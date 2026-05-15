LMBTQ-propaganda és átműtött óvodások: így ferdít és ignorál Lannert Judit

Ne szépítsük: megérkezett az LMBTQ-párti gyermekvédelmi államtitkár a Tisza-kormányba
Gyurkó Szilvia ugyan elismert szakember, de szemléletét erősen átitatja az LMBTQ- és genderszemlélet. És nem, ez az LMBTQ-szemlélet nem jó. Szilvay Gergely írása.
Miniszteri meghallgatásán kurtán-furcsán reagált az LMBTQ-propagandára vonatkozó kérdésre, kérdvén: láttunk-e már átműtött óvodást. De mi az igazság az LMBTQ-propagandával és az óvodások átműtésével kapcsolatban?
„Hát, nem tudom, ez az LMBTQ-propaganda, nem tudom, én nem tudom, így önök láttak már átműtött óvodást?” – válaszolta Lannert Judit oktatási miniszter a meghallgatásán a feltett Fidesz-KDNP-s kérdésre, ami arra vonatkozott, hogy tudják-e garantálni majd Tiszáék a szülők beleszólását gyermekük nevelésébe, ha nemi identitással, szexualitással kapcsolatos kérdések kerülnek terítékre az iskolákban, illetve visszaengedik-e az LMBTQ-propagandát a közoktatásba. A kérdező viszontkérdezett: persze, ő sem látott átműtött óvodást még itthon, de nem is akar, a jövőben sem. Lannert válasza:
a szexuális nevelés nagyon fontos, és nem csak a szülők feladata, pontosan azért, mert nagyon egyenlőtlen lenne”,
amire a tinédzser-terhességeket hozta fel példaként, majd hozzátette: „a szexuális nevelés nem csak az LMBTQ-propagandát jelenti”.
Oké, ezek szerint Lannert Judit szerint is van LMBTQ-propaganda, ennek elismerése már valami! Kivéve persze, ha csak véletlenül használta a kifejezést.
Nézzük
– s jelezném, hogy a kérdező nem mondta, hogy óvodásokat műtenének át.
A propaganda, mint sok más szavunk, sok mindent jelent, ma teljesen érthetően valamiféle tömegekre irányuló, szisztematikus manipulációként értelmezzük. A Magyar nyelv értelmező szótára azonban semlegesebben definiálja a propagandát:
„1 .Eszméknek, tanoknak, nézeteknek, politikai elméleteknek szóban v. írásban, ill. más módon (rádió, film stb. útján) való céltudatos, tervszerű hirdetése, megismertetése és terjesztése, népszerűsítése. (...)
„2. Valakinek, valaminek az emberekkel való elfogadtatása, megkedveltetése tervszerű népszerűsítéssel.”
Elég egyértelmű, hogy az LMBTQ-szervezetek külföldön és itthon is szisztematikusan, tervszerűen, tudatosan terjesztik nézeteiket, amiben semmi meglepő nincs, de eme definíció alapján nevezhető propagandának, amit tesznek.
1987-ben érdekes cikk jelent meg a Guide magazinban egy Harvardon végzett pszichológus, Marshall Kirk és egy bizonyos Hunter Madsen tollából (utóbbi ekkor még Erastes Pill álnéven jelentkezett), melynek címe A heteró Amerika átalakítása volt (The Overhauling of Straight America). A cikkből két év múlva könyv lett (After the Ball: How America Will Conquer its Fear and Hatred of Gays in the 90s; azaz: A kocka el van vetve: Hogy fogja Amerika legyőzni a melegekkel szembeni félelmét és gyűlöletét a 90-es években).
A cikk és a könyv felvázolja, hogyan kell szisztematikusan megdolgozni az amerikai társadalmat.
Többek között az intézményes vallás ellen be kell vetni a „tudományt és a közvéleményt”, az „elátkozott szekuláris humanizmus kardját és pajzsát”, mivel „ez az istentelen szövetség már a múltban is jól működött az egyházak ellen”. Aztán az általános diszkriminációellenességet kell hangsúlyozni: „a kampánynak a szólásszabadságra, a lelkiismereti szabadságra, a gyülekezési szabadságra”, az egyenlő bánásmódra és hasonlókra kell koncentrálnia; fontos, hogy a homoszexuális mozgalom prókátorai és a kampány hozzákössék magukat „a jog és az igazságosság bevett mércéihez”. Mindezek segítségével „egy ügyes és okos médiakampány úgy fogja beállítani a melegközösséget, mint a társadalom kedves nagymamája”. De van itt más is. Az elnyomó kritikusokat rossznak kell beállítani. Például
szükség van a homofóbok olyan ábrázolására, amely szerint vallási fanatikusokról, neonácikról és a Ku Klux Klan tagjaihoz hasonló rettentő alakokról van szó; őket „gonosznak és nevetségesnek kell ábrázolni (ami aligha nehéz feladat)”.
Ez már bizony kimeríti a propaganda hétköznapi értelmezését, miszerint az manipulatív.
Ennyit erről. De mi van az óvodásokkal?
Még egyszer: a kérdező nem állította, hogy akár külföldön, akár itthon óvodásokat műtenének át, a kérdést Lannert Judit értelmezte át így.
Lannert érvelése nagyjából olyan, mint a tiszás szavazók azon diadalmas felhorkanása április 13-án, hogy: na, tessék, nem vitték el őket katonának a választások másnapján! Persze, hogy nem, de a Fidesz nem is állította, hogy ha nem ő nyer, akkor a magyar férfiakat másnap elviszik katonának. Hanem azt, hogy egyre valószínűbb, egyre nagyobb az esélye az EU-s kommunikáció alapján annak, hogy idővel a fronton kötünk ki, nem a választások másnapján, hanem egy-két-három év múlva, és hogy ő ezt biztosan meg fogja akadályozni. A Tisza eközben ignorálta a problémát.
Való igaz, hogy kiskorúakat nem műtenek át sehol, de gyermekkorban elkezdődik a műtétet megelőző, ahhoz vezető folyamat, és a kevés eddigi adat azt mutatja, hogy akit erre rávesznek, az jó eséllyel benne marad.
Pedig a nemi diszfóriában szenvedő kisgyermekek túlnyomó többsége, ha nem indítják el a „tranzíció” útján, magától kinövi azt, aki pedig nem, annak is rendelkezésre áll hatékony terápia. A társadalmi átmeneten áteső nemi diszfóriás gyermekek mentális állapota nem jobb a társadalmi átmeneten nem áteső társaiknál.
A gyerekeknek tizenéves kor előtt nincs egyértelműen kialakult nemi öntudatuk. Egyértelműen fiú vagy lány testük viszont van.
A nemváltásnak a nyugati világban ma három fázisa van, a társadalmi, a jogi és az orvosi – de nem minden „transznemű” esik át az egész folyamaton. A transzmozgalom már 4-5 éves korban meg akarja „erősíteni” az érzett nemet a „biológiai nemével nem azonosuló” kiskorúakban, és eme szempontból viszonylag lényegtelen, hogy óvodásokról vagy alsósokról van épp szó. A pubertásgátlónak nem véletlenül pubertásgátló a neve: a tinédzser nem óvodás, de kiskorú, és a pubertásgátlót definíció szerint a pubertálás megkezdődése előtt kéne beadni (beadják utána is amúgy). Mind a pubertásgátlók, mind a hormonkezelés egyébként súlyos mellékhatásokkal jár.
Tehát szigorú értelemben végzett műtétet nem hajtanak végre kiskorúakon (még), de a „tranzíció” indokolatlanul elkezdődik kis korban, akár a pubertás előtt, beleértve durva orvosi beavatkozásokat (pubertásgátlás, hormonkezelés).
A területen sok ideig sztenderdnek számító (Amerikában figyelmen kívül hagyott) „holland protokoll” szerint nagyjából 12 éves korban kezdték el alkalmazni a pubertásgátlókat, és 16 éves kortól a hormonkezelést. Ám ma már egyre több szakember tartja eme protokollt is túlságosan megengedőnek.
A World Professional Association for Transgender Health (WPATH) nevű érdekvédő szervezet, ami a témában szaktekintélynek számít, az útmutatója nyolcadik kiadásában mind a mell-eltávolítást, mind a nemiszervek átműtését sztenderd eljárásnak tekinti a nemi identitászavaros kiskorúak esetében. 2022 októberében a Reuters egy oknyomozó riportja úgy találta:
az Egyesült Államokban 2019-2021 között 56 13-17 éves, nemi diszfóriás kamasz gyereken hajtottak végre nemiszerv-átműtést, például vaginoplasztikát
– azaz alakították át fiú nemiszervüket látszólagos vaginává. S ezek csak az egészségbiztosítás által állt esetek.
Egy 2017-es kutatás úgy találta, hogy a WPATH-tal kapcsolatban álló sebészek számára „a kor csak egy szám”, és egyre több, vaginoplasztikára jelentkező gyermekről számolnak be. Joe Biden kormányzatának egészségügyi minisztériuma (Department of Health and Human Services) is azt írta egy hivatalos dokumentumban (Gender Affirming Care and Young People), hogy a kettős mell-eltávolítás és a nemiszervek átműtése „tipikusan bevett eljárások felnőttkorban, és eseti jelleggel kamaszkorban”.
Ha valaki elhanyagolható számnak tartaná a számokat: az ilyen beavatkozáson átesett kiskorúak száma 2019-2021 közt több, mint ahányan iskolai lövöldözésnek estek áldozatul évente Amerikában.
Oké, hogy itthon még nincs ilyen – de a nyugati világban ez terjed, ezt szeretnék nálunk is látni, ennek állt ellen az előző 16 évben az Orbán-kormány.
Tévedés óvodások átműtéséről beszélni, a Lannertet kérdező sem erről beszélt, Lannert akarta őt az óvodások nem létező átműtéseként értelmezve a kérdést nevetségessé tenni az illetőt, hogy ne kelljen a kérdésre reagálnia érdemben: arra, hogy fent általam ismertetett „csomagot” ide hozza, vagy kívül tartja az országon. Egyébként ha csak egy minilépéssel is, de tőlünk nyugatra már hátrálnak az ügyben, jó lenne nem meglépni olyan lépéseket a haladás jegyében itthon, amiben a fényes nyugat már elbizonytalanodott.
