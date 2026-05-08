Tbc-fertőzés egy Pest vármegyei iskolában: már 16 diáknál mutatták ki a kórokozót

Április közepén derült ki, hogy egy gyáli általános iskola egyik tanulójánál tuberkulózist, vagyis tbc-t diagnosztizáltak. Azóta további 16 diáknál mutatták ki a kórokozót, ezért az iskola épületében teljes fertőtlenítést végeztek, és megkezdődött azoknak a személyeknek a felkutatása, akik kapcsolatba kerülhettek az érintett tanulóval – írta meg a Blikk.

Az esetről a polgármesteri hivatal csütörtökön értesült, majd azonnal tájékoztatást adott ki a lakosság számára. A Monori Tankerületi Központ közreműködésével a kontaktszemélyeket külön autóbusszal vitték szűrővizsgálatokra, hogy megállapítsák, milyen mértékű a fertőzés jelenléte, illetve van-e aktív betegség az érintettek között.