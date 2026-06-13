Éremeső hullik a magyarokra az Eb-n – Kőhalmi Emese megszerezte az ötödik aranyérmét

A nők hasonló, ugyancsak olimpiai számában az U23-as versenyzőkből álló Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna alkotta egység képviselte a magyar színeket. A négyes a világkupákon két negyedik helyet szerzett, s mivel akkor Kína mindkétszer előtte végzett, az európai mezőnyben éremesélyesnek számított. A férfiakhoz hasonlóan Kiskóék is az előfutamuk megnyerésével kezdtek csütörtökön, majd a döntőben is jól rajtoltak, s féltávnál a bronzérmes pozícióban eveztek. A második 250 méter aztán már nem sikerült olyan jól, mint az első, így végül az ötödik helyet sikerült megszereznie a magyar hajónak. Az élen spanyol, lengyel, fehérorosz volt a sorrend. Magyarország – teljesen más összeállításban – tavaly megnyerte az Eb-t.

A női kenu egyesek 200 méteres versenyében – amely a kajak négyesekhez hasonlóan szerepel az olimpiai programban – a szegediek Eb-újonc, 18 éves tehetsége, Paragi Petra beragadt a rajtnál, majd ezek után a nyolcadik helyen ért célba, míg a férfiak sprintversenyében Hodován Dávid, az Atomerőmű SE 25 éves kenusa szoros versenyt követően ötödik lett. A nőknél a favorit ukrán Ludmila Luzan, a férfiaknál pedig az orosz Szergej Szvinarjov győzött.

A délutáni programban aztán Kőhalmi Emese a kajak egyes 1000 méteren szerzett aranyérmet a portugáliai Eb-n, a szintén kajakos Varga Ádám és a vegyes kenu négyes pedig bronzérmes lett 500 méteren – de utólag aztán a versenybíróság elfogadta a lengyelek óvását, így az eredetileg kizárt Alex Borucki nyerte a férfi kajak egyesek 500 méteres döntőjét, Varga pedig a bronzérmes pozíció helyett a negyedik helyen zárt.