Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szepesfalvy Anna fővárosi közgyűlés országgyűlés budapest

Kiderült, ki lesz Szentkirályi Alexandra utódja (VIDEÓ)

2026. május 22. 22:45

Az új frakcióvezető közösségi oldalán elárulta, milyen előterjesztéseket szeretnének beadni a Fővárosi Közgyűlés következő ülésén.

2026. május 22. 22:45
null

Szepesfalvy Anna lesz a budapesti Fidesz frakcióvezetője, miután Szentkirályi Alexandra az Országgyűlésben folytatja a munkáját – írja a Magyar Nemzet.   

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Támogatni fogok minden olyan kezdeményezést, amely a nemzet javát szolgálja

Kemény, embert próbáló évek vannak mögöttünk.

A Fidesz fővárosi képviselője arról beszélt a közösségi oldalára feltöltött videójában, sok személyi változás történik a közgyűlés tagjai között, mert mind a Tisza, mind a Fidesz képviselői csoportjából ketten-ketten távoznak, és az Országgyűlésben folytatják a munkát. A Podmaniczky Mozgalom is elvesztette frakcióvezetőjét, ugyanis Vitézy Dávidot felkérték miniszternek. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Fidesz-frakció változásairól Szepesfalvy Anna elmondta, egyelőre nem egészülnek ki új emberekkel, viszont Szentkirályi Alexandra után őt jelölték frakcióvezetőnek. Beszámolt arról is,  hogy milyen előterjesztésekkel, milyen javaslatokkal készülnek a Fővárosi Közgyűlés soron következő, választások utáni első ülésére. 

A legfontosabb kezdeményezésüknek az önkormányzati finanszírozás rendezését jelölte meg. Szerinte a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozása a járvány, az energiaválság és az infláció miatt megbillent – példaként említette a közvilágítást, a közlekedést, a közművek fenntartását. 

Javaslatot tesznek az 1956-os forradalom 70. évfordulója kapcsán is, amelyről Budapestnek is érdemes egy rendezvénnyel megemlékezni. Emellett szeretnének egy méltó emlékhelyet is a nemrég elhunyt Scherer Péter számára a Margitszigeten.

Ezt is ajánljuk a témában

Elmondta, a Fidesz-frakció javasolni fogja egy nyári szurkolói zóna létrehozását is a Városháza parkban a Bajnokok Ligája-döntő és a futball-világbajnokság idejére. 

Szepesfalvy Anna felhívta a figyelmet: a Fővárosi Közgyűlés ülései eddig mindig szerdán voltak, most viszont pénteken leszek, hiszen a Tisza-frakcióban most már túlnyomó többségében európai parlamenti képviselők fognak ülni, és az ő „táncrendjükbe” a szerdai ülések nem férnek bele.

A frakcióvezető emellett várja a polgárok javaslatait, ötleteit, hiszen „továbbra is vannak problémák a város vezetésével”, ami többek között meglátszik a Budapesti Közművek munkájában is. 

– Ezt pedig mindannyian érezzük a bőrünkön, hiszen ha az utcák szemetesebbek, koszosabbak, ha a temetők elhanyagoltak, ha télen a hó nincs időben eltakarítva, az mind-mind oda vezethető vissza, hogy ez a cég, ez a gigantikus holding nem végzi megfelelően a munkáját. Úgyhogy figyelni is fogunk, javasolni is fogunk, az ötletelésre is nyitottak vagyunk és mindenkitől szeretettel várjuk az ötleteket – zárta videóját Szepesfalvy Anna.

Nyitókép: Szepesfalvy Anna Facebook-oldala 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Uncle Sam
2026. május 22. 23:12
Szerintem már rég megérdemelte. jó döntés.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!