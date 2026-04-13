női kézilabda Eb magyar női kézilabda-válogatott kézilabda

Ellephetik Romániát a magyarok – csütörtökön fontos kérdések dőlnek el Lengyelországban

2026. április 13. 16:57

Csütörtökön elkészítik a decemberi női kézilabda Európa-bajnokság csoportbeosztását. A magyar válogatott a nagyváradi csoportban szerepel majd.

2026. április 13. 16:57
null

A tavalyelőtt bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott a nagyváradi csoportban szerepel majd a decemberi Európa-bajnokságon.

A 24 csapatos kontinensviadal december 3. és 20. között lesz Lengyelországban, Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Törökországban, s az európai szövetség hétfői hírlevele alapján Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány együttese az első kalapból várhatja a csütörtöki, katowicei sorsolást.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Az is eldőlt, hogy a magyarok a nagyváradi A jelű kvartettbe kerülnek, középdöntőbe jutás esetén pedig az A-B-C ágon Kolozsváron folytatják szereplésüket. 

A csoportkörből – melynek a két erdélyi városon kívül Antalya, Brno, Katowice és Pozsony ad otthont – az első két helyen végző válogatottak lépnek tovább.

A végjáték a katowicei Spodek Arenában lesz: az elődöntőket december 18-án, a helyosztókat 20-án rendezik.

AZ EURÓPA-BAJNOKI SORSOLÁS KIEMELÉSI KALAPJAI
1. kalap: Norvégia, Dánia, MAGYARORSZÁG, Franciaország, Svédország, Hollandia
2. kalap: Németország, Montenegró, Lengyelország, Románia, Spanyolország, Csehország
3. kalap: Törökország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Ausztria, Feröer-szigetek
4. kalap: Horvátország, Szerbia, Izland, Észak-Macedónia, Ukrajna, Görögország

(MTI)

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!