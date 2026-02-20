Ft
pásztó fidesz orbán viktor

Itt vannak a friss adatok: abban a körzetben is vezet a Fidesz, amelyikre senki sem gondolt volna!

2026. február 20. 15:20

Új egyéni választókerületi felméréseket szereztünk meg, amelyek egészen más képet festenek, mint az ellenzéki prognózisok. Egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz.

2026. február 20. 15:20
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat.

Fidesz
Újabb kutatások bizonyítják: magabiztosan vezet a Fidesz

Lapunk most újabb három egyéni választókerület felmérését szerezte meg a listás szavazati arányokról. Nézzük is a pontos számokat! 

Stabil Fidesz-vezetés Salgótarjánban és környékén

A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salogótarján és Pásztó környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 45 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 32 százalék a Tiszára,
  • 5 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 5 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra,
  • 1 százalék nem menne el,
  • A választók 5 százaléka bizonytalan, 
  • míg 4 százalék nem mondta meg kire voksolna.
Így áll a pártok támogatottsága Nógrád vármegye keleti részén

A Nógrád vármegyei egyes számú körzetben 2014 óta mindig a Fidesz  nyert. A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben, miközben a fenti kutatás alapján a kormánypártok vezetnek. 

Borsod vármegye déli részén is Fidesz-előny

A következő körzet, amelynek a felmérését megszereztük, az a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzet (Mezőkövesd és környéke). Itt a következőképpen állnak a pártok, ha most lennének a választások, akkor a megkérdezettek: 

  • 43 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 33 százalék a Tiszára,
  • 5 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 2 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra,
  • 1 százalék nem menne el,
  • A választók 8 százaléka bizonytalan, 
  • míg 6 százalék nem mondta meg kire voksolna.
 

Hatalmas a harc a Csepel-sziget déli részén

A fenti két körzet mellett megszereztük a Pest vármegyei 9-es körzet kutatását is. Ennek a körzetnek a központja Ráckeve, de ide tartozik még többek között Kiskunlacháza, Ócsa, Taksony és Tököl is. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:  

  • 40 százaléka a Fidesz-KDNP-re, 
  • 30 százalék a Tiszára,
  • 7 százaléka a Mi Hazánkra, 
  • 1 százaléka a Demokratikus Koalícióra, 
  • 1 százaléka a Magyar Kétfarkú Kutyapártra, 
  • 1 százalék egyéb létező pártra,
  • 1 százalék nem menne el,
  • A választók 6 százaléka bizonytalan, 
  • míg 13 százalék nem mondta meg kire voksolna.
 

A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben. Ezzel szemben a birtokunkban lévő kutatás szerint magabiztos előnnyel fordul rá a kampányhajrára a Fidesz ebben a választókerületben is! 

A budapesti Pest vármegyei 9-es választókerület Budapest agglomerációjának számít. Az ellenzéki intézetek és elemzők ezeket a Budapest-környéki körzeteket szinte minden esetben a Tiszának adják a mandátumbecslések során. Ha pedig meglepő módon a Fidesz ekkora előnnyel bír egy agglomerációs körzetben, akkor a Nézőpont Intézet és az Alapjogokért Központ Fidesz-előnyt mutató országos pártpreferencia kutatásai állhatnak közel a valósághoz, szemben az ellenzéki intézet számaival.  

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Marjai János/MTI

