LMBTQ-propaganda és átműtött óvodások: így ferdít és ignorál Lannert Judit

A kor csak egy szám?

A World Professional Association for Transgender Health (WPATH) nevű érdekvédő szervezet, ami a témában szaktekintélynek számít, az útmutatója nyolcadik kiadásában mind a mell-eltávolítást, mind a nemiszervek átműtését sztenderd eljárásnak tekinti a nemi identitászavaros kiskorúak esetében. 2022 októberében a Reuters egy oknyomozó riportja úgy találta:

az Egyesült Államokban 2019-2021 között 56 13-17 éves, nemi diszfóriás kamasz gyereken hajtottak végre nemiszerv-átműtést, például vaginoplasztikát

– azaz alakították át fiú nemiszervüket látszólagos vaginává. S ezek csak az egészségbiztosítás által állt esetek.

Egy 2017-es kutatás úgy találta, hogy a WPATH-tal kapcsolatban álló sebészek számára „a kor csak egy szám”, és egyre több, vaginoplasztikára jelentkező gyermekről számolnak be. Joe Biden kormányzatának egészségügyi minisztériuma (Department of Health and Human Services) is azt írta egy hivatalos dokumentumban (Gender Affirming Care and Young People), hogy a kettős mell-eltávolítás és a nemiszervek átműtése „tipikusan bevett eljárások felnőttkorban, és eseti jelleggel kamaszkorban”.

Ha valaki elhanyagolható számnak tartaná a számokat: az ilyen beavatkozáson átesett kiskorúak száma 2019-2021 közt több, mint ahányan iskolai lövöldözésnek estek áldozatul évente Amerikában.

Oké, hogy itthon még nincs ilyen – de a nyugati világban ez terjed, ezt szeretnék nálunk is látni, ennek állt ellen az előző 16 évben az Orbán-kormány.

Tévedés óvodások átműtéséről beszélni, a Lannertet kérdező sem erről beszélt, Lannert akarta őt az óvodások nem létező átműtéseként értelmezve a kérdést nevetségessé tenni az illetőt, hogy ne kelljen a kérdésre reagálnia érdemben: arra, hogy fent általam ismertetett „csomagot” ide hozza, vagy kívül tartja az országon. Egyébként ha csak egy minilépéssel is, de tőlünk nyugatra már hátrálnak az ügyben, jó lenne nem meglépni olyan lépéseket a haladás jegyében itthon, amiben a fényes nyugat már elbizonytalanodott.