Kőkemény küzdelem lesz, de eljuthatnak a magyarok Nagyváradról Kolozsvárra

Sorsolás a kézilabda Eb-re: kapitányi reakció

Hozzátette: Montenegró ellen kezdenek, ami korántsem bemelegítő meccs lesz, hanem kőkemény találkozó. Ráadásul a szövetségi kapitányuk, Suzana Lazovic az Alba Fehérvár KC vezetőedzőjeként ismeri a magyar mezőnyt.

„A folytatás Szlovénia ellen sem lesz könnyebb, velük az olimpia előtt játszottunk legutóbb, de azóta változott a szakmai stáb és a délszlávok játéka is” – mondta a szakvezető.

Mint kifejtette: az izlandiak északi stílusú kézilabdát játszanak, a magyarok a 2023-as világbajnokság selejtezőjén kétszer legyőzték őket.

„Tisztességesen felkészülünk, és célunk Nagyváradon a csoportelsőség, remélhetőleg sok magyar szurkoló előtt. A középdöntő-csoportban ott lesz a két legerősebb északi válogatott, Norvégia és Dánia, valamint feltehetőleg a házigazda román csapat, illetve várhatóan a spanyol együttes, így az elődöntőt senki számára nem adják majd könnyen” – magyarázta Golovin.