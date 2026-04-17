Kiderült, ki lehet a Tisza Párt oktatási minisztere
Már a felkérés is megtörtént.
A hit nem egy politikai ideológia, hanem élő kapcsolat a Teremtővel, az Igazsággal, amely nem kirekeszt, hanem az emberi méltóságot szolgálja.
„Sajtóhírek szerint Rubovszky Rita, a 72 Tanítvány Mozgalom elnöke lehet az új oktatási miniszter a következő kormányban. A hírek megjelenése után olyan kritikai megjegyzések tömkelege íródott, amelyben azért támadják a több évtizede pályán lévő szakembert, mert hívő és egyházi iskolákat vezetett – illetve vezet jelenleg is. Közülük is Pankotai Lili aktivista kritizálta talán a legélésebben az esetleges döntést, írására Habodász István kollégánk reagált a közösségi médiában.
Pankotai Lili »ideológiamentes« oktatást követel, és támadja az egyházi kötődésű szakembert, Rubovszky Ritát.
Tisztáznunk kell: a hit nem egy politikai ideológia, hanem élő kapcsolat a Teremtővel, az Igazsággal, amely nem kirekeszt, hanem az emberi méltóságot szolgálja. Alapvető tévedés és a valóság leegyszerűsítése a keresztény hitet és a vallást az ideológia kifejezéssel illetni. Az ideológia emberi elme alkotta, gyakran zárt és politikai céloknak alárendelt eszmerendszer.”
Nyitókép: Facebook
***