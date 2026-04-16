Kiderült, ki lehet a Tisza Párt oktatási minisztere

A Telex értesülései szerint a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek. A lap több egymástól független forrásra hivatkozva azt írta, hogy a felkérés már megtörtént, és az érintett azt el is fogadta.

A portál megkereste Rubovszky Ritát is, aki közölte: mivel az új kormány még nem állt fel, nem kívánja kommentálni az értesülést. A párt kérdésükre szintén nem reagált érdemben, a lap tájékoztatása szerint a választ később pótolják.