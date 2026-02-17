Vad medvét láttak Magyarországon: nem akármilyen helyen tűnt fel az óriási ragadozó

Itt az autósok rémálma: Karácsonyék döntöttek, nincs kegyelem!
„Hónapok óta azt halljuk, nincs pénz” – most mégis elszórnak 1 milliárdot egy projektre, amitől mindenki a fejét fogja.
A lehetséges veszélyre tekintettel arra kértek mindenkit, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket.
Medve jelenlétét észlelték Mogyoród külterületén – számolt be a nagyközség önkormányzata Facebook-oldalán, amely egyúttal óvatosságra intte a lakosságot.
A ragadozót a Kukukkhegy feletti erdős részen, a bánya közelében látták.
A település vezetése a lehetséges veszélyre tekintettel arra kérte a helyieket, hogy kerüljék az erdős, bokros területeket.
Külön felhívják a figyelmet arra is, hogy a szülők ne engedjék gyermekeiket felügyelet nélkül a település határába.
A medvék megjelenésének kockázatát csökkentheti, ha a háztartási hulladékot kizárólag jól zárható kukákban tárolják, így az nem vonzza az állatot. Emellett javasolják, hogy a házi- és haszonállatokat éjszakára biztonságos, zárt helyen tartsák.
Az önkormányzat hangsúlyozza: amennyiben valaki ismét észleli a medvét, semmiképpen ne próbálja meg megközelíteni, hanem azonnal értesítse a hatóságokat a 112-es segélyhívó számon.
Ezt is ajánljuk a témában
„Hónapok óta azt halljuk, nincs pénz” – most mégis elszórnak 1 milliárdot egy projektre, amitől mindenki a fejét fogja.
Nyitókép: Armend NIMANI / AFP