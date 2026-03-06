Súlyosbodik a helyzet: az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij új szövetségeseket keres

Az iráni konfliktus Európára is hatással lehet – erről beszélt Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Front című műsorban, amelyről a Magyar Nemzet számolt be.

A biztonságpolitikai szakértő szerint Irán ballisztikus rakétaprogramja és nukleáris ambíciói kulcsszerepet játszanak a jelenlegi feszültségek kialakulásában. Hangsúlyozta: