Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
éjszaka figyelem óra világos

Figyelem! Idén korábban kell átállítani az órákat, ettől a naptól kezdve tovább marad világos esténként

2026. március 03. 20:28

Viszont egy órával kevesebbet alhatunk azon az éjszakán.

2026. március 03. 20:28
null

Idén is márciusban érkezik a tavaszi óraátállítás, ám a tavalyinál korábbi naptári dátumra esik az időpont – olvasható a Blikk Rúzs cikkében. 

A nyári időszámításra való átállás minden évben március utolsó vasárnapján történik, 2026-ban pedig 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

ez a március 28-ról 29-re virradó éjszakára esik. Az órákat hajnali 2 órakor kell előreállítani 3 órára.

Az átállás azt jelenti, hogy egy órával kevesebbet alhatunk azon az éjszakán, cserébe a következő hónapokban tovább marad világos esténként. A hosszabb nappalok sokak számára a tavasz valódi kezdetét jelentik.

Nyitókép: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / NurPhoto via AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
socialismo-e-muerte
2026. március 03. 21:07
Ősszel egyet többet alszunk. Az őszi napéjegyelőség havát (szeptember) követő hónap utolsó vasárnapján 3-ról 2-re kell állítani az órát. Tavasszal egy órával kevesebbet alszunk. A tavaszi napéjegyenlőség havának (március) utolsó vasárnapján hatjuk 2-ről 3-ra az órát? Furcsa.
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2026. március 03. 21:06
Hogyan is lehetne ebből a mélysötétből kikeveredni? Szerintem sehogy.. Ezt a szemetet meg kell hagyni az MCC-nek csak hát mi lesz akkor Lentulaival, Bayerrel, és a többiekkel, akik a Mandiner alkalmazottai hogy így mondjam. Valamiképp össze kellene gründolni egy új jobbkonzervatív valamit, ami sem nem a Nemzeti izé egyetem hardkomcsi beépült tagozata, sem nem a Mátyás király nevét lelopó lágybolsi csotrogányok.. Ugye nem haragszol Zoli?
Válasz erre
0
0
counter-revolution
2026. március 03. 20:55
Nyomorult mandiner.
Válasz erre
0
0
mandoppi25
2026. március 03. 20:54
Totál elmebeteg a Mandíner! Hazudik és félrevezet! Mindig ugyanakkor kell átállítani az órát, vagyis március utolsó vasárnapjának hajnalán. Szánalmas egy társaság! Ha veszít a Fidesz, az nagyrészt nekik köszönhető!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!