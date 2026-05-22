Megszólalt a Rubovszky Rita elleni vádakkal kapcsolatban a Patrona fenntartója

„Ez fájdalmas tapasztalat volt” – Rubovszky Rita az őt ért támadásokról
A katolikus tanár szerint a személye körül kialakult polémia valójában nem arról szólt, amiről szólnia kellett volna.
Megdöbbenésünket fejezzük ki az iskolánkkal kapcsolatban terjedő, sokszor név nélküli, bizonyítékokkal nem alátámasztott állításokért – írja közleményében a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontot fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője, Lobmayer M. Judit.
A fenntartásunkban lévő Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont ellen az utóbbi hetekben súlyos vádak fogalmazódtak meg a sajtóban, a közösségi médiában – utalt közleményében Lobmayer M. Judit azokra a cikkekre, melyek szerint a Rubovszky Rita által 2011–2023 között vezetett iskola volt tanulói bántalmazó légkörről számoltak be.
Mint írta, „tudatában vagyunk annak, hogy nem vagyunk hibátlanok”, ugyanakkor megdöbbenését fejezte ki az intézménnyel kapcsolatban terjedő,
sokszor név nélküli, bizonyítékokkal nem alátámasztott állításokért, továbbá megbélyegző kifejezésekért, amelyek sértik iskolaközösségünk becsületét és veszélyeztetik jó hírnevét”.
A Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője szerint, ahogy korábban is, ezúttal
is nyitva áll az ajtajuk azok előtt, akik úgy érzik, hogy sérelem érte őket intézményükben;
a jogszabályoknak és belső szabályzataiknak megfelelően kivizsgálják, ha hivatalos panasz, bejelentés érkezik.
„Zéró toleranciát alkalmazunk a bántalmazások bármely formájával szemben, és ha egy esetleges kivizsgálás eredménye szükségessé teszi, vállaljuk a szembesülést és a következményeket” – fogalmazott, felhívva a figyelmet arra, hogy
évek óta együttműködnek a Szerzetesi Gyermekvédelmi Szolgálattal, továbbá az Emberi Méltóság Stratégia iránymutatása alapján, szakemberek segítségével kidolgozott gyermekvédelmi irányelveket következetesen érvényesítik.
A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban zajló pedagógiai munkával kapcsolatban leszögezte: arra törekszenek, „hogy a gyerekek problémáit minél korábban felismerjük. Erre szolgál a pedagógusokból, iskolapszichológusokból, védőnőből és iskolaorvosból álló gyermekvédelmi munkacsoportunk, gyermekvédelmi jelzőrendszerünk és szoros szakmai kapcsolatunk a IX. kerületi szakszolgálattal.”
Éppen ezért – folytatta –
mélyen érint bennünket, hogy egykori tanítványaink között vannak, akik rossz emlékeket hordoznak iskolai éveikről. Készek vagyunk meghallgatni történeteiket”,
mert „sokszorosan megtapasztaltuk már, hogy egy meghallgatásnak, beszélgetésnek is gyógyító ereje lehet”.
A Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontot fenntartó Boldogasszony Iskolanővérek tartományfőnöknője leszögezte: nyitottak arra, hogy megkeressék őket egyénileg vagy csoportban „azok az egykori diákok, akik erre a meghallgatásra és gyógyulásra várnak”, illetve
a közösség képviselőjeként személyesen is rendelkezésre áll annak érdekében, hogy segítse az őszinte párbeszéd megteremtését mindazok számára, akik élni szeretnének vele.
A Patrona Hungariae Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolát 2011 és 2023 között vezető Rubovszky Rita neve nemrégiben a TISZA Párt oktatásiminiszter-jelöltségével kapcsolatban merült fel. Az egykori igazgató – akit a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nemrég nevezett ki főtanácsadónak –, adatokkal cáfolja a vádakat és azt állítja: a valóság átkeretezéséről van szó.
Nyitókép: Mészáros Andrea/Boldogasszony Iskolanővérek