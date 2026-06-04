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vadkamera pásztó medve

Medvét láttak Magyarországon – figyelmeztették a környéken élőket

2026. június 04. 09:41

Arra kérték Pásztó lakosságát, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat.

2026. június 04. 09:41
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A Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása szerint 2026. június 3-án, a délelőtti órákban kaptak értesítést arról, hogy Pásztó déli térségében egy barna medvét észleltek.

A hivatalos közleményük az alábbi részleteket tartalmazza az esettel kapcsolatban:

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„2026. június 3-án, a délelőtti órákban kapott értesítést Igazgatóságunk, hogy Pásztó környékén – a várostól délre – barna medvét (Ursus arctos) észleltek. A megfigyelés vadkamerás felvétellel történt, ami alapján megerősítést nyert egy kistermetű – feltehetően fiatal – medve jelenléte”

A szakemberek felhívták a figyelmet arra, hogy a közelben lakott területek is találhatók. Az igazgatóság egyúttal a lakosságot is arra kérte, hogy tartsák be a biztonsági előírásokat, mivel a tapasztalatok alapján vélhetően egy kóborló példányról van szó.

Nyitókép: Pexels

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Összesen 7 komment

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Szamóca bácsi
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2026. június 04. 10:50 Szerkesztve
minden bizonnyal talán meg kéne tanulni újra együtt élni ezekkel a vadakkal, melynek része az is, hogy a településekre bejárókat ki kell lőni -- régen is így csinálták, ezért a populációban kialakult egy diskomfort érzet az ember közelségében, melyet az idióta, minden hatalmat immár hazánkban is maguknak tudó eu-zöldek lassan, módszeresen leromboltak, természetesen szigorúan a nagyvárosokból látva a világot. az mindenesetre igaz, hogy a turistajelzéseket keresgélő, egész napos, önfeledt családi sétáknak kisgyerekekkel, olykor babakocsival az erdőben -- egyelőre legalább is -- vége. az erdőjárás immár újra extrém sport.
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Halder_1899
2026. június 04. 10:45
"Medvét láttak Magyarországon – figyelmeztették a környéken élőket" Sajnos libsit láttam az utcánkban, most költözik. (az általuk tönkretett Pestről most jönnek ide itt kárt okozni) így figyelmeztetem a könyéken élőket. Sem medvére, sem libsire nincs szükségünk.
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indaniso
2026. június 04. 10:22
Milyen biztonsági előírásokat? Már nem merünk kimenni az erdőbe. Az a biztonság ha kilövik a medvét.Mindegyiket amelyik átjön. Semmi szükség itt rájuk. Egy kiszámíthatatlan, agresszív vadállat.
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kailniris
2026. június 04. 10:09
Mindenek előtt tisztázni kéne, hogy kinek a biztonsága fontosabb, ha a medvéjé, akkor telepítsék ki a lakosságot a környező területekről legalább 50 kilométeres körzetben, ha az lakosság biztonsága fontosabb, akkor a medvét. Az nem működik(szlovákiában és romániában előfordult halálesetek is bizonyítják), hogy mindenki tartsa be a biztonsági előírásokat, egy olyan vadállattal szemben, ami potenciálisan életveszélyes az emberekre nézve. Az én véleményem szerint Magyarországon NINCS helye nagytestű, emberekre halálos veszélyt jelentő vadálatoknak.
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