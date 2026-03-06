Rendkívüli: Ukrajna nem ajánlja az állampolgárainak, hogy Magyarországra utazzanak

Rendkívüli: lecsapott a NAV az ukránokra, titkosszolgálati tábornokot kaptak el, elképesztő pénzt vittek Ukrajnába
A szállítmány irányításáért egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornok felelt – olvasható a közleményben.
Az ukránok szerint nem lehet garantálni a biztonságukat magyar területen.
Az ukrán Külügyminisztérium péntek délelőtt a következőket közölte:
„A hét ukrán állampolgár elrablásával és az állami bank vagyonának budapesti ellopásával kapcsolatban a Külügyminisztérium azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt nem sikerült garantálni a biztonságukat. Kérjük, lehetőség szerint más tranzitútvonalakat részesítsenek előnyben, ne pedig a magyar területen keresztül.
Felhívjuk az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a Magyarország területén történő önkényes vagyonelrablások veszélyeire is, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott üzleti tevékenységük során.”
Ukrajna és Magyarország között mostanra minden korábbinál nagyobbra nőtt a feszültség: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megfenyegette Orbán Viktort, hogy kiadja a katonáinak a magyar miniszterelnök címét, akik majd „elbeszélgethetnek” vele.
A NAV péntek folyamán közölt részleteket egy akciójáról, melyben hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. A hatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.
