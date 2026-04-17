„Egy egyházi iskolában tanító vagy azt igazgató pedagógus NEM egyházi személy. Ráadásul a történelem tele van fontos, demokratikus gondolkodású politikusokkal, akik viszont korábban papok, lelkészek vagy egyházi tisztségviselők voltak. Például 1848-49 oktatási minisztere, a bátor reformer, Horváth Mihály. Akinek nem tetszenek egy miniszterjelölt pedagógiai elvei, vagy az, ahogy a gyakorlatban eddig működött, az ezt kritizálja, ne azt, hogy egyházi iskolát vezet és vallásos. (Felőlem amúgy felszentelt pap is lehetne, ha hisz az iskolák autonómiájában, és képes megteremteni demokratikus működésüket.)

PS: Amúgy meg a magyar oktatási rendszert szétverő Hoffman Rózsa feketeöves kommunista párttagból lett megélhetési szentfazék.