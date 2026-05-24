Bécs milliárdokat szór el meztelen performanszokra és Izrael-bojkottot támogató fellépőkre

A 75. bécsi ünnepi hetek nyitórendezvénye komoly felháborodást váltott ki Ausztriában. Az Exxpress beszámolója szerint a Heldenplatzon tartott megnyitón olyan produkciók és fellépők kaptak helyet, amelyek miatt az FPÖ bécsi szervezete már „baloldali radikális presztízsprojektként” beszél a rendezvénysorozatról.

A bécsi programsorozat több fellépése is komoly kritikát váltott ki a közpénzek felhasználása miatt.

A programsorozat egyik legkülönösebb szereplője a horvát csodagyógyító, Braco volt, akinek polgári neve Josip Grbavac. A férfi évek óta azzal vált ismertté, hogy állítása szerint pusztán a tekintetével képes gyógyító hatást kiváltani. A megnyitón hetvenöt percen keresztül állt a közönség előtt anélkül, hogy egyetlen szót is szólt volna. Milo Rau fesztiváligazgató szerint a produkció „emberséget” vitt a színpadra.