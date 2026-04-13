Ellephetik Romániát a magyarok – csütörtökön fontos kérdések dőlnek el Lengyelországban

A szövetségi kapitány szerint a korábbi heves nyilatkozatok ellenére nincs probléma a csapatban.
Csütörtökön elkészítik a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság csoportbeosztását. A magyar válogatott a nagyváradi csoportban szerepel majd.
A tavalyelőtt bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a nagyváradi csoportban szerepel majd a decemberi Európa-bajnokságon.
A 24 csapatos kontinensviadal december 3. és 20. között lesz Lengyelországban, Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Törökországban, s az európai szövetség hétfői hírlevele alapján Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese az első kalapból várhatja a csütörtöki, katowicei sorsolást.
Az is eldőlt, hogy a magyarok a nagyváradi A jelű kvartettbe kerülnek, középdöntőbe jutás esetén pedig az A-B-C ágon Kolozsváron folytatják szereplésüket.
A csoportkörből – melynek a két erdélyi városon kívül Antalya, Brno, Katowice és Pozsony ad otthont – az első két helyen végző válogatottak lépnek tovább.
A végjáték a katowicei Spodek Arenában lesz: az elődöntőket december 18-án, a helyosztókat 20-án rendezik.
AZ EURÓPA-BAJNOKI SORSOLÁS KIEMELÉSI KALAPJAI
1. kalap: Norvégia, Dánia, MAGYARORSZÁG, Franciaország, Svédország, Hollandia
2. kalap: Németország, Montenegró, Lengyelország, Románia, Spanyolország, Csehország
3. kalap: Törökország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Ausztria, Feröer-szigetek
4. kalap: Horvátország, Szerbia, Izland, Észak-Macedónia, Ukrajna, Görögország
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
