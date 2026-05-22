Kiderült, ki lesz Szentkirályi Alexandra utódja (VIDEÓ)

A Fidesz-frakció változásairól Szepesfalvy Anna elmondta, egyelőre nem egészülnek ki új emberekkel, viszont Szentkirályi Alexandra után őt jelölték frakcióvezetőnek. Beszámolt arról is, hogy milyen előterjesztésekkel, milyen javaslatokkal készülnek a Fővárosi Közgyűlés soron következő, választások utáni első ülésére.

A legfontosabb kezdeményezésüknek az önkormányzati finanszírozás rendezését jelölte meg. Szerinte a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozása a járvány, az energiaválság és az infláció miatt megbillent – példaként említette a közvilágítást, a közlekedést, a közművek fenntartását.

Javaslatot tesznek az 1956-os forradalom 70. évfordulója kapcsán is, amelyről Budapestnek is érdemes egy rendezvénnyel megemlékezni. Emellett szeretnének egy méltó emlékhelyet is a nemrég elhunyt Scherer Péter számára a Margitszigeten.