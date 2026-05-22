BL-döntő a Puskás Arénában: 17 kilométernyi kábelt fektettek le a tökéletes szurkolói élmény érdekében

Ezt az eddigi itteni nagyrendezvények forgalmi adatai – például Ed Sheeran koncertje idején – is igazolják. Ezért a CETIN Hungary – Magyarország első mobiltávközlési infrastruktúra-szolgáltatója – a BL-döntőre készülve és időzítve célzott hálózatfejlesztéssel bővítette az 5G mobilhálózati kapacitásokat, így tovább erősítette helyszíni infrastruktúráját.

A finálék technológiai háttere az utóbbi években látványos evolúción ment keresztül: míg egy évtizede a stabil 3G-kapcsolat és a szöveges posztok megosztása számított bravúrnak, mára a 4K-s élő közvetítések és a közösségi médiába feltöltött azonnali videók határozzák meg a szurkolói élményt. A korábbi döntők helyszíneihez képest a Puskás Aréna már egy olyan korszakot képvisel, ahol a hálózatnak nemcsak a tömeget kell kiszolgálnia, hanem az 5G alacsony késleltetését kihasználva a helyszíni adatelemzéseket és az interaktív alkalmazásokat is támogatnia kell. Ez a technológiai ugrás tette szükségessé, hogy a passzív infrastruktúrát mára egy intelligens, dinamikusan skálázható digitális ökoszisztéma váltsa fel a stadion falain belül – mutat rá cikkében a Blikk.

A Puskás Aréna kibővített hálózatának adatai