tisza zelenszkij tisza párt Magyar Péter ukrajna

Saját szavazói sürgetik Magyar Pétert: állásfoglalást várnak az ukrán olajblokád ügyében

2026. március 03. 19:03

Egyre több kritikus hang jelent meg Magyar Péter oldalán az Ukrajnával kapcsolatos feszültség miatt. Követői szerint az olajszállítási nyomásgyakorlás már túlmutat a diplomáciai vitán, és világos, egyértelmű megszólalást igényelne a Tiszától. Többen úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni a viszonyt.

2026. március 03. 19:03
null

Magyar Péter követői közül többen is úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni a viszonyát Volodimir Zelenszkij politikájával. Főleg azután, hogy az ukrán elnök a Magyarországra érkező kőolajszállítás blokkolásával próbál nyomást gyakorolni hazánkra, közben a Tisza Párt képviselői korábban még ukrán zászlós pólóba mentek be az Európai Parlamentbe.

A Tisza Párt elnökének követői is azt szeretnék, ha Magyar Péter világossá tenné Zelenszkijjel és az olajblokáddal kapcsolatos álláspontját. Egyikük úgy fogalmaz,

egy ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot mondani.

Sok követője nem csak állásfoglalást vár az ellenzéki vezetőtől, hanem egyenesen azt, hogy határolódjon el Zelenszkijtől. 

Van olyan hozzászóló, aki egyenesen hibának nevezte, hogy Magyar Péter többször is Ukrajnába utazott, ahol Tseber Rolanddal, az ukrajnai kém barátjával találkozott.

A pártvezér követői azt is kifogásolták, hogy Ukrajna viselkedése ellenére többször is ukrán zászlós pólóban jelentek meg a Tisza képviselői. Emellett sokan azt is világosan látják,

ha Ukrajna valóban olajblokád alá veszi Magyarországot, az már nem diplomáciai vita, hanem nyílt nyomásgyakorlás. 

Összességében látható, hogy Magyar Péter támogatóit is elbizonytalanítja, hogy a Tisza Párt elnöke és a pártvezetés is húzza az időt, miközben nem tiltakozik Zelenszkij elnök politikai nyomásgyakorlása ellen, ezzel beszélybe sodorva Magyarország biztonságát.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

hanesz
2026. március 03. 20:42
Kedves saját szavazók! Jó ha tudjátok ha ezt a fostalicska Poloskát követitek a magyar nép szemében ugyan olyan nemzetárulók lesztek, mint a messiásotok
Válasz erre
0
0
gahola
2026. március 03. 19:58
2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről: 258. § (1) Az a magyar állampolgár, aki Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást a) súlyos hátrányt okozva, b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával, c) háború idején vagy d) külföldi fegyveres erő behívásával vagy igénybevételével követik el. (3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 03. 19:51
na azt varhatjak, az az alak csak hazudni kepes
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. március 03. 19:43
“Semmi közötök hozzá, hülyék” mondja nektek, tiszaszarok. Szarban Ukrajna. persze ti is tiszaszarok
Válasz erre
0
0
