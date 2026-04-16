Kiderült, ki lehet a Tisza Párt oktatási minisztere

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Már a felkérés is megtörtént.
A Telex értesülései szerint a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek. A lap több egymástól független forrásra hivatkozva azt írta, hogy a felkérés már megtörtént, és az érintett azt el is fogadta.
A portál megkereste Rubovszky Ritát is, aki közölte: mivel az új kormány még nem állt fel, nem kívánja kommentálni az értesülést. A párt kérdésükre szintén nem reagált érdemben, a lap tájékoztatása szerint a választ később pótolják.
Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, amely a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott oktatási intézmények működtetéséért felel. A szakember korábban több évtizedes oktatási és szakmai tapasztalatot szerzett, a Tisza Párt pedig programjában átfogó oktatási reformokat, többek között az iskolák autonómiájának helyreállítását és önálló oktatási minisztérium létrehozását ígéri, a jelenlegi struktúra átalakításával, beleértve a Klebelsberg Központ megszüntetését is.
