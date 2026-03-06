Ft
fertőzés madárinfluenza magyarország vírus veszély járvány

Figyelem! Súlyos járvány ütötte fel a fejét a magyar telepeken

2026. március 06. 12:30

Újra támad a madárinfluenza – drasztikus lépésekre kényszerültek a hatóságok.

2026. március 06. 12:30
null

Újabb madárinfluenza-fertőzést azonosítottak Magyarországon: ezúttal Kiskunfélegyházán, egy mintegy ötezer egyedből álló mulard kacsaállományban mutatta ki a vírust a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.

A hatóság közlése szerint az érintett állomány felszámolása már folyamatban van, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését. A betegség gyanúja több jel alapján merült fel a gazdaságban. Az állatoknál csökkent a vízfogyasztás, idegrendszeri tünetek jelentkeztek, és az elhullási arány is emelkedni kezdett.

A fertőzés megerősítése után a hatóság három kilométeres védőkörzetet jelölt ki a telep körül, valamint kiterjesztett megfigyelési zónát is létrehozott.

A szakemberek hangsúlyozzák: a járvány terjedésének megakadályozása az egész magyar baromfiágazat számára kulcsfontosságú.

A madárinfluenza nem először bukkan fel idén Magyarországon. Korábban több telepen is kimutatták a vírust, például:

  • Szentesen két pulykatartó gazdaságban
  • Orosházán és Békésszentandráson
  • Tiszaföldváron egy lúdállományban
  • Lakiteleken egy pecsenyekacsa-telepen
  • valamint Zsombón is.

A hatóságok szerint különösen fontos, hogy az állattartók szigorúan betartsák a járványvédelmi szabályokat, és megakadályozzák a vadmadarakkal történő érintkezést. A szakemberek arra is figyelmeztetnek: 

gyanú esetén azonnali mintavételre és gyors hatósági intézkedésekre van szükség, mert csak így lehet megelőzni a fertőzés további terjedését a magyar baromfiállományban. 

Nyitókép forrása: Arun SANKAR / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
OneiroNauta
2026. március 06. 13:46
Dolgozik az ukrán titkosszolgálat?
Válasz erre
0
0
nemturista
•••
2026. március 06. 13:40 Szerkesztve
Nem láttam még influenzás madarat, ezért kérdem,hogy mi a tünete? Köhög,folyik az orra, lázas? És hogy biztos le kell ölni,vagy adni lehet neki még egy esélyt?
Válasz erre
0
1
polárüveg
2026. március 06. 13:27
Ej, de furcsa, hogy a madárinfluenza megáll a Dunánál! A hordozó madarak biztos nem tudtak álkelni, akarom mondani átrepülni...
Válasz erre
1
0
ördöngös pepecselés
2026. március 06. 13:15
imádom ezt a madárinfluenzát amiben minden haszonállatot le kell ölni és meg kell semmisíteni de a galambok és a verebek sohase kapják meg és nem is terjesztik
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!