A magyar kajak-kenusok az első finálés nap után két-két arannyal, ezüsttel és bronzzal állnak az Eb-n.
A magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett szombaton a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinensviadalon.
A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kvartett remekül szerepelt az idény eddigi részében, egy-egy világkupa arany- és ezüstéremmel a háta mögött érkezett a kontinensviadalra, ahol előfutam-győzelemmel tette le a névjegyét. A döntőben is a favoritok közé tartozott, de ott volt a rajtnál a házigazdák címvédő és világbajnok egysége, valamint a németek olimpiai aranyérmes négyese is.
A portugálok kezdtek a legjobban, 250 méternél ők vezettek, a magyarok sem voltak azonban sokkal lemaradva, egy beülővel mögöttük haladva a második helyen lapátoltak. A táv második fele nagyon szoros versenyt hozott, Nádasék méterről méterre közelítették a hazaiakat, akik a végére elfáradva még a dobogóról is lecsúsztak. A magyarok viszont nem fáradtak el, sőt a végén még rá tudtak tenni egy lapáttal, így hosszú idő után újra Eb-aranyérmet ünnepelhettek. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak.
Pozitívan álltunk a versenyhez, tudtuk, hogy esélyesei vagyunk ennek a számnak. Jól is ment a döntő, a vége nagyon fájt, de szerencsére meg tudtuk csinálni, ami bennünk van és nyerni tudtunk”
– mondta a magyar szövetségnek Fodor Bence, aki ugyan már vb-ezüstérmes, de a felnőttek között ez az első Európa-bajnoksága.
„Élveztem ezt a futamot, mert most végre nem kellett bajlódnom a kormánnyal – nyilatkozott a vezérevezős Nádas Bence. – Jó ütemet tudtam adni, a srácok nagyon jól dolgoztak alám. Nagyon örülök, hogy 2016 és 2017 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K-4 500-on. Remélem, a következő győzelemig nem kell újabb kilenc évet várni!”
„Végig arra koncentráltam, hogy egyben legyen az egység és mindent úgy végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük. Szerintem nagyszerű pályát jöttünk, örülök, hogy minden összejött” – fogalmazott Kurucz Levente.
Nádashoz hasonlóan Tótka Sándor is benne volt a 2017-ben győztes hajóban.
„Ezt kiböjtöltük rendesen – mondta az olimpiai bajnok kajakos. – Hosszú ideje vártunk erre, örülök, hogy végre összejött, s reméljük, hogy ez csak a kezdet.”
A nők hasonló, ugyancsak olimpiai számában az U23-as versenyzőkből álló Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna alkotta egység képviselte a magyar színeket. A négyes a világkupákon két negyedik helyet szerzett, s mivel akkor Kína mindkétszer előtte végzett, az európai mezőnyben éremesélyesnek számított. A férfiakhoz hasonlóan Kiskóék is az előfutamuk megnyerésével kezdtek csütörtökön, majd a döntőben is jól rajtoltak, s féltávnál a bronzérmes pozícióban eveztek. A második 250 méter aztán már nem sikerült olyan jól, mint az első, így végül az ötödik helyet sikerült megszereznie a magyar hajónak. Az élen spanyol, lengyel, fehérorosz volt a sorrend. Magyarország – teljesen más összeállításban – tavaly megnyerte az Eb-t.
A női kenu egyesek 200 méteres versenyében – amely a kajak négyesekhez hasonlóan szerepel az olimpiai programban – a szegediek Eb-újonc, 18 éves tehetsége, Paragi Petra beragadt a rajtnál, majd ezek után a nyolcadik helyen ért célba, míg a férfiak sprintversenyében Hodován Dávid, az Atomerőmű SE 25 éves kenusa szoros versenyt követően ötödik lett. A nőknél a favorit ukrán Ludmila Luzan, a férfiaknál pedig az orosz Szergej Szvinarjov győzött.
A délutáni programban aztán Kőhalmi Emese a kajak egyes 1000 méteren szerzett aranyérmet a portugáliai Eb-n, a szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu négyes pedig bronzérmes lett 500 méteren – de utólag aztán a versenybíróság elfogadta a lengyelek óvását, így az eredetileg kizárt Alex Borucki nyerte a férfi kajak egyesek 500 méteres döntőjét, Varga pedig a bronzérmes pozíció helyett a negyedik helyen zárt.
A női kajak egyesek 1000 méteres számában, amely nem szerepel az ötkarikás játékok programjában, és amelyben tavaly Csikós Zsóka nyert, most a 2024-ben világbajnok Kőhalmi Emese képviselte a magyar színeket. A Kovács Katalin Akadémia 24 éves versenyzője az elő- és a középfutamon keresztül jutott el a döntőig, amelyben remekül versenyzett.
Mintegy száz méterrel a rajt után az élre állt és végig vezetve, magabiztosan diadalmaskodott.
A hajrában a svéd Melina Andersson ugyan támadta, de sikeresen visszaverte ezt, kétszáz méterrel a vége előtt ritmust váltott és otthagyta skandináv riválisát. Kőhalminak ez az ötödik Európa-bajnoki címe, de ebben a számban az első.
„Mondhatnám, hogy direkt akartam a 2-es pályára kerülni, de őszintén szólva az elő- és a középfutam nem úgy sikerült, ahogy terveztem. – nyilatkozott a magyar szövetségnek a győztes. – Viszont nagyon sokat tanultam mindkét pályából, és a döntőben mindent sikerült úgy összeraknom, ahogy szerettem volna.
A tervem az volt, hogy egy erős rajt után a közepén visszaállok egy erős utazótempóra és a végén még kiadom, ami marad, s ezt pontosan sikerült megvalósítanom.”
Varga Ádám, a Ferencváros kétszeres olimpiai ezüstérmes, 26 éves kajakosa 500 méteren ugyancsak két pályát teljesített a fináléig vezető úton, csütörtökön második lett az előfutamában, majd pénteken megnyerte a középfutamát. A magyar versenyző háromszoros címvédőként készült a rajtra, sokáig vezetett ezúttal is, de a végén elfáradt, s lemaradva a dobogóról a negyedik helyen végzett.
„Ebben ennyi volt. Mindig úgy megyek, hogy az elejét jobban megnyomom. Nem volt rossz pálya, persze tökéletes sem, a szél pedig nem volt zavaró” – fogalmazott Varga Ádám.
A nap utolsó döntője a verseny egyetlen vegyes száma, a kenu négyesek 500 méteres küzdelme volt. A Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású magyar egység egyből a döntőben kezdett, mivel ebben a számban csak nyolc hajó nevezett, így nem volt szükség előcsatározásokra. A magyarok szinte végig a harmadik-negyedik helyen haladtak a fehéroroszokkal harcolva, s a végén jobban rúgták be a hajójukat a célba. Az élen spanyol, német volt a sorrend.
„Eddig nyugodt voltam, ma ébredés után azonban már éreztem, hogy izgulok – mondta Kollár Kristóf, akinek ez volt az egyetlen pályája az Eb-n. – Nem tudtam, hogy mire számítsak a mezőnytől, ez nem olyan, mint a C-2 500, ahol azért ismerjük a riválisokat. Szóval ez meglepetés volt, de nagyon örülök annak, hogy dobogózni tudtunk.”
Az Eb vasárnapig tart, a zárónapi döntők mindegyikében lesz magyar hajó. A finálékat az m4sport.hu oldalon lehet élőben követni.
A magyarok az első finálés nap után két-két arannyal, ezüsttel és bronzzal állnak.
(MTI)
Fotó: Facebook/Magyar Kajak-Kenu Szövetség