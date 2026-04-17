Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Kollektív lincselésnek beállítani a megkérdőjelezést és az érvelést, és ezzel a valódi polgári diskurzust ellehetetleníteni – vagy erre kísérletet tenni – elfogadhatatlannak tartom.
„Magyar Péter megszólalt a leendő oktatási miniszter személye kapcsán.
A leendő miniszterelnök először nem cáfolta Rubovszky Rita esetleges jelöltségét, de idézem: »Az oktatási és kulturális miniszteri pozícióra több jelölt is van jelenleg, és nem született végleges döntés.«
A cáfolás hiánya arra enged következtetni, hogy ha nem is véglegesen, de a neve felmerült, és ott lehetett az asztalon. A nyilvánosság ellenvéleménye és szakmai megkérdőjelezése – úgy gondolom – meghallgatásra talált. Köszönjük!
Ezért elengedhetetlen a valódi rendszerváltás érdekében, hogy mi, emberek ott legyünk, érveljünk, ellenérveljünk, kérdezzünk, megkérdőjelezzünk, és párbeszédet indítsunk. Hogy a leendő kormány tagjainak és lehetséges tagjainak kritikája, múltja, valamint az emberek kérdései és félelmei választ kapjanak.
Miután az erről szóló posztom 2,5 millió emberhez elért, és párbeszéd indult a témában – a sajtónak is köszönhetően –, úgy gondolom, hogy a nyilvánosság bebizonyítja: elengedhetetlen, hogy ellensúlyok legyünk az új rendszer kialakításában.
Jelenleg azért is hatványozottan fontos ez, mert sem a parlamenten belül, sem a parlamenten kívül – úgy gondolom – nincs valódi ellenzéke a Tiszának, így mi, emberek lehetünk a fékek és ellensúlyok a jelenleg kialakult politikai helyzetben.
Már most eredménye van annak, hogy kritikus figyelemmel követtük a lehetséges oktatási miniszter személyét érintő információkat.
Továbbá Magyar Péter a verbális lincselés leállítását kérte.
Szeretnék üzenni e kapcsán.
Elengedhetetlennek tartom, hogy különbséget tudjunk tenni a szakmai megkérdőjelezés és az érvek menti véleménynyilvánítás, valamint aközött, ha valakit személyében sértegetnek és aláznak meg. Emberek tömegei fejtették ki érveiket és ellenérveiket, és ez nem lincselés. »Természetesen« mindig lesznek a kommentszekciónak minősíthetetlen stílusban, érvek nélküli bántalmazói, amelyeknek nem kell teret adni. De! Kollektív lincselésnek beállítani a megkérdőjelezést és az érvelést, és ezzel a valódi polgári diskurzust ellehetetleníteni – vagy erre kísérletet tenni – elfogadhatatlannak tartom.
Igenis, a leendő kormány kialakulásába és programjaiba az embereknek beleszólása van, és nemhogy érvelhetünk vagy véleményezhetünk, hanem állampolgári kötelességünk a rendszerváltás ezen kritikus részeinél ott lennünk és részt vennünk benne – már csak azért is, hogy ne történjen meg újra az, ami a rendszerváltás után vagy a 2010-es »fülkeforradalom« után.
Fiatalok soha nem látott tömege ment el szavazni vasárnap, akiknek a részvételi arányának ekkora megugrásának is köszönhető a kétharmad, így méltányosnak tartom és elvárom, hogy a pont őket leginkább érintő kérdésekbe be legyenek vonva, de minimum tudjuk, hogy kik azok, akik jelölve vannak a mi jövőnk irányítására.
Továbbá, ahogy az első, erről szóló posztomban is kértem, úgy most is: legyen nyilvános a jövőnket legnagyobb mértékben befolyásoló miniszteri pozíció jelöltjeinek neve és szakmai háttere.
Ennek kapcsán tanácsom is lenne: egy számomra – és szerintem tömegek számára – tetsző eljárási folyamat volt a TISZA párt által már szakmailag megszűrt EP-képviselőjelöltek és országgyűlési képviselőjelöltek bemutatása, kisvideóik, valamint szakmai hátterük, céljaik és programjaik ismertetése a végleges döntés előtt, sőt akkor még meg is voltak szavaztatva.
A rengeteg szenvedésen és megaláztatáson átment tanárok, diákok, szülők és az oktatási rendszer megérdemli, hogy – ahogy Péter is fogalmazott – transzparensen megkapja méltó és szakmai alapokon nyugvó bánásmódját.
Várjuk a jelöltek névsorát.”
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala
