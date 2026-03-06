Ft
03. 07.
szombat
castel irán front rakéta Volodimir Zelenszkij konfliktus európa

Súlyosbodik a helyzet: az iráni rakéták Európát is elérhetik, Zelenszkij új szövetségeseket keres

2026. március 06. 16:26

A közel-keleti háború, az ukrajnai konfliktus és Európa biztonsága szorosabban összefügg, mint sokan gondolják – erre figyelmeztetett a biztonságpolitikai szakértő.

2026. március 06. 16:26
null

Az iráni konfliktus Európára is hatással lehet – erről beszélt Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Front című műsorban, amelyről a Magyar Nemzet számolt be.

A biztonságpolitikai szakértő szerint Irán ballisztikus rakétaprogramja és nukleáris ambíciói kulcsszerepet játszanak a jelenlegi feszültségek kialakulásában. Hangsúlyozta: 

az iráni rakéták hatótávolsága elvileg Európát is elérheti, ami komoly stratégiai kérdéseket vet fel.

Castel szerint a térség helyzete ráadásul rendkívül összetett. Irán etnikailag sokszínű állam, ahol a kurd, azeri vagy arab kisebbségek szerepe egy esetleges belső gyengülés esetén felértékelődhet. A szakértő arról is beszélt, hogy Azerbajdzsán és Irán között is nő a feszültség, miközben a régióban Pakisztán mozgása sem elhanyagolható.

A beszélgetésben Ukrajna is szóba került: Castel szerint Volodimir Zelenszkij a Közel-Kelet felé próbál nyitni, és a drónhadviselésben szerzett tapasztalatok felajánlásával kereshet új támogatást a térségben.

Nyitókép forrása: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

