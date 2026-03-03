Saját szavazói sürgetik Magyar Pétert: állásfoglalást várnak az ukrán olajblokád ügyében

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Egyre több kritikus hang jelent meg Magyar Péter oldalán az Ukrajnával kapcsolatos feszültség miatt. Követői szerint az olajszállítási nyomásgyakorlás már túlmutat a diplomáciai vitán, és világos, egyértelmű megszólalást igényelne a Tiszától. Többen úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni a viszonyt.
Magyar Péter követői közül többen is úgy vélik, a hitelesség megőrzése érdekében fontos lenne tisztázni a viszonyát Volodimir Zelenszkij politikájával. Főleg azután, hogy az ukrán elnök a Magyarországra érkező kőolajszállítás blokkolásával próbál nyomást gyakorolni hazánkra, közben a Tisza Párt képviselői korábban még ukrán zászlós pólóba mentek be az Európai Parlamentbe.
A Tisza Párt elnökének követői is azt szeretnék, ha Magyar Péter világossá tenné Zelenszkijjel és az olajblokáddal kapcsolatos álláspontját. Egyikük úgy fogalmaz,
egy ilyen helyzetben nem hallgatni kellene, hanem világos álláspontot mondani.
Sok követője nem csak állásfoglalást vár az ellenzéki vezetőtől, hanem egyenesen azt, hogy határolódjon el Zelenszkijtől.
Van olyan hozzászóló, aki egyenesen hibának nevezte, hogy Magyar Péter többször is Ukrajnába utazott, ahol Tseber Rolanddal, az ukrajnai kém barátjával találkozott.
A pártvezér követői azt is kifogásolták, hogy Ukrajna viselkedése ellenére többször is ukrán zászlós pólóban jelentek meg a Tisza képviselői. Emellett sokan azt is világosan látják,
ha Ukrajna valóban olajblokád alá veszi Magyarországot, az már nem diplomáciai vita, hanem nyílt nyomásgyakorlás.
Összességében látható, hogy Magyar Péter támogatóit is elbizonytalanítja, hogy a Tisza Párt elnöke és a pártvezetés is húzza az időt, miközben nem tiltakozik Zelenszkij elnök politikai nyomásgyakorlása ellen, ezzel beszélybe sodorva Magyarország biztonságát.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP