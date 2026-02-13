Ft
nézőpont intézet magyar péter fidesz kampány

Itt a legújabb felmérés: ez ismét egy nagyon rossz hír Magyar Péternek!

2026. február 13. 10:22

Befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején: hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális. A Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős – közölte a Nézőpont Intézet.

2026. február 13. 10:22
A választási kampány ugyan a hírfogyasztók számára rendkívül intenzívnek és a korábbi választási évekhez hasonlóan az „eddigi legdurvábbnak” tűnik, a választói pártpreferenciák változása mégis minimális. A Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések mind-mind nagy érdeklődést váltottak ki, de nem befolyásolták érdemben a választók pártpreferenciáit. A kutatás a radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal ért véget, annak esetleges hatását nem tükrözik az adatok – közölte a Nézőpont Intézet. 

 

Február elején, alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan. „Most vasárnap” a Fidesz-KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy 2-3 százezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.

Gyurcsánytól tanultak: így jelentené be a Tisza, hogy megszűnik a rezsicsökkentés, elveszik a 13. és 14. havi nyugdíjat
A Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan:

a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok 40 százalékát szerezheti meg. Ugyanakkor szimpatizánsai már most hiperaktívak, így a pártnak lényegében nincs mozgósítható tartaléka. A Fidesz és a Tisza közötti, állandósult különbséget magyarázhatja a miniszterelnöki alkalmasság eltérő értéke. Ahogy a Nézőpont Intézet január végi kutatása megmutatta, 

a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját. 

Azaz a Tisza Párt támogatói között többen vannak, akik nem Magyar Pétert tartják az ismert jelöltek közül a legalkalmasabbnak az ország vezetésére.

A februári kutatás egyértelműen megmutatta azt is, hogy a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is. Toroczkai László pártja a listás szavazatok 7 százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni, az egykori ellenségét, Jakab Péter volt Jobbik-elnököt leigazoló Demokratikus Koalíció újra 4 százalékot szerezne az e hét eleji felmérés szerint. Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak 3 százalékot ért el. A hónap vesztese a kampányát amúgy elstartoló Kétfarkú Kutyapárt, melynek támogatása a decemberi 5 százalékról februárra 3 százalékra csökkent.

 

rejszmano
2026. február 13. 12:12
Orbán Viktor 2025-re zúzós rock and rollt ígért, aztán a történelem főutcáján teli rüszttel rúgta tökön saját magát
hakapeszim
2026. február 13. 11:44
Ha nyerünk, az jócskán Lázárnak lesz köszönhető. Hihetetlen munkabírású a csávó, ahhoz kell ideig, józanul kezelni az ordító tiszakárosultak csürhét.
kalmanok
2026. február 13. 11:37
Tarlós vezet még?
dundi-fan3
2026. február 13. 11:30
@akyokushinkaimestere Ez gonosz volt... Vagy arra gondolsz, hogy Tiszaburán (ahol láthattuk, hogy úgy adják-veszik a szavazatokat, mint krumplit a piacon) a legutóbbi választáson is 90% felett volt a fidesz? Szégyelld magad, azok becsületes emberek, akik csak az önkormányzati választáson ilyenek. Természetesen a parlamenti választáson elvek, programok és eredmények mentén szavaztak, és szavaznak majd a fideszre!
