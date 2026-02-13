Itt a legújabb felmérés: ez ismét egy nagyon rossz hír Magyar Péternek!

A választási kampány ugyan a hírfogyasztók számára rendkívül intenzívnek és a korábbi választási évekhez hasonlóan az „eddigi legdurvábbnak” tűnik, a választói pártpreferenciák változása mégis minimális. A Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések mind-mind nagy érdeklődést váltottak ki, de nem befolyásolták érdemben a választók pártpreferenciáit. A kutatás a radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal ért véget, annak esetleges hatását nem tükrözik az adatok – közölte a Nézőpont Intézet.

Február elején, alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan. „Most vasárnap” a Fidesz-KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy 2-3 százezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.