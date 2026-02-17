Vad medvét láttak Magyarországon: nem akármilyen helyen tűnt fel az óriási ragadozó

A medvék megjelenésének kockázatát csökkentheti, ha a háztartási hulladékot kizárólag jól zárható kukákban tárolják, így az nem vonzza az állatot. Emellett javasolják, hogy a házi- és haszonállatokat éjszakára biztonságos, zárt helyen tartsák.

Az önkormányzat hangsúlyozza: amennyiben valaki ismét észleli a medvét, semmiképpen ne próbálja meg megközelíteni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.