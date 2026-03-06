Súlyosbodik a helyzet: az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij új szövetségeseket keres

Összefog Amerika a kurdokkal Irán ellen
A kurdok készen állnak nekimenni Iránnak, a CIA már fegyverzi őket.
A közel-keleti háború, az ukrajnai konfliktus és Európa biztonsága szorosabban összefügg, mint sokan gondolják – erre figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő.
Az iráni konfliktus Európára is hatással lehet – erről beszélt Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Front című műsorban, amelyről a Magyar Nemzet számolt be.
A biztonságpolitikai szakértő szerint Irán ballisztikus rakétaprogramja és nukleáris ambíciói kulcsszerepet játszanak a jelenlegi feszültségek kialakulásában. Hangsúlyozta:
az iráni rakéták hatótávolsága elvileg Európát is elérheti, ami komoly stratégiai kérdéseket vet fel.
Castel szerint a térség helyzete ráadásul rendkívül összetett. Irán etnikailag sokszínű állam, ahol a kurd, azeri vagy arab kisebbségek szerepe egy esetleges belső gyengülés esetén felértékelődhet. A szakértő arról is beszélt, hogy Azerbajdzsán és Irán között is nő a feszültség, miközben a régióban Pakisztán mozgása sem elhanyagolható.
A beszélgetésben Ukrajna is szóba került: Castel szerint Volodimir Zelenszkij a Közel-Kelet felé próbál nyitni, és a drónhadviselésben szerzett tapasztalatok felajánlásával kereshet új támogatást a térségben.
Nyitókép forrása: TETIANA DZHAFAROVA/AFP