magyarországon mogyoród medve veszély budapest

Vad medvét láttak Magyarországon: nem akármilyen helyen tűnt fel az óriási ragadozó

2026. február 17. 13:32

A lehetséges veszélyre tekintettel arra kértek mindenkit, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket.

2026. február 17. 13:32
null

Medve jelenlétét észlelték Mogyoród külterületén – számolt be a nagyközség önkormányzata Facebook-oldalán, amely egyúttal óvatosságra intte a lakosságot. 

A ragadozót a Kukukkhegy feletti erdős részen, a bánya közelében látták.

A település vezetése a lehetséges veszélyre tekintettel arra kérte a helyieket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket. 

Külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a szülők ne engedjék gyermekeiket felügyelet nélkül a település határába.

A medvék megjelenésének kockázatát csökkentheti, ha a háztartási hulladékot kizárólag jól zárható kukákban tárolják, így az nem vonzza az állatot. Emellett javasolják, hogy a házi- és haszonállatokat éjszakára biztonságos, zárt helyen tartsák.

Az önkormányzat hangsúlyozza: amennyiben valaki ismét észleli a medvét, semmiképpen ne próbálja meg megközelíteni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.

Nyitókép: Armend NIMANI / AFP

