04. 16.
csütörtök
tisza párt Magyar Péter Rubovszky Rita oktatás

Kiderült, ki lehet a Tisza Párt oktatási minisztere

2026. április 16. 12:59

Már a felkérés is megtörtént.

2026. április 16. 12:59
A Telex értesülései szerint a Tisza Párt Rubovszky Ritát, a Ciszterci Iskolai Főhatóság igazgatóját kérte fel oktatási miniszternek. A lap több egymástól független forrásra hivatkozva azt írta, hogy a felkérés már megtörtént, és az érintett azt el is fogadta.

A portál megkereste Rubovszky Ritát is, aki közölte: mivel az új kormány még nem állt fel, nem kívánja kommentálni az értesülést. A párt kérdésükre szintén nem reagált érdemben, a lap tájékoztatása szerint a választ később pótolják.

Rubovszky Rita jelenleg a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója, amely a Zirci Ciszterci Apátság által fenntartott oktatási intézmények működtetéséért felel. A szakember korábban több évtizedes oktatási és szakmai tapasztalatot szerzett, a Tisza Párt pedig programjában átfogó oktatási reformokat, többek között az iskolák autonómiájának helyreállítását és önálló oktatási minisztérium létrehozását ígéri, a jelenlegi struktúra átalakításával, beleértve a Klebelsberg Központ megszüntetését is.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

 

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Magyarorszag-elveszett
2026. április 16. 13:58
gullwing 2026. április 16. 13:48 A mindenszarizmus nem olvas tényeket.
Magyarorszag-elveszett
2026. április 16. 13:57
Obsitos Technikus Igen a legtöbb főbalos egyházi iskolát végzett, de nem írtam le a lényeget. Ezek lettek a legnagyobb Krisztus tagadók is. Valami nem kerek ezekben az iskolákban, de nem is akarják észre venni.
gullwing
2026. április 16. 13:48
Támogatásból megvalósuló fejlesztések Infrastrukturális fejlesztések az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban 765 927 952 Ft 2016 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma megújul 150 000 000 Ft 2016 Miasszonyunk Zárdatemplom felújítása 8 000 000 Ft 2017 Miasszonyunk Zárdatemplom felújítása  20 000 000 Ft 2016 Budai Szent Imre Plébániatemplom felújítása 13 000 000 Ft 2016 – 22 Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium bővítése  4 771 900 000 Ft 2016- 22 Nepomuki Szent János Plébániatemplom felújítása  134 000 000 Ft 2018-21 Ciszterci Szent István Gimnázium bővítése 200 000 000 Ft 218-22 Ciszterci Szent Margit Óvoda bővítése 92 500 000 Ft 2018-22 Az egri ciszterci Szent Bernát templom felújítása 50 000 000 Ft 2014-15 A pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium homlokzati felújítása14 500 000 Ft 2015-16 Nagyboldogasszony Bazilika orgonájának felújítása5 000 000 F 221-2022Megújult és megszépült a zirci Fájdalmas Szűzanya templom14 500 000 Ft 2021-22 MENNYI kellett volna ?
Leó testvér
2026. április 16. 13:42
Ismerem Ritát. Távlatos gondolgozású, jó stratéga, de operatív ügyek menedzselésében erősen megosztó, autoriter személyiség. Nem tudom, miniszterként milyen lesz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!