Figyelem! Súlyos járvány ütötte fel a fejét a magyar telepeken

Újabb madárinfluenza-fertőzést azonosítottak Magyarországon: ezúttal Kiskunfélegyházán, egy mintegy ötezer egyedből álló mulard kacsaállományban mutatta ki a vírust a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.

A hatóság közlése szerint az érintett állomány felszámolása már folyamatban van, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését. A betegség gyanúja több jel alapján merült fel a gazdaságban. Az állatoknál csökkent a vízfogyasztás, idegrendszeri tünetek jelentkeztek, és az elhullási arány is emelkedni kezdett.