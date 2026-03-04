Nagy a káosz, elmaradhat a kormányváltás Magyarországon

Közös forrásuk a frusztráció, hogy meglehet, az áprilisi ütközet még sincs lefutva. Hogy a bőszen hirdetett világmegváltás, megeshet, megint csak elmarad.
Hogy lehet, a közvéleménykutatás kábító mákonya mögött más a valóság…
No de tekintsünk előre, hiszen három segítő kérdést ígértem. Három olyan jövőformáló témáról, amelyről hamarosan messzire mutató döntést hozunk a szavazófülkék rejtekében. Az első kérdés, hogy minden politikai és üzleti érdek felett álló értékként tekintünk-e a békére. Azaz elfogadjuk, hogy a szomszédunkban dúló esztelenség nem a háborús gépezet feneketlen táplálásával, hanem a tárgyalóasztalhoz kényszerített döntéshozók és okos kompromisszumok révén érhető el. A második kérdés, hogy hiszünk-e a családban mint a megmaradás, jövőnk és jóllétünk alapegységében. Abban, hogy a családok támogatása kiemelt feladata a mindenkori kormánynak.
A harmadik pedig, hogy a nemzet nagy közösségébe hajlandók vagyunk-e beleérteni a határon túli magyarságot is.
Vállalva, hogy a történelem szétszakító erejével szemben a nyelv, a kultúra és az önazonosság érzete örökre összefűz minket. Amennyiben a kampányzaj közepette kicsit megtorpanva, magunkba pillantva e három kérdésre őszinte válaszunk van, nem tévedhetünk áprilisban sem.