Megszólalt a halálosan megfenyegetett magyar sportoló: „Eléggé beparáztam, nagyon rémisztő volt”

Csütörtök este tízkor elmentem aludni, éjfél felé arra ébredtem, hogy rezeg a telefonom, küldtek több üzenetet WhatsAppon ismeretlen számról, megszólítva engem. Tudják, hol lakom, hol laknak a szüleim, milyen kocsit vezetünk, képeket küldtek a szüleimről, nagymamámról és egy fegyverről. Azt írták, ha nem kapok ki Kalinyinától, komoly gondok lesznek, elrabolják anyáékat. Felkeltem a hotelszobában és eléggé »beparáztam« egyedül, küldtem is rögtön az üzeneteket anyukáméknak, nagyon rémisztő volt.

Az Udvardynak írt angol nyelvű üzenetek (Forrás: Index)

Udvardy elmondta, sokszor kapnak szitkozódó és fenyegető üzeneteket Instagramon azoktól, akik fogadnak a mérkőzéseikre és veszítenek, de ez most más volt, hiszen a privát számára írtak a zaklatók. Bejelentette az esetet a nemzetközi szövetségnek, a WTA-nak is, amelytől az esetet némileg bagatellizálva azt reagálták, az elmúlt két-három hétben más játékosokkal is történt már hasonló, mindenkinek küldtek egy képet egy fegyverről is.

„Az nem vetődött fel bennem, hogy ne álljak ki, egyből szóltam a supervisornak és a versenyigazgatónak, a konzultól extra segítséget kaptam, amiért nagyon hálás vagyok – folytatta Udvardy Panna. – Kalinyinát nem igazán ismerem egyébként, de volt egy rész az üzenetek között, amit nem is értettem, hogy nem félnek háborút kirobbantani, vannak embereik Magyarország közelében… Az iráni háború miatt két 15 ezres versenyt is töröltek itt, csak a miénk zajlik már, szinte senki nincs a klubban, a hotelben is kevesen, mindenképpen játszani szerettem volna.”