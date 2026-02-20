Itt vannak a friss adatok: abban a körzetben is vezet a Fidesz, amelyikre senki sem gondolt volna!

Kiszivárogtak a belső számok: Orbán Viktor elmondta, mennyivel vezetnek valójában – itt a friss adat! (VIDEÓ)
Orbán Viktor Sümegen keményen helyretette az ukránokat: „aki bajban van, az kér, nem követel”.
Új egyéni választókerületi felméréseket szereztünk meg, amelyek egészen más képet festenek, mint az ellenzéki prognózisok. Egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz.
Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat.
A kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt kedden a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner most részletesen bemutatja az Orbán Viktor által közölt számokat.
Lapunk most újabb három egyéni választókerület felmérését szerezte meg a listás szavazati arányokról. Nézzük is a pontos számokat!
A Nógrád vármegyei 1-es számú körzetben (Salogótarján és Pásztó környéke), ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
A Nógrád vármegyei egyes számú körzetben 2014 óta mindig a Fidesz nyert. A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben, miközben a fenti kutatás alapján a kormánypártok vezetnek.
A következő körzet, amelynek a felmérését megszereztük, az a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es körzet (Mezőkövesd és környéke). Itt a következőképpen állnak a pártok, ha most lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
A fenti két körzet mellett megszereztük a Pest vármegyei 9-es körzet kutatását is. Ennek a körzetnek a központja Ráckeve, de ide tartozik még többek között Kiskunlacháza, Ócsa, Taksony és Tököl is. Ha most vasárnap lennének a választások, akkor a megkérdezettek:
A mostani ellenzéki intézetek által készített mandátumbecslések tiszás győzelmet jeleznek előre ebben a választókerületben. Ezzel szemben a birtokunkban lévő kutatás szerint magabiztos előnnyel fordul rá a kampányhajrára a Fidesz ebben a választókerületben is!
A budapesti Pest vármegyei 9-es választókerület Budapest agglomerációjának számít. Az ellenzéki intézetek és elemzők ezeket a Budapest-környéki körzeteket szinte minden esetben a Tiszának adják a mandátumbecslések során. Ha pedig meglepő módon a Fidesz ekkora előnnyel bír egy agglomerációs körzetben, akkor a Nézőpont Intézet és az Alapjogokért Központ Fidesz-előnyt mutató országos pártpreferencia kutatásai állhatnak közel a valósághoz, szemben az ellenzéki intézet számaival.
Jelentősen vezet a Fidesz.
