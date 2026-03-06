Elfajult a helyzet: halálosan megfenyegettek egy magyar sportolót az ukránok, rendőri védelmet kapott

Az Indexhez eljuttatott üzenetet változtatás nélkül közöljük:

„Figyelmesen olvasd el, Panna.

Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk.

Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz.