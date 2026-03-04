Nagy a káosz, elmaradhat a kormányváltás Magyarországon

Tarlós István még polgármesterként időről időre szigorúan mérte a Sziget fesztivál zajszintjét, hogy védje kerületének nyugalomra vágyó lakosait. Kicsit most mindannyian óbudai polgárnak érezhetjük magunkat, hiszen elemi erővel dübörög körülöttünk a kampány. De mi segíthet a fokozódó csatazajban? Hogyan találjunk irányt a plakátok, utcai fórumok és sokat sejtető hotelszobák sűrűjében?

Mielőtt három iránymutató kérdéssel segíteném a kedves olvasót, szomorú kötelességem a kampány gyomorforgató motívumairól is szólni.

Elsősorban ellenzéki véleménybarlangokban terjedt az az élelmesnek gondolt felhívás, amely arra irányult, hogy mit is kezdjünk a kormánnyal szimpatizáló idős rokonainkkal. A változó alantasságú javaslatok kifutása közös: meg kell őket akadályozni választójoguk szabad gyakorlásában. Ez hol mozgásszabadságuk korlátozásával, hol „csupán” az azonosító okmányaik elvételével, illetve megsemmisítésével érhető el.