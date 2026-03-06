Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ukrajna diplomácia

Rendkívüli: Ukrajna nem ajánlja az állampolgárainak, hogy Magyarországra utazzanak

2026. március 06. 11:41

Az ukránok szerint nem lehet garantálni a biztonságukat magyar területen.

2026. március 06. 11:41
null

Az ukrán Külügyminisztérium péntek délelőtt a következőket közölte:

„A hét ukrán állampolgár elrablásával és az állami bank vagyonának budapesti ellopásával kapcsolatban a Külügyminisztérium azt javasolja az ukrán állampolgároknak, hogy tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, mivel a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt nem sikerült garantálni a biztonságukat. Kérjük, lehetőség szerint más tranzitútvonalakat részesítsenek előnyben, ne pedig a magyar területen keresztül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Felhívjuk az ukrán és európai vállalkozások figyelmét a Magyarország területén történő önkényes vagyonelrablások veszélyeire is, és javasoljuk, hogy ezeket a kockázatokat vegyék figyelembe az országban folytatott üzleti tevékenységük során.”

Ukrajna és Magyarország között mostanra minden korábbinál nagyobbra nőtt a feszültség: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön megfenyegette Orbán Viktort, hogy kiadja a katonáinak a magyar miniszterelnök címét, akik majd elbeszélgethetnek vele.

A NAV péntek folyamán közölt részleteket egy akciójáról, melyben hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állítottak elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak. A hatóság az MTI-hez eljuttatott közleményében jelentette be, hogy pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
BBrutus
2026. március 06. 20:20
Sok ukrán biztos nem hallotta, mert ma az M3- on jó sokkal találkoztam.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2026. március 06. 18:58
Mi se, hogy ők jöjjenek. Sőt, aki itt van, az is húzzon a hohol malac zongorázó faszára!
Válasz erre
0
0
llancsi74
2026. március 06. 17:46
És az eddig befogadott menekültek???? Ez a hála. Ja,hogy pénz beszél. Legalább megvan a kiesett olaj ára 🙂🙂🙂
Válasz erre
1
0
Mátyás01
2026. március 06. 16:44
Én szívesen látok minden igazi ukránt, aki nem a Rothschild maffia tagja vagy bérence, vagy ugyanezek nem mosták még át teljesen az agyát. A többiek nem baj, ha nem utaznak ide, nem fognak hiányozni. :)
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!