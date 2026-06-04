Medvét láttak Magyarországon – figyelmeztették a környéken élőket

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Arra kérték Pásztó lakosságát, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat.
A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása szerint 2026. június 3-án, a délelőtti órákban kaptak értesítést arról, hogy Pásztó déli térségében egy barna medvét észleltek.
A hivatalos közleményük az alábbi részleteket tartalmazza az esettel kapcsolatban:
„2026. június 3-án, a délelőtti órákban kapott értesítést Igazgatóságunk, hogy Pásztó környékén – a várostól délre – barna medvét (Ursus arctos) észleltek. A megfigyelés vadkamerás felvétellel történt, ami alapján megerősítést nyert egy kistermetű – feltehetően fiatal – medve jelenléte”
A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a közelben lakott területek is találhatók. Az igazgatóság egyúttal a lakosságot is arra kérte, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, mivel a tapasztalatok alapján vélhetően egy kóborló példányról van szó.
Nyitókép: Pexels
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