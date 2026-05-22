Kiderült, ki lesz Szentkirályi Alexandra utódja (VIDEÓ)

Az új frakcióvezető közösségi oldalán elárulta, milyen előterjesztéseket szeretnének beadni a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén.
Szepesfalvy Anna lesz a budapesti Fidesz frakcióvezetője, miután Szentkirályi Alexandra az Országgyűlésben folytatja a munkáját – írja a Magyar Nemzet.
Kemény, embert próbáló évek vannak mögöttünk.
A Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában, sok személyi változás történik a közgyűlés tagjai között, mert mind a Tisza, mind a Fidesz képviselői csoportjából ketten-ketten távoznak, és az Országgyűlésben folytatják a munkát. A Podmaniczky Mozgalom is elvesztette frakcióvezetőjét, ugyanis Vitézy Dávidot felkérték miniszternek.
A Fidesz-frakció változásairól Szepesfalvy Anna elmondta, egyelőre nem egészülnek ki új emberekkel, viszont Szentkirályi Alexandra után őt jelölték frakcióvezetőnek. Beszámolt arról is, hogy milyen előterjesztésekkel, milyen javaslatokkal készülnek a Fővárosi Közgyűlés soron következő, választások utáni első ülésére.
A legfontosabb kezdeményezésüknek az önkormányzati finanszírozás rendezését jelölte meg. Szerinte a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozása a járvány, az energiaválság és az infláció miatt megbillent – példaként említette a közvilágítást, a közlekedést, a közművek fenntartását.
Javaslatot tesznek az 1956-os forradalom 70. évfordulója kapcsán is, amelyről Budapestnek is érdemes egy rendezvénnyel megemlékezni. Emellett szeretnének egy méltó emlékhelyet is a nemrég elhunyt Scherer Péter számára a Margitszigeten.
Elmondta, a Fidesz-frakció javasolni fogja egy nyári szurkolói zóna létrehozását is a Városháza parkban a Bajnokok Ligája-döntő és a futball-világbajnokság idejére.
Szepesfalvy Anna felhívta a figyelmet: a Fővárosi Közgyűlés ülései eddig mindig szerdán voltak, most viszont pénteken leszek, hiszen a Tisza-frakcióban most már túlnyomó többségében európai parlamenti képviselők fognak ülni, és az ő „táncrendjükbe” a szerdai ülések nem férnek bele.
A frakcióvezető emellett várja a polgárok javaslatait, ötleteit, hiszen „továbbra is vannak problémák a város vezetésével”, ami többek között meglátszik a Budapesti Közművek munkájában is.
– Ezt pedig mindannyian érezzük a bőrünkön, hiszen ha az utcák szemetesebbek, koszosabbak, ha a temetők elhanyagoltak, ha télen a hó nincs időben eltakarítva, az mind-mind oda vezethető vissza, hogy ez a cég, ez a gigantikus holding nem végzi megfelelően a munkáját. Úgyhogy figyelni is fogunk, javasolni is fogunk, az ötletelésre is nyitottak vagyunk és mindenkitől szeretettel várjuk az ötleteket – zárta videóját Szepesfalvy Anna.
Nyitókép: Szepesfalvy Anna Facebook-oldala