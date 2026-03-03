Figyelem! Idén korábban kell átállítani az órákat, ettől a naptól kezdve tovább marad világos esténként

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Viszont egy órával kevesebbet alhatunk azon az éjszakán.
Idén is márciusban érkezik a tavaszi óraátállítás, ám a tavalyinál korábbi naptári dátumra esik az időpont – olvasható a Blikk Rúzs cikkében.
A nyári időszámításra való átállás minden évben március utolsó vasárnapján történik, 2026-ban pedig
ez a március 28-ról 29-re virradó éjszakára esik. Az órákat hajnali 2 órakor kell előreállítani 3 órára.
Az átállás azt jelenti, hogy egy órával kevesebbet alhatunk azon az éjszakán, cserébe a következő hónapokban tovább marad világos esténként. A hosszabb nappalok sokak számára a tavasz valódi kezdetét jelentik.
