Figyelem! Súlyos járvány ütötte fel a fejét a magyar telepeken

Újra támad a madárinfluenza – drasztikus lépésekre kényszerültek a hatóságok.
Újabb madárinfluenza-fertőzést azonosítottak Magyarországon: ezúttal Kiskunfélegyházán, egy mintegy ötezer egyedből álló mulard kacsaállományban mutatta ki a vírust a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.
A hatóság közlése szerint az érintett állomány felszámolása már folyamatban van, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését. A betegség gyanúja több jel alapján merült fel a gazdaságban. Az állatoknál csökkent a vízfogyasztás, idegrendszeri tünetek jelentkeztek, és az elhullási arány is emelkedni kezdett.
A fertőzés megerősítése után a hatóság három kilométeres védőkörzetet jelölt ki a telep körül, valamint kiterjesztett megfigyelési zónát is létrehozott.
A szakemberek hangsúlyozzák: a járvány terjedésének megakadályozása az egész magyar baromfiágazat számára kulcsfontosságú.
A madárinfluenza nem először bukkan fel idén Magyarországon. Korábban több telepen is kimutatták a vírust, például:
A hatóságok szerint különösen fontos, hogy az állattartók szigorúan betartsák a járványvédelmi szabályokat, és megakadályozzák a vadmadarakkal történő érintkezést. A szakemberek arra is figyelmeztetnek:
gyanú esetén azonnali mintavételre és gyors hatósági intézkedésekre van szükség, mert csak így lehet megelőzni a fertőzés további terjedését a magyar baromfiállományban.
