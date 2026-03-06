Rendkívüli: Ukrajna nem ajánlja az állampolgárainak, hogy Magyarországra utazzanak

Felhívjuk az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a Magyarország területén történő önkényes vagyonelrablások veszélyeire is, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott üzleti tevékenységük során.”

Ukrajna és Magyarország között mostanra minden korábbinál nagyobbra nőtt a feszültség: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megfenyegette Orbán Viktort, hogy kiadja a katonáinak a magyar miniszterelnök címét, akik majd „elbeszélgethetnek” vele.