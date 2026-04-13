Ellephetik Romániát a magyarok – csütörtökön fontos kérdések dőlnek el Lengyelországban

A tavalyelőtt bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a nagyváradi csoportban szerepel majd a decemberi Európa-bajnokságon.

A 24 csapatos kontinensviadal december 3. és 20. között lesz Lengyelországban, Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Törökországban, s az európai szövetség hétfői hírlevele alapján Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese az első kalapból várhatja a csütörtöki, katowicei sorsolást.