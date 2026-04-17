Igenis, a leendő kormány kialakulásába és programjaiba az embereknek beleszólása van, és nemhogy érvelhetünk vagy véleményezhetünk, hanem állampolgári kötelességünk a rendszerváltás ezen kritikus részeinél ott lennünk és részt vennünk benne – már csak azért is, hogy ne történjen meg újra az, ami a rendszerváltás után vagy a 2010-es »fülkeforradalom« után.

Fiatalok soha nem látott tömege ment el szavazni vasárnap, akiknek a részvételi arányának ekkora megugrásának is köszönhető a kétharmad, így méltányosnak tartom és elvárom, hogy a pont őket leginkább érintő kérdésekbe be legyenek vonva, de minimum tudjuk, hogy kik azok, akik jelölve vannak a mi jövőnk irányítására.

Továbbá, ahogy az első, erről szóló posztomban is kértem, úgy most is: legyen nyilvános a jövőnket legnagyobb mértékben befolyásoló miniszteri pozíció jelöltjeinek neve és szakmai háttere.

Ennek kapcsán tanácsom is lenne: egy számomra – és szerintem tömegek számára – tetsző eljárási folyamat volt a TISZA párt által már szakmailag megszűrt EP-képviselőjelöltek és országgyűlési képviselőjelöltek bemutatása, kisvideóik, valamint szakmai hátterük, céljaik és programjaik ismertetése a végleges döntés előtt, sőt akkor még meg is voltak szavaztatva.

A rengeteg szenvedésen és megaláztatáson átment tanárok, diákok, szülők és az oktatási rendszer megérdemli, hogy – ahogy Péter is fogalmazott – transzparensen megkapja méltó és szakmai alapokon nyugvó bánásmódját.