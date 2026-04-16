golovin vlagyimir Európa-bajnokság kézilabda

Kőkemény küzdelem lesz, de eljuthatnak a magyarok Nagyváradról Kolozsvárra

2026. április 16. 20:16

Ismerős arcok ellen küzdhetünk. A magyar női kézilabda-válogatott Montenegróval, Szlovéniával és Izlanddal került egy négyesbe a decemberi Eb csoportjainak sorsolásán.

A legutóbbi tornán bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott Montenegróval, Szlovéniával és Izlanddal került össze a decemberi Európa-bajnokság csoportkörének csütörtöki sorsolásán. Az már hétfőn kiderült, hogy a Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese a nagyváradi A-csoportban szerepel majd, középdöntőbe kerülés esetén pedig Kolozsváron folytatja szereplését a B- és a C-csoport két-két továbbjutója ellen.

A magyarok az első sorsolási kalapban voltak, a másodikból Montenegrót, a harmadikból Szlovéniát, a negyedikből pedig Izlandot kapták. A csoportkörből az első két helyezettek jutnak tovább.

Számunkra ismerős csapatok ellen léphetünk pályára a csoportkörben, és továbbjutás esetén a középdöntőben is”

– mondta a sorsolás után Golovin Vlagyimir a magyar szövetség honlapján.

Hozzátette: Montenegró ellen kezdenek, ami korántsem bemelegítő meccs lesz, hanem kőkemény találkozó. Ráadásul a szövetségi kapitányuk, Suzana Lazovic az Alba Fehérvár KC vezetőedzőjeként ismeri a magyar mezőnyt.

„A folytatás Szlovénia ellen sem lesz könnyebb, velük az olimpia előtt játszottunk legutóbb, de azóta változott a szakmai stáb és a délszlávok játéka is” – mondta a szakvezető.

Mint kifejtette: az izlandiak északi stílusú kézilabdát játszanak, a magyarok a 2023-as világbajnokság selejtezőjén kétszer legyőzték őket.

„Tisztességesen felkészülünk, és célunk Nagyváradon a csoportelsőség, remélhetőleg sok magyar szurkoló előtt. A középdöntő-csoportban ott lesz a két legerősebb északi válogatott, Norvégia és Dánia, valamint feltehetőleg a házigazda román csapat, illetve várhatóan a spanyol együttes, így az elődöntőt senki számára nem adják majd könnyen” – magyarázta Golovin.

A 24 csapatos tornát december 3. és 20. között rendezik Katowicében, Brnóban, Pozsonyban, Nagyváradon, Kolozsváron és Ankarában. A végjáték a katowicei Spodek Arenában zajlik majd. Ez lesz a 17. női Európa-bajnokság, a magyar együttes eddig mindegyiken ott volt, legjobb eredménye a 2000-es aranyérem, a legrosszabb a 2016-os 12. hely.

A női kézilabda Európa-bajnokság csoportbeosztása:

A csoport (Nagyvárad): Magyarország, Montenegró, Szlovénia, Izland

B csoport (Kolozsvár): Norvégia, Románia, Svájc, Észak-Macedónia

C csoport (Antalya): Dánia, Spanyolország, Törökország, Görögország

D csoport (Brno): Hollandia, Csehország, Ausztria, Horvátország

E csoport (Katowice): Franciaország, Lengyelország, Feröer-szigetek, Ukrajna

F csoport (Pozsony): Svédország, Németország, Szlovákia, Szerbia

(MTI)

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bagoly-29
2026. április 16. 20:38
A C, D, E csoport jóval gyengébb a többinél!
