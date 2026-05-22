05. 22.
péntek
Chema Rodríguez Máthé Dominik kézilabda

„Nem volt velem korrekt, ezt nem tudom elfogadni” – kiakadt a szövetségi kapitányra a magyar válogatott játékos

2026. május 22. 21:17

A magyar férfi kézilabda-válogatott jobbátlövője nem érti, miért nem játszhatott a szerbek elleni, összesített vereséggel véget ért világbajnoki selejtezők egyikén sem. Máthé Dominik szerint Chema Rodríguez nem volt korrekt vele.

A magyar férfi kézilabda-válogatott nem bírt Szerbiával a világbajnoki selejtezősorozat utolsó fordulójában, és összesítésben egygólos vereséget szenvedett a kétmeccses párharcban. Bár ott volt a keretben a norvég Elverum légiósa, Máthé Dominik is, Chema Rodríguez szövetségi kapitány azonban egyik mérkőzésen sem nevezte be a keretbe, és – mint a közmédiának az átlövő elmondta – ezt tulajdonképpen nem is indokolta meg neki a spanyol szakvezető.

MÁTHÉ Dominik
Máthé Dominik a válogatottban, a 2024-es Eb-n / Fotó: MTI/MTVA/Czeglédi Zsolt

A több súlyos sérülése után egyre inkább magára találó játékos hangsúlyozta, remek állapotban és jó formában érkezett a nemzeti csapathoz, miután posztriválisa sérülése miatt már bő két hónapja egyedül szerepelt jobbátlövőként a klubjában. Volt olyan mérkőzése, amelyen 10 gólt szerzett régi önmagát idézve.

„Mindig motiváltan jövök a válogatottba, szeretnék száz százalékot nyújtani, de most még inkább, főleg azért, mert végre tétmeccsen játszhattam volna, ráadásul komoly súlya volt ennek a két mérkőzésnek” – idézi Máthé szavait az M4Sport.hu.

„Nagyon sajnálom, hogy egyiken sem tudtam segíteni a csapatot, de az okát nem tudom. Az első napokban a többiekkel együtt edzettem, majd napról-napra egy bábuvá váltam az edzéseken. Amikor a támadást gyakorolták, védekeztem, amikor a védekezést, akkor pedig támadtam. Úgy gondoltam, a csütörtöki meccsen kimaradok, és majd a visszavágón számítanak rám. 

Chema a reggelinél a fülembe súgta, hogy nem vagyok a csapatban”

 – idézte fel az esetet.

Máthé Dominik vasárnap sem kapott lehetőséget

Máthé Dominik azonban végül a veszprémi visszavágóra sem került be a meccskeretbe, amit az ebéd során tudott meg. Állítása szerint nem szólt semmit a kapitánynak, de egy választ azóta is szeretne kapni arra, hogy miért nem jutott neki lehetőség.

„Itt vagyok hét-nyolc éve, és amin keresztülmentem, azt nem sokan bírták volna ki. Mindig szívesen jövök, csak ne bábunak használjanak az edzéseken. Motiváltan jöttem, szerettem volna megmutatni, mit tudok. 

Lehet, nem tudtam volna segíteni a csapatnak, de azt nem tudom elfogadni, hogy nem volt korrekt velem a Chema és nem mondta el, miért nem játszottam.

Mondhatta volna, hogy a másik két jobbátlövőben jobban bízik, beértem volna ezzel, egy szót sem szólok. Szomorú, de inkább csalódott vagyok, hogy ennyi év után nem kaptam semmit”.

Végül megkérdezték, ha Chema hívná, leülne-e vele megbeszélni a történteket.

 „Az iránta érzett tisztelet miatt valószínűleg igen, de így néhány nap után inkább nemet mondanék. De ez már a múlt, mindegy mit mond, ezt akkor kellett volna elmondania, lett volna rá lehetősége, akár az elköszönésnél is” – fogalmazott a nyártól Észak-Macedóniában légióskodó átlövő.

Az már más kérdés, hogy Chema meddig lesz a válogatott szövetségi kapitánya – sorsáról a Magyar Kézilabda-szövetség június másodikán dönt.

Összesen 1 komment

akiaki
2026. május 22. 21:52
aki kimarad, azzal sohasem korrektek, érdekes!
