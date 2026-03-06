Ft
Udvardy Panna fenyegetés tenisz Ukrajna

Megszólalt a halálosan megfenyegetett magyar sportoló: „Eléggé beparáztam, nagyon rémisztő volt”

2026. március 06. 16:35

A halálosan megfenyegetett magyar teniszező rendőrségi feljelentést tesz. Udvardy Panna nagyon megijedt, amikor csütörtök este ismeretlenek a privát telefonszámán keresztül zsarolták meg.

2026. március 06. 16:35
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az antalyai tenisztornán részt vevő Udvardy Panna és családja halálos fenyegetéseket kapott az ukrán Anhelina Kalinyina elleni negyeddöntős mérkőzést megelőzően, és ezt az Index képi bizonyítékokkal is alátámasztotta.

„Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk. Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. (…) Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed. Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért” – írták a magyar játékosnak.

A mérkőzést végül zárt kapuk mögött játszották le, három rendőr végig jelen volt, s Udvardy két szettben, 7:6, 7:5-re kikapott. A Nemzeti Sportnak sikerült megszólaltatnia a magyar teniszezőt, miután rendőrségi feljelentést tett az ügyben.

Csütörtök este tízkor elmentem aludni, éjfél felé arra ébredtem, hogy rezeg a telefonom, küldtek több üzenetet WhatsAppon ismeretlen számról, megszólítva engem. Tudják, hol lakom, hol laknak a szüleim, milyen kocsit vezetünk, képeket küldtek a szüleimről, nagymamámról és egy fegyverről. Azt írták, ha nem kapok ki Kalinyinától, komoly gondok lesznek, elrabolják anyáékat. Felkeltem a hotelszobában és eléggé »beparáztam« egyedül, küldtem is rögtön az üzeneteket anyukáméknak, nagyon rémisztő volt.

Az Udvardynak írt angol nyelvű üzenetek (Forrás: Index)

Udvardy elmondta, sokszor kapnak szitkozódó és fenyegető üzeneteket Instagramon azoktól, akik fogadnak a mérkőzéseikre és veszítenek, de ez most más volt, hiszen a privát számára írtak a zaklatók. Bejelentette az esetet a nemzetközi szövetségnek, a WTA-nak is, amelytől az esetet némileg bagatellizálva azt reagálták, az elmúlt két-három hétben más játékosokkal is történt már hasonló, mindenkinek küldtek egy képet egy fegyverről is.

„Az nem vetődött fel bennem, hogy ne álljak ki, egyből szóltam a supervisornak és a versenyigazgatónak, a konzultól extra segítséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok – folytatta Udvardy Panna. – Kalinyinát nem igazán ismerem egyébként, de volt egy rész az üzenetek között, amit nem is értettem, hogy nem félnek háborút kirobbantani, vannak embereik Magyarország közelében… Az iráni háború miatt két 15 ezres versenyt is töröltek itt, csak a miénk zajlik már, szinte senki nincs a klubban, a hotelben is kevesen, mindenképpen játszani szerettem volna.”

A magyar teniszező hozzátette, ukrán ellenfele részéről nem érte őt semmilyen atrocitás a meccs előtt és után, sőt ő Kalinyina honfitársával, Olekszandra Olijnyikovával is jóban van, aki néhány hete a kolozsvári tornán nem fogott kezet Bondár Annával.

Udvardy jelen esetben inkább a sportfogadó vonal zaklatására gyanakszik, de hogy mi az igazság, ki inzultálja a játékosokat, annak kiderítése már a hatóságok feladata lesz.

Udvardy Panna a jövő héten marad Antalyában, ha megtartják a következő 125-ös versenyt, aztán a tervei szerint egy hétre hazajön, majd Kolumbiába, Bogotá felé veszi az irányt.

***

Nyitókép: ADRIAN DENNIS / AFP

