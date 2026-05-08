Tbc-fertőzés egy Pest vármegyei iskolában: már 16 diáknál mutatták ki a kórokozót

Szlovákia jószomszédi kapcsolatokat kíván ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal.
A szülőket ugyanakkor arra kérik, hogy figyeljék gyermekeik egészségi állapotát, különösen a köhögéssel járó tüneteket.
Április közepén derült ki, hogy egy gyáli általános iskola egyik tanulójánál tuberkulózist, vagyis tbc-t diagnosztizáltak. Azóta további 16 diáknál mutatták ki a kórokozót, ezért az iskola épületében teljes fertőtlenítést végeztek, és megkezdődött azoknak a személyeknek a felkutatása, akik kapcsolatba kerülhettek az érintett tanulóval – írta meg a Blikk.
Az esetről a polgármesteri hivatal csütörtökön értesült, majd azonnal tájékoztatást adott ki a lakosság számára. A Monori Tankerületi Központ közreműködésével a kontaktszemélyeket külön autóbusszal vitték szűrővizsgálatokra, hogy megállapítsák, milyen mértékű a fertőzés jelenléte, illetve van-e aktív betegség az érintettek között.
Az RTL Híradó riportja szerint az eddigi eredmények alapján nem rendeltek el rendkívüli szünetet az iskolában. A szülőket ugyanakkor arra kérik, hogy figyeljék gyermekeik egészségi állapotát, különösen a köhögéssel járó tüneteket. A további vizsgálatok célja annak tisztázása, hogy szükség van-e újabb kontaktkutatásra, illetve a fertőzöttek közül kik lehetnek potenciálisan fertőzők.
A szakértők szerint önmagában az, hogy valakinél kimutatható a tbc kórokozója, még nem jelenti azt, hogy az illető tovább is adhatja a betegséget. A fertőzés továbbadásának kockázata csak akkor áll fenn, ha a fertőzött személy aktívan beteg és tüneteket mutat. A tbc elleni védekezés alapját a csecsemőkorban beadott oltás jelenti, amely a legtöbb esetben egész életre szóló védettséget nyújt. Póta György házi gyermekorvos ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az oltások nem minden esetben váltanak ki megfelelő immunválaszt, például technikai hibák miatt. A szakember is hangsúlyozta, hogy a fertőzőképesség az aktív, tünetekkel járó betegséghez kötődik.
