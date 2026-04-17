Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tisza rubovszky rita oktatásügyi miniszter diskurzus Magyar Péter

Magyar Péter a verbális lincselés leállítását kérte

2026. április 17. 14:08

Kollektív lincselésnek beállítani a megkérdőjelezést és az érvelést, és ezzel a valódi polgári diskurzust ellehetetleníteni – vagy erre kísérletet tenni – elfogadhatatlannak tartom.

2026. április 17. 14:08
null
Pankotai Lili
Pankotai Lili
Facebook

„Magyar Péter megszólalt a leendő oktatási miniszter személye kapcsán.

A leendő miniszterelnök először nem cáfolta Rubovszky Rita esetleges jelöltségét, de idézem: »Az oktatási és kulturális miniszteri pozícióra több jelölt is van jelenleg, és nem született végleges döntés.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

A cáfolás hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de a neve felmerült, és ott lehetett az asztalon. A nyilvánosság ellenvéleménye és szakmai megkérdőjelezése – úgy gondolom – meghallgatásra talált. Köszönjük!

Ezért elengedhetetlen a valódi rendszerváltás érdekében, hogy mi, emberek ott legyünk, érveljünk, ellenérveljünk, kérdezzünk, megkérdőjelezzünk, és párbeszédet indítsunk. Hogy a leendő kormány tagjainak és lehetséges tagjainak kritikája, múltja, valamint az emberek kérdései és félelmei választ kapjanak.

Miután az erről szóló posztom 2,5 millió emberhez elért, és párbeszéd indult a témában – a sajtónak is köszönhetően –, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság bebizonyítja: elengedhetetlen, hogy ellensúlyok legyünk az új rendszer kialakításában.

Jelenleg azért is hatványozottan fontos ez, mert sem a parlamenten belül, sem a parlamenten kívül – úgy gondolom – nincs valódi ellenzéke a Tiszának, így mi, emberek lehetünk a fékek és ellensúlyok a jelenleg kialakult politikai helyzetben.

Már most eredménye van annak, hogy kritikus figyelemmel követtük a lehetséges oktatási miniszter személyét érintő információkat.

Továbbá Magyar Péter a verbális lincselés leállítását kérte.

Szeretnék üzenni e kapcsán. 

Elengedhetetlennek tartom, hogy különbséget tudjunk tenni a szakmai megkérdőjelezés és az érvek menti véleménynyilvánítás, valamint aközött, ha valakit személyében sértegetnek és aláznak meg. Emberek tömegei fejtették ki érveiket és ellenérveiket, és ez nem lincselés. »Természetesen« mindig lesznek a kommentszekciónak minősíthetetlen stílusban, érvek nélküli bántalmazói, amelyeknek nem kell teret adni. De! Kollektív lincselésnek beállítani a megkérdőjelezést és az érvelést, és ezzel a valódi polgári diskurzust ellehetetleníteni – vagy erre kísérletet tenni – elfogadhatatlannak tartom.

Igenis, a leendő kormány kialakulásába és programjaiba az embereknek beleszólása van, és nemhogy érvelhetünk vagy véleményezhetünk, hanem állampolgári kötelességünk a rendszerváltás ezen kritikus részeinél ott lennünk és részt vennünk benne – már csak azért is, hogy ne történjen meg újra az, ami a rendszerváltás után vagy a 2010-es »fülkeforradalom« után.

Fiatalok soha nem látott tömege ment el szavazni vasárnap, akiknek a részvételi arányának ekkora megugrásának is köszönhető a kétharmad, így méltányosnak tartom és elvárom, hogy a pont őket leginkább érintő kérdésekbe be legyenek vonva, de minimum tudjuk, hogy kik azok, akik jelölve vannak a mi jövőnk irányítására.

Továbbá, ahogy az első, erről szóló posztomban is kértem, úgy most is: legyen nyilvános a jövőnket legnagyobb mértékben befolyásoló miniszteri pozíció jelöltjeinek neve és szakmai háttere.

Ennek kapcsán tanácsom is lenne: egy számomra – és szerintem tömegek számára – tetsző eljárási folyamat volt a TISZA párt által már szakmailag megszűrt EP-képviselőjelöltek és országgyűlési képviselőjelöltek bemutatása, kisvideóik, valamint szakmai hátterük, céljaik és programjaik ismertetése a végleges döntés előtt, sőt akkor még meg is voltak szavaztatva.

A rengeteg szenvedésen és megaláztatáson átment tanárok, diákok, szülők és az oktatási rendszer megérdemli, hogy – ahogy Péter is fogalmazott – transzparensen megkapja méltó és szakmai alapokon nyugvó bánásmódját.

Várjuk a jelöltek névsorát.”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Válasz Pankotai Lilinek és mindenkinek, aki az Egyházat és az oktatást szembeállítja

A hit nem egy politikai ideológia, hanem élő kapcsolat a Teremtővel, az Igazsággal, amely nem kirekeszt, hanem az emberi méltóságot szolgálja.

Vucli Tóbiás
2026. április 17. 14:24
Vicces, hogy a gyűlöletkampány leállítását kéri, aki ennek a révén nyert.
londonbaby
•••
2026. április 17. 14:24 Szerkesztve
kedves mongol idióta mi a faszért nem mész inkább a migrik közé..azok befognák az száddal együtt az össze lukadat !!! Ha ilyen a jelen mint te is... akkor aztán végképp baszhatjuk..
fatman
2026. április 17. 14:16
POLOSKA PETYA URSULA SEGGÉT KINYALJA _i_
pollip
2026. április 17. 14:14
Lilike hamar kiszeretett a messiásból:-)))) Mi lesz itt még?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!