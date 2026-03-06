Ft
Udvardy Panna Antalya fenyegetés tenisz Ukrajna

Elfajult a helyzet: halálosan megfenyegettek egy magyar sportolót az ukránok, rendőri védelmet kapott

2026. március 06. 13:03

Udvardy Pannát és családját is megfenyegették az antalyai tenisztornán. A magyar sportoló végül rendőri védelem mellett, zárt kapuk mögött játszotta le az Anhelina Kalinyina elleni mérkőzését.

2026. március 06. 13:03
null

Egy nappal azután, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyíltan megfenyegette Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Szijjártó Péter újabb incidensről számolt be közösségi oldalán.

A külügyminiszter elárulta, ezúttal egy magyar sportoló, 

az antalyai tenisztornán részt vevő Udvardy Panna és családja kapott fenyegetéseket e-mailben az ukrán Anhelina Kalinyina elleni mérkőzését megelőzően,

emiatt a török hatóságoktól rendőri védelmet kellett kérni a számára, a találkozót pedig már zárt kapuk mögött játszották le a felek. Ilyen előzmények után a meccset a világranglistán majd' száz hellyel hátrébb rangsorolt Kalinyina nyerte 7:6, 7:5-re.

Az Indexhez eljuttatott üzenetet változtatás nélkül közöljük:

„Figyelmesen olvasd el, Panna.

Holnap el kell veszítened a meccset Anhelina ellen, vagy az édesanyád és a nagymamád után megyünk. Van két csoportunk készenlétben a magyar határ közelében, harcra készen, ha szükséges, és nem fogunk késlekedni, hogy anyukád házához küldjük őket, hogy elrabolják őt, amíg vissza nem fizeti azt a pénzt, amit az engedetlenséged miatt veszítettünk.

Mindent tudunk a családodról és rólad, tudjuk, hol lakik anyukád és a nagymamád, tudjuk, hol laksz te és a testvéreid. Megvannak a címek, a telefonszámok, de még az is, hogy milyen autót vezetsz.

Gondolj erre ma éjszaka és gondolj erre minden egyes pontnál, amikor a meccsen játszol. Rajtad áll, hogy veszítesz, vagy pokollá tesszük az életed.

Veszíts holnap, vagy a legjobb katonáinkat küldjük a családodért. Minket semmi más nem érdekel.”

Forrás: Index

Mint kiderült, végül Udvardy Gábor, Panna édesapja kért védelmet a magyar államtól a családja számára. „Úgy látszik, beléptünk a nyílt fenyegetések és zsarolások időszakába. Az ukránok kimutatták a foguk fehérjét” – mondta Szijjártó az eset kapcsán.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Tolga Akmen

