Bécs ideológia FPÖ baloldal

Bécs milliárdokat szór el meztelen performanszokra és Izrael-bojkottot támogató fellépőkre

2026. május 24. 21:22

Miközben sok bécsi család a megélhetési válsággal küzd, milliárdokat költenek provokatív művészeti produkciókra. A bécsi ünnepi heteken meztelen performanszokkal, önjelölt csodagyógyítókkal és Izrael-bojkottot támogató fellépőkkel szórakoztatják a közönséget csaknem 4,88 milliárd forintnyi közpénzből.

A 75. bécsi ünnepi hetek nyitórendezvénye komoly felháborodást váltott ki Ausztriában. Az Exxpress beszámolója szerint a Heldenplatzon tartott megnyitón olyan produkciók és fellépők kaptak helyet, amelyek miatt az FPÖ bécsi szervezete már „baloldali radikális presztízsprojektként” beszél a rendezvénysorozatról.

A bécsi programsorozat több fellépése is komoly kritikát váltott ki a közpénzek felhasználása miatt.
Forrás: Facebook / Wiener Festwochen

A programsorozat egyik legkülönösebb szereplője a horvát csodagyógyító, Braco volt, akinek polgári neve Josip Grbavac. A férfi évek óta azzal vált ismertté, hogy állítása szerint pusztán a tekintetével képes gyógyító hatást kiváltani. A megnyitón hetvenöt percen keresztül állt a közönség előtt anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Milo Rau fesztiváligazgató szerint a produkció „emberséget” vitt a színpadra.

A bécsi ünnepi hetek másik kiemelt fellépője Patti Smith amerikai énekesnő volt, aki támogatja az Izrael elleni bojkottmozgalmat. A megnyitón fellépett továbbá a norvég Witch Club Satan black metal-együttes, valamint az ukrán énekesnő, Maricska Styrbulova is. A rendezvényen Veronica Kaup-Hasler szociáldemokrata kulturális tanácsnok is beszédet mondott.

A város 13,6 millió euróval (mintegy 4,88 milliárd forinttal) támogatja a rendezvényt. 

Az összeget Bécs hivatalos információs adatbázisában is feltüntették. Az FPÖ politikusai szerint elfogadhatatlan, hogy ekkora összegeket fordítsanak olyan programokra, amelyek szerintük teljesen elszakadtak az átlagemberek valóságától. Maximilian Krauss FPÖ-frakcióvezető és Lukas Brucker kulturális szóvivő közös közleményben bírálta a városvezetést. Mint fogalmaztak:

Miközben sok bécsi a drágulások miatt már alig tudja kifizetni a lakbért, az energiát vagy a bevásárlást, millió eurónyi adófizetői pénzt szórnak el baloldali radikális botrányművészetre, pornófilmfesztiválokra, queer filmfesztiválokra, önjelölt csodagyógyítókra és teljesen abszurd performanszokra.

A szabadságpárti politikusok szerint a fesztivál már rég nem kulturális rendezvény, hanem ideológiai projektként működik.

Monster truckok és provokatív show-k a bécsi ünnepi heteken

A kritikák középpontjába került Florentina Holzinger osztrák művész hétórás performansza is, amelyet a Wiener Eislaufverein épületében és az alsó-ausztriai Prinzendorf kastélyban rendeztek meg. Az előadásban meztelen performerek, rétegelt lemezből készült tankok, monster truckok és különféle bizarr jelenetek szerepeltek.

Az FPÖ szerint az ilyen produkciókat próbálják „támogatásra érdemes kultúraként” bemutatni, miközben az osztrák adófizetők állják a számlát.

A politikusok arra is felhívták a figyelmet, hogy Holzinger korábban már mintegy 600 ezer eurót, vagyis hozzávetőleg 215 millió forint közpénzt kapott egy velencei biennáléra készített úgynevezett „vizeletprojektjére”. Szerintük összességében már közel egymillió euró, azaz mintegy 359 millió forint közpénzt fordíthattak az általuk „ideológiai botrányművészetnek” nevezett produkciókra.

Nyitókép: Facebook / Wiener Festwochen

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
esvany-0
2026. május 24. 22:53
Weimarizálódunk, weimarizálódunk? Egy akvarellfestő meg már dühödten rágja a kefebajuszát.
apro_marosan_petergabor
2026. május 24. 21:43
Izrael túl ment minden határon, meg kell állítani a Közel-Keleti bajkeverőt!
asszaur
2026. május 24. 21:41
Egy népirtó állam kormányát ép erkölcsi érzékű ember elitéli.
